Skotský premiér odsoudil genocidu v Gaze. Proč mlčí čeští politici?
Skotský premiér John Swinney: Řekněme to jasně – v Gaze se v důsledku izraelských akcí odehrává genocida. Všichni máme morální a právní povinnost jednat a Skotsko se na tom bude podílet. Dnes jsem představil řadu diplomatických, ekonomických a humanitárních opatření. Více informací naleznete níže.
Řekl jsem nedávno, že sdílím znepokojení jiných zemí a čelných mezinárodních politiků, že jak se zdá, v Gaze dochází ke genocidě. Více než 63 000 Palestinců, většina z nich civilistů, včetně více než 15 000 dětí bylo od října 2023 usmrceno. Životně důležitá infrastruktura včetně nemocnic, příbytků, škol a vodárenských systémů byla systematicky zničena. Přístup k potravinám, vodě a lékařské pomoci je systematicky blokován. Celé obyvatelstvo čelí opakovanému nucenému vyhánění často za život ohrožujících podmínek. Součástí výroků vysokých izraelských činitelů je dehumanizující jazyk a vyjadřuje úmysl Gazu zničit. Ministr obrany Gallant charakterizoval Palestince jako cituji, "lidská zvířata". Premiér Netanjahu citoval biblický příkaz "Pamatujte na Amaleka", což je historicky spojováno s kolektivním vyhlazením lidí. Ministr financí Smotrich řekl, že Gaza bude úplně zničena a její civilisté přesunuti do humanitární zóny na jihu, než opustí svou domovinu. Tyto výroky jsou citovány v žalobě Jihoafrické republiky, podané k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Mezinárodním právním vědcům se podařilo určit specifický úmysl, jehož je zapotřebí k zjištění genocidy podle konvence o genocidě. Vlády musejí jednat teď.
