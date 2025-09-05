Channel 4 News: Izrael otvírá v Gaze brány pekla. V pátek vyvraždil dalších nejméně 51 lidí
5. 9. 2025
Foto: V Gaze právě narozený chlapeček, jehož matku těsně před porodem Izrael zavraždil. Narodil se císařským řezem. Šest jeho sourozenců Izrael také vyvraždil, stejně jako oba bratry těhotné chlapečkovy matky a jejich manželky. Čeští politikové, Lipavský, Fiala, senátoři, toto masové vraždění civilistů a dětí podporují.
Moderátor, Channel 4 News, pátek 5. září 2025, 19 hodin: Izraelský ministr obrany dnes varoval, že se v Gaze otevírají brány pekla, zatímco izraelská armáda zintenzivnila své útoky na město Gaza. Výšková budova, která poskytovala útočiště vysídleným rodinám, byla srovnána se zemí a Izrael vyhrožuje, že zničí další budovy, o nichž tvrdí, že jsou využívány hnutím Hamás.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo dnes v celé enklávě izraelskou palbou zabito nejméně 51 lidí. Z Jeruzaléma nám zaslal tuto reportáž náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien, který použil záběry natočené palestinskými novináři, kteří stále pracují v Gaze.
Reportér: Budova za touto rodinou bude brzy zasažena, takže vysídlení lidé se musí znovu přestěhovat. Podle izraelského ministra obrany se v Gaze otevírají brány pekla. Jsou otevřené už dlouhou dobu. Dnes byly prostě vyraženy z pantů.
IDF začala srovnávat se zemí výškové budovy v Gaze, zatímco pokračuje pozemní ofenzíva. Dnes byl zničen věžák Muštaha, obklopený stany vysídlených osob.
Záběry jsou pořízeny ze všech úhlů. IDF varovala obyvatele předem. Pro vysídlené osoby, které zde žijí, to znamená, že se znovu začíná opakovat kolotoč stěhování.
IDF zveřejnila 3D video maketu budovy s tím, že byla používána Hamásem k řízení útoků proti jejím vojákům, včetně kamer nahoře a tunelů pod budovou. Video končí tím, co jsou pravděpodobně další plánované cíle na západě města.
Dnes ráno Hamás zveřejnil video dvou rukojmích. Jeden z nich, Guy Baloa Dalal, je zachycen v autě nad zemí. Jeho rodina dala souhlas k odvysílání záznamu. V něm je nucen říci, že je držen v městě Gaza spolu s nejméně osmi dalšími rukojmími v této oblasti. Pokud si Hamás myslel, že to IDF odradí od operace ve městě, mýlil se.
Tady v Izraeli se tento týden zintenzivnily protiválečné demonstrace, protože rodiny rukojmích varují, že ofenzíva v Gaze ohrozí životy jejich blízkých. IDF dnes na schůzce s rodinami uznala, že to bude důsledek jejich operace.
Po 700 dnech této války je stále těžší najít něco, co by pomohlo proti apatii a beznaději.
Ale v nemocnici El Helu se něco takového objevilo. Malý Hamza Imad Rabbi je možná jedním z nejmladších přeživších této války. Jeho matka Diana byla včera zabita při izraelském leteckém útoku. Měla ho porodit příští týden. Hamza se narodil císařským řezem. Jméno jeho matky je na jeho kotníkovém štítku.
Hamza bude brzy propuštěn z nemocnice a bude se o něj starat jeho babička Uma Rabbi. Tady se drží svého vnuka, který přežil, protože tolik jiných už není. Všechna její ostatní vnoučata byla zabita Izraelem. A s touto myšlenkou se babička a vnuk připravují k odchodu. Odchod, brány pekla.
