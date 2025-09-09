Izrael bombardoval v Kataru vysoké představitele Hamásu, s nimiž vyjednával
9. 9. 2025
Izrael zahájil útok na vysoké představitele Hamás v katarském hlavním městě Dauhá, mezi nimiž byl údajně i hlavní vyjednavač skupiny o příměří. Jedná se o dramatické eskalování izraelských útoků na Blízkém východě, které vyvolalo mezinárodní odsouzení.
Úředníci Bílého domu později potvrdili, že USA byly o útoku, který se odehrál na území důležitého regionálního spojence USA a klíčového zprostředkovatele při pokusech o dosažení příměří v Gaze, informovány předem.
Členové Hamásu, na které byl útok zaměřen, včetně klíčových členů jeho vyjednávacího týmu, útok přežili, podle člena politického úřadu Hamásu Suhaila al-Hindiho, který hovořil s televizí Al Jazeera.
Katar odsoudil útok jako „flagrantní porušení mezinárodního práva“, což zopakoval i generální tajemník OSN António Guterres.
Guterres na tiskové konferenci řekl: „Právě se dozvídáme o izraelských útocích v Kataru, zemi, která hraje velmi pozitivní roli při dosahování příměří a propuštění všech rukojmích. Odsuzuji toto flagrantní porušení suverenity a územní celistvosti Kataru.“
Turecko obvinilo Izrael z přijetí „terorismu jako státní politiky“, Ahmed Aboul Gheit, generální tajemník Ligy arabských států, obvinil Izrael z porušení suverenity Kataru a uvedl, že „se nestará o důsledky svých hanebných činů“.
Navzdory vlně mezinárodní kritiky za to, co mnoho zemí označilo za flagrantní porušení mezinárodního práva, britské zdroje potvrdily, že britský premiér Keir Starmer se ve středu v Londýně setká s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, a to navzdory odporu proti Herzogově kontroverzní návštěvě.
Starmer v úterý uvedl, že odsuzuje „izraelské útoky na Dauhá, které porušují suverenitu Kataru a hrozí dalším eskalováním napětí v celém regionu. Prioritou musí být okamžité příměří, propuštění rukojmích a masivní nárůst pomoci pro Gazu.“
Izrael uvedl, že útok na Dauhá zahájil v reakci na pondělní střelbu v Jeruzalémě, ke které se přihlásilo hnutí Hamás a při které bylo zabito šest Izraelců. Zdravotničtí představitelé v Gaze upozorňují, že Izrael zabil více než 65 000 Palestinců v tomto pobřežním území.
Agentura Reuters uvedla, že zdroje z hnutí Hamás jim sdělily, že delegace vyjednávající o příměří byla terčem útoku, ale přežila, zatímco izraelské obranné zdroje uvedly, že nezjistily, zda byli terče útoku zabiti.
Spolu s USA a Egyptem vedl Katar několik pokusů o ukončení války mezi Izraelem a Hamásem.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu trval na tom, že za útok nese odpovědnost pouze Izrael.
Vzhledem k tomu, že Katar je považován za důležitého spojence USA a hostí obrovskou leteckou základnu Al Udeid, kterou využívá americké letectvo, Netanjahuova kancelář uvedla: „Dnešní akce proti nejvyšším teroristickým vůdcům Hamásu byla zcela nezávislou izraelskou operací. Izrael ji inicioval, Izrael ji provedl a Izrael za ni nese plnou odpovědnost.“
Během izraelsko-amerických útoků na íránský jaderný program na začátku tohoto roku, při nichž byla základna Al Udeid napadena Teheránem jako odvetný úder, poskytly USA katarským ozbrojeným silám důležité informace v reálném čase, které zřejmě dnes před izraelským bombardováním Katar nedostal. chyběly.
Videozáznamy z Dauhá, sdílené na sociálních médiích a místních televizních kanálech, ukázaly následky obrovského výbuchu v obytné čtvrti, při kterém se nad městem tyčil kouř a obyvatelé utíkali do bezpečí.
Hamás se vyjádřil, že návrh USA, který jeho činitelé zvažovali, byl „podvodem, jehož cílem bylo přivést členy Hamásu na schůzku, aby na ně mohli zaútočit“.
Svědci popsali několik výbuchů v katarské čtvrti Katara, která je oblíbená mezi turisty. Al Jazeera uvedla, že zdroje Haáasu jí sdělily, že výbuchy zasáhly schůzku delegace zapojené do jednání.
Izraelský útok přišel v době, kdy Hamás zvažoval nový návrh USA na ukončení jednostranného konfliktu v Gaze a kdy izraelské obranné síly nařídily nucené vysídlení celého města Gaza v rámci rychle se rozšiřující kampaně zaměřené na obsazení města.
Izraelští představitelé uvedli, že Washington byl informován před útokem , který Katar označil za „zbabělý“ a „flagrantní porušení veškerého mezinárodního práva“.
IDF a Shin Bet potvrdily, že stojí za útokem, a vydaly společné prohlášení. „IDF a ISA provedly přesný úder zaměřený na vysoké vedení teroristické organizace Hamás. Tito členové vedení Hamásu již roky vedou operace teroristické organizace, jsou přímo zodpovědní za brutální masakr ze 7. října a organizují a řídí válku proti státu Izrael.
Před útokem byla přijata opatření s cílem zmírnit škody na civilním obyvatelstvu, včetně použití přesné munice a dalších zpravodajských informací.“
Načasování útoku bude pravděpodobně předmětem pozornosti, protože Izrael nařídil násilné vysídlení obyvatel města Gaza a Hamás zrovna zvažoval nový návrh USA na ukončení bojů v Gaze, což je iniciativa, kterou izraelský útok v Dauhá zřejmě chtěl sabotovat.
Úterní útok přišel méně než dva týdny poté, co náčelník IDF, generálporučík Eyal Zamir, vyhrožoval, že se zaměří na vůdce skupiny v zahraničí.
„Většina vedení Hamásu je v zahraničí a my se k nim také dostaneme,“ řekl 31. srpna.
V reakci na tvrzení, že Izrael požádal Trumpovu administrativu o zelenou pro útok, Trita Parsi z Quincy Institute for Responsible Statecraft řekl: „Jakou hodnotu má americký bezpečnostní deštník [pro Katar] a hostování americké základny na vašem území, pokud se Spojené státy samy spiknou, aby na vás zaútočily?
„To je otázka, kterou si dnes kladou všichni lídři, kteí vložili veškerou svou bezpečnost do rukou USA.“
Matt Duss z amerického Centra pro mezinárodní politiku a bývalý poradce Berniego Sanderse pro zahraniční politiku byl stejně kritický. „Jedná se o útok na hlavní město významného spojence USA, který není členem NATO, uprostřed jednání podporovaných USA – proti úředníkům, kteří tam byli původně hostováni na žádost Spojených států,“ řekl.
