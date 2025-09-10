Polský vzdušný prostor byl „narušen velkým počtem ruských dronů“, říká premiér Tusk
V noci byl polský vzdušný prostor narušen velkým počtem ruských dronů, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk a dodal, že drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny.
Polsko sestřelilo drony nad svým územím uprostřed ruského útoku na Ukrajinu
Donald Tusk říká, že operace byla zahájena po „opakovaném narušení polského vzdušného prostoru“
Polsko nasadilo vlastní a NATO vzdušnou obranu, aby sestřelilo drony, které ve středu vnikly do jeho vzdušného prostoru během ruského útoku na Ukrajinu, což polská armáda označila za „akt agrese“, když se Varšava poprvé zapojila do války ve svém sousedním státě.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek brzy ráno uvedl, že operace pokračují a že je v „neustálém kontaktu“ s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Tusk svolal mimořádné zasedání rady ministrů na 8:00 místního času, uvedl mluvčí vlády.
„Probíhá operace související s opakovaným narušováním polského vzdušného prostoru,“ napsal Tusk ve středu brzy ráno. „Armáda použila proti těmto objektům zbraně.“
Polské vojenské velení také uvedlo, že během ruského útoku na západní Ukrajině opakovaně narušovaly polský vzdušný prostor bezpilotní letouny.
Radary sledovaly více než 10 objektů a ty, které mohly představovat hrozbu, byly „zneškodněny“, uvedlo velení.
„Některé z bezpilotních letounů, které vstoupily do našeho vzdušného prostoru, byly sestřeleny. Probíhá pátrání a snaha lokalizovat potenciální místa dopadu těchto objektů.“
Varšavské Chopinovo letiště, největší v zemi, oznámilo, že jeho vzdušný prostor byl uzavřen z důvodu vojenské akce, zatímco pokyny zveřejněné Federálním úřadem pro letectví (FAA) USA ukázaly, že další tři letiště byla rovněž uzavřena z důvodu „neplánované vojenské činnosti související se zajištěním státní bezpečnosti“. Mezi nimi bylo menší letiště ve východním městě Lublin a klíčové logistické a zbrojní centrum v jihovýchodním městě Rzeszów.
Podle ukrajinského letectva byla většina Ukrajiny – včetně západních regionů Volyně a Lvova, které hraničí s Polskem – téměř celou noc v pohotovosti kvůli leteckému útoku.
V USA demokratický senátor Dick Durbin uvedl, že opakovaná porušení jsou známkou toho, že „Vladimir Putin testuje naše odhodlání chránit Polsko a pobaltské státy“.
„Po krvavém masakru, který Putin nadále páchá na Ukrajině, nelze tyto vpády ignorovat,“ napsal Durbin na internetu.
K vpádům došlo den poté, co nově zvolený nacionalistický prezident Polska varoval, že ruský vůdce Vladimir Putin je po zahájení války na Ukrajině připraven napadnout další země.
„Nevěříme dobrým úmyslům Vladimira Putina,“ řekl Nawrocki novinářům v úterý na tiskové konferenci v Helsinkách.
Poté, co Donald Trump v srpnu vřele přivítal Putina na Aljašce na summitu, americký prezident o víkendu prohlásil, že je připraven přejít k druhé fázi sankcí proti Rusku po měsících neúspěšných jednání o mírové dohodě.
Bylo to jeho dosud nejsilnější naznačení, že by mohl v reakci na válku na Ukrajině zvýšit tlak na Moskvu nebo její odběratele ropy.
Polsko je v pohotovosti kvůli letadlům vstupujícím do jeho vzdušného prostoru od roku 2022, kdy zbloudilá ukrajinská raketa zasáhla vesnici na jihu Polska a zabila dvě osoby, několik měsíců po zahájení plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu. Do středy však nebyly hlášeny žádné případy zničení dronů polskými nebo spojeneckými obrannými systémy.
K incidentu došlo krátce předtím, než Rusko a Bělorusko v pátek zahájí vojenská cvičení, která vyvolala obavy o bezpečnost v regionu.
V úterý Polsko oznámilo, že uzavře hranice s Běloruskem kvůli „velmi agresivním“ cvičením s názvem Zapad a rostoucímu počtu provokací ze strany Ruska a Běloruska. Sousední Litva prohlásila, že posílí kontroly na hranicích. Tusk napsal na Twitteru:
V noci narušilo polský vzdušný prostor velké množství ruských dronů. Drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny.
Jsem v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a našimi spojenci.
Vstup ruských dronů do evropského vzdušného prostoru byl pravděpodobně úmyslný, říká Kallasová
První náznaky naznačují, že vstup ruských dronů do evropského vzdušného prostoru byl úmyslný, nikoli náhodný, uvedla ve středu nejvyšší diplomatka EU Kaja Kallasová.
Kallasová napsala v příspěvku na Twitteru:
Ruská válka eskaluje, nekončí.
Musíme zvýšit náklady pro Moskvu, posílit podporu Ukrajině a investovat do obrany Evropy. EU hraje významnou roli a my budeme podporovat iniciativy, jako je obranná linie východní hranice.
Ruský útok, při kterém drony vstoupily do polského vzdušného prostoru, popsala jako „nejzávažnější porušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války“.
Kallasová dodala, že je v kontaktu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a polským vicepremiérem Radosławem Sikorským. „EU plně solidarizuje s Polskem,“ uvedla Kallasová.
