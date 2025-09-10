Trump přistižen při koupi ženy za 22 500 dolarů
10. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 4 minuty
V šokujícím odhalení, které absolutně nikoho nešokovalo, nově publikovaný památníček k padesátým narozeninám odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina obsahuje to, co se zdá být účtenkou za ten nejbizarnější bleší trh v historii. Zmíněnou položkou je pamětní šek na 22 500 dolarů podepsaný jakýmsi „DJ Trumpem“, podle kterého vtipný popisek tvrdí, že šlo o platbu za ženu, kterou Epstein „prodal“ nynějšímu prezidentovi. Šek je popsán jako platba za „plně odepsanou“, což na základě Trumpovy dobře zdokumentované historie s oceňováním aktiv pravděpodobně znamená, že se dotyčná jednou smála jeho vtipu.
Na fotografii, kterou zveřejnili demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů, Epstein září pýchou muže, který prodává lehce použité auto Honda Civic z roku 1993. Po jeho boku je Joel Pashcow, člen Trumpova resortu Mar-a-Lago, který popisek napsal. Pashcow, očividně naštvaný, že nedostal provizi, hořekuje: „I když jsem ten obchod zprostředkoval, na té holce jsem nevydělal ani cent!“ Opravdová tragédie kapitalismu.
Přirozeně, reakce Bílého domu byla mistrovskou ukázkou pokusů odvést pozornost, předvádějící strategii, kterou rádi nazýváme „Čtyři P“: Popřít, Přehlušit, Pochybovat o Rukopisu a Křičet o Podvodu.
Krok 1: Skandál s Podpisem™
První a nejdůraznější linií obrany administrativy je zpochybnění podpisu. „To není jeho ‚J‘!“ křičel jeden poradce, pravděpodobně zatímco srovnával podpis s podepsanou MAGA čepicí. Tisková mluvčí Karoline Leavittová oznámila, že Bílý dům podpoří „nezávislý expertní posudek“ podpisu, zřejmě od stejných hand-writing analytiků, kteří potvrdili pravost jeho mapy hurikánu upravené fixou.
To vše navzdory tomu, že kdokoli s funkčním zrakem a jedinou ukázkou Trumpova podpisu z 90. let – chaotická čmáranice připomínající seismogram zemětřesení – vidí jasnou podobu. Republikáni na Capitol Hill se statečně přidali k této výzvě. Republikán Tim Burchett přišel s geniální teorií, že podpis byl padělán autopenem, zařízením typicky používaným pro hromadnou produkci identických podpisů, což z něj dělá perfektní nástroj pro jednorázový, ručně psaný pamětní šek z doby před 22 lety. Bezchybná logika.
Krok 2: Umělecké Popření
Bílý dům také trvá na tom, že Trump není autorem doprovodného... hm... uměleckého díla nalezeného jinde v knize.
„O Trumpovi vím, že nikdy nebyl žádný umělec,“ prohlásil Burchett, což svědčí o šokující nevědomosti o mužově největším díle: náčrtech zdi na hranici a o tom, když kružítkem obkroužil hurikán.
Toto popírání vytváří fascinující nový biografický detail: muž, který dal své jméno steakům, univerzitám a mrakodrapům po celém světě, náhle projevuje hluboký smysl pro uměleckou skromnost, když přijde na hrubou kresbu v památníčku obchodníka s lidmi.
Krok 3: Tah na „Mrtvou věc“
Když byl zahnán do úzkých, sám prezident použil pokročilou politickou techniku strčení prstů do uší a křiku „NESLYŠÍM VÁS“. Řekl NBC, že celá epsteinská záležitost je „mrtvá věc“, což je zajímavé označení pro příběh, který jeho vlastní ministerstvo spravedlnosti je nuceno vyšetřovat a na který sám během kampaně upozorňoval. Je to „mrtvá věc“ stejným způsobem, jako je zombí apokalypsa „lehký problém s mobilitou“.
Mezitím viceprezident JD Vance, který dopis dříve označil za „naprostej humus“, nyní tvrdí, že demokratům „nejde o oběti“ a že „kují další falešný skandál“. To vše od administrativy, která prohlásila, že seznam Epsteinových klientů – ten samý seznam, který Trump slíbil zveřejnit – prostě neexistuje. Bác! Zmizel! Jako dobrý kouzelnický trik nebo špatně zabezpečený server v Mar-a-Lago.
Žena na cenzurované fotografii se prostřednictvím svého právníka vyjádřila, že popisek je „nechutný a hluboce znepokojující podvod“. Zbývá nám tedy naprosto absurdní volba: buď si prezidentův přítel vtipkoval o obchodu s lidmi ve vzpomínkové knize sexuálního delikventa, a to velmi nevtipně, nebo je šek pravý a popírání je ten podvod.
Nakonec je jedinou skutečně „plně odepsanou“ položkou zde důvěryhodnost všech zúčastněných. Šek může být pamětní, ale skandál a naprosto fraškovitá reakce na něj jsou bohužel pravé.
