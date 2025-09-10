Argentina: Změní Milei po drtivé porážce kurz?
10. 9. 2025
Ve vládních kruzích se pravděpodobně rozezní poplašné zvony po drtivé porážce, kterou utrpěla ultraliberální pravicová strana argentinského prezidenta Javiera Mileia La Libertad Avanza z rukou peronistické koalice Fuerza Patria v nedělních parlamentních volbách.
Milei po vyhlášení výsledků přijal "jasnou porážku" a slíbil, že "napraví to, co je třeba napravit".
Provincie Buenos Aires je nejlidnatější oblastí v Argentině, pyšní se 40 % voličů a má také nejvyšší koncentraci chudoby. Je to bašta peronismu a klíčové jsou zde výsledky voleb.
Axel Kicillof, středolevicový peronistický guvernér provincie, se rozhodl uspořádat místní parlamentní volby před celostátními parlamentními volbami, které jsou naplánovány na 26. října.
"Prezident Milei prezentoval tyto volby jako jakýsi plebiscit o své vládě," vysvětlila Lucia Vincent, politoložka z argentinské University of San Martin (UNSAM), v rozhovoru pro DW, a zdůraznila politickou váhu těchto voleb.
"Milei se rozhodl udělat z těchto provinčních voleb celostátní a to byla jasná chyba," řekl Hernan Lechter, ředitel argentinského Centra pro politickou ekonomii (CEPA).
Politický analytik Ignacio Labaqui z Argentinské katolické univerzity (UCA) však tvrdí, že ve hře jsou i další faktory: "Absence a roztříštěnost neperonistických hlasů vysvětlují důvody těchto voleb," řekl a poznamenal, že výsledek měl "co do činění s poměrně hrubými chybami ve vládní volební strategii, arogancí a nedostatkem velkorysosti vůči politickým spojencům," s odkazem na slovní útoky proti některým provinčním guvernérům, které Milei provedl.
Výsledky způsobují propad trhů
Trhy na výsledky reagovaly také negativně. V pondělí dolar otevřel na 1 450 argentinských pesos, což je nárůst o 5 až 7 % od pátku, zatímco index Merval utrpěl na Wall Street prudký pokles o 13 %.
Jak tyto výsledky ovlivní peněženky občanů? "Z drtivého výsledku je zřejmá komplikovaná ekonomická situace, kterou Argentinci zažívají," řekl Lechter, který je také profesorem na univerzitě v Buenos Aires.
Navzdory skutečnosti, že inflace byla snížena na 2 % měsíčně, růst mezd byl omezen na 1 %. "Veřejné služby nadále rostou nad mzdami a rostou také ceny potravin," vysvětlil. "Inflace se špatně měří. To již bylo uznáno Mezinárodním měnovým fondem, který požaduje, aby vláda upravila svou metodologii s novými váhami."
"Není pochyb o tom, že zvukové nahrávky zveřejněné v korupční kauze týkající se Kariny Mileiové urychlily rozhodovací proces velké části společnosti," trval na svém. Prezidentova sestra a pravá ruka, která slouží jako generální tajemnice prezidentského úřadu, je vyšetřována kvůli údajnému požadavku na 3 % snížení cen od farmaceutických společností a laboratoří dodávajících léky Národní agentuře pro zdravotně postižené (ANDIS).
Triumf guvernéra Buenos Aires Axela Kicillofa
"To, co jsme včera viděli, je triumf guvernéra provincie Buenos Aires Axela Kicillofa, triumf jak uvnitř, tak vně provincie," řekl DW politický analytik a poradce Gustavo Marangoni. Řekl, že Kicillof "vsadil hodně a vyhrál". "Velkým poraženým byl sám Milei, protože se rozhodl znárodnit provinční volby, a byl také poražen jako otec tohoto ekonomického modelu, protože výsledek dne lze interpretovat pouze jako ekonomické protestní hlasování."
Bude tento výsledek pro Mileiovu vládu znamenat bod obratu? "Kromě skandálů spojených s odposlechy, mimo prezidentovy způsoby, mimo územní strukturu, včera došlo k hlasité reakci na jádro vládního ekonomického programu, kterým jsou úsporná opatření," odpověděl Marangoni.
Podle Vincent, která je také členem Sítě politologů, je jistě rozhodujícím faktorem precedens případu korupce kryptoměny Libra a zvukové nahrávky Kariny Mileiové žádající úplatky. Dodala však, že "krutost vůči zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou důchodci v naší zemi, která našla svůj maximální výraz ve škrtech pro zdravotně postižené", nebyla ani "vedlejším faktorem". Pro ni je tento výsledek "červenou vlajkou pro vládu".
"Tato vláda měla být čestná a skoncovat se zkorumpovanou politikou," vysvětlila s tím, že ta má být odsouzena k zániku.
"Budíček pro vládu"
Pro Lechtera "to byl nepochybně budíček pro vládu".
Varoval však před tím, abychom "před říjnovými volbami předbíhali", a vysvětlil, že Milei by mohl přehodnotit svou politiku, provést opravy a předložit jiné návrhy. Nicméně řekl, že "tyto volby jsou velmi významné a mohly by mít dopad na další provincie" v národních parlamentních volbách.
"Pokud Milei, dalek toho, aby naslouchal tomuto poselství, prohloubí svou politiku a stane se agresivnějším, myslím, že porážka by mohla být v říjnu ještě horší," řekl Vincent. "Ale pokud mu to pomůže změnit kurz, voliči mu mohou dát nový hlas důvěry."
Podle Labaquiho "je to jasný varovný signál pro vládu, která čelí obrovské výzvě z ekonomického hlediska kvůli napětí se směnným kurzem. Uvidíme, jak se s tím vypořádá v nadcházejících týdnech."
"Pokud budou pohyby, které dnes odstartovaly trh, pokračovat a zintenzivňovat, Mileiova vláda podstupuje v říjnových národních parlamentních volbách velmi významné riziko," varoval Marangoni. "Připomeňme si, že v Argentině vládnutí znamená také řízení směnného kurzu peso-dolar, a pokud tato proměnná unikne vládě, unikne jí i inflace. Ústředním tématem je ekonomika. Skandál s kryptoměnami Libra a zvukové nahrávky o úplatcích jsou druhořadé," uzavřel.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse