Ra: Cesta slunečního Boha, animovaný film Lesley Keenové, dosáhl půl milionu zhlédnutí
10. 9. 2025
Experimentální celovečerní animovaný film skotské animátorky Lesley Keen, vizualizující abstraktní pojmy ze staroegyptské teologie, dokončený pro britskou celostátní terestrickou kulturní komerční televizní stanici Channel 4 v roce 1990, dosáhl po nedávném umístění na YouTube nyní pozoruhodné sledovanosti: půl milionu zhlédnutí. Dnes by se takovýto film udělal prostřednictvím počítačové animace, ta však koncem osmdesátých let nebyla k dispozici a snové obrazy filmu byly vytvořeny speciálními nepočítačovými technikami. (Jan Čulík dělal filmu produkci):
