NZP (nepodmíněný základní příjem - i z jiného konce)
9. 9. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Foto: Umělá inteligence
Téma, které se občas zjevuje jako ruka tonoucího ve vlnách a zase se vnoří do temných hlubin. Nepohodlné pro většinu politiků a tím i mainstreamových novinářů. Lidé kloudně neví, co si pod tím mají představit. Nikdo z mocných neinformuje veřejnost třeba o výsledcích různých pokusů ve světě a co tato informace vlastně znamená v podmínkách Česka. Docela to připomíná kauzu EURO. Efektivní je mlžit.
Když se o tomhle bavíte s mladými lidmi, na které skoro jistě časem dopadne finální pokles počtu pracovních pozic z důvodu nárůstu využití „RUR“, většinou se dozvíte něco o flákačích, kteří by z takového systému samozřejmě jen a jen těžili! Určitě by také nikdy nepracovali a tloustli by z válení se doma díky téhle nesmyslné dávce. Přitom je právě díky různým pilotním pokusům jasné, že NZP působí na většinu lidí, kteří ho někdy pobírali, opačně - jako katalyzátor klidného a rozvážného hledání práce, která co nejlépe danému člověku vyhovuje. Tím pádem jde i o postup vedoucí k úbytku zbytečné fluktuace. Také si lze pak častěji dovolit přijmout práci méně placenou nebo na kratší úvazek, protože existenční základ už „je doma“. To by měli logicky přivítat i moudří zaměstnavatelé, kterým se tak podaří poskytnout práci více lidem.
Tohle všechno samozřejmě platí za situace, že nějaká placená práce na trhu ještě volně existuje, resp. existuje možnost nahradit třeba cizince tuzemskou pracovní silou. Až tahle možnost skončí a nebude ani smysluplné se rekvalifikovat, protože nebude už efektivně na co, stane se z NZP fakticky základní prostředek přežití, tedy zdroj skutečné SVOBODY. Protože svoboda člověka bez základních prostředků je jen pouhá hloupá fikce. NZP také může zachránit řadu lidských osudů lidí v pozdním věku, kdy z nějakých důvodů přijdou o své zaměstnání (typicky 55+ a první zásadní dlouhodobá nemoc) a rázem jsou pro další zaměstnavatele nezajímaví. Současně ale nedosáhnou na předčasný a většinou ani na žádný invalidní důchod.
NZP by měl dostát svému názvu a opravdu nebýt ničím podmíněný, protože kdokoli (včetně třeba nyní hyper-úspěšného podnikatele) se může dostat do situace, kdy bude rád, že NZP existuje a má nějaký vždy jistý základ pro život, aniž by musel někde klečet a žádat o almužnu.
Že by na NZP nebyly peníze, což asi bude nejčastější argument „PROTI“, je v době systematického růstu produktivity práce díky „RUR“ zástupný spor. Přesně proto přece musí vzniknout například nová daň z provozu „RUR“ v podnikatelském sektoru = „Daň z robotů“ nebo řádně progresivní daně z majetku nejbohatších - zejména z jejich nemovitostí.
Ještě dalším pohledem na věc může být otázka, zda v roce 2025+ v srdci Evropské unie si lidé zaslouží nějakou NOVOU osobní participaci na výkonu „národního hospodářství“. Pokud ano - metoda NZP se pro distribuci zdá velmi praktická. Odbavovat ji může AI (protože vždy všem stejně) a tak prakticky nevnikne důvod k významnějšímu nárůstu úřednických míst.
Měli bychom se co nejdříve od uvažování zda je NZP smysl či nesmysl posunout buď k oficiálnímu pilotnímu pokusu na vhodném vzorku populace po vhodnou dobu tak, aby výsledky řekly potřebné informace – tam se pak bavíme skutečně o sumě, která pokryje základní a nezbytné náklady na prostý ale solidní život v Česku. Druhou možností je zavést NZP rovnou plošně v nějaké drobné testovací zaváděcí výši, kterou v tuto chvíli stát „utáhne“ (např. tisíc Kč měsíčně) a opět sledovat trochu jinak nastavená data. Pak může veřejný diskurz pokračovat efektivně a objektivně.
Diskuse