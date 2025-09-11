Mike Huckabee tvrdí, že USA nebudou Izraeli bránit v anexi okupovaného Západního břehu
11. 9. 2025
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v rozhovoru minulý týden uvedl, že USA nikdy nepožádaly Izrael, aby „neuplatňoval svrchovanost“, čímž narážel na možnost, že Izrael anektuje části Izraelem okupovaného Západního břehu, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
„USA nikdy nepožádaly Izrael, aby neuplatňoval svrchovanost,“ uvedl Huckabee podle příspěvku novináře izraelského kanálu Channel 14 ze dne 5. září. „Opakovaně jsem prohlásil, že USA respektují Izrael jako suverénní stát a nebudou mu říkat, co má dělat. To samé řekl i ministr Rubio tento týden.“
Izraelští představitelé minulý týden uvedli, že ministr zahraničí Marco Rubio jim dal najevo, že USA nebudou proti, pokud se Izrael rozhodne anektovat Západní břeh. Veřejně také prohlásil, že anexe by mohla být reakcí Izraele na kroky západních států směřující k uznání palestinského státu.
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič nedávno představil návrh na anexi 82 % Západního břehu a izolaci šesti palestinských populačních center jako ostrovů. Uvedl, že jeho plán směřuje k „maximálnímu území a minimálnímu arabskému obyvatelstvu“.
Huckabee také jasně dal najevo, že Trumpova administrativa se nebrání nedávnému rozšíření nelegálních židovských osad na Západním břehu, které podle Smotriče „vymazalo“ myšlenku palestinského státu. Huckabee tvrdí, že osady nejsou podle mezinárodního práva nelegální, a to navzdory jejich jasné ilegalitě podle Ženevské úmluvy z roku 1949, kterou podepsaly a ratifikovaly jak USA, tak Izrael.
Huckabee je křesťanský sionista a jeho přístup k Izraeli a Palestině je založen na jeho názoru, že Bůh dal historickou Palestinu modernímu státu Izrael, což je teologie, kterou katolická církev a většina ostatních křesťanských denominací odmítá. Když byl v nedávném rozhovoru pro The Jerusalem Post dotázán na rostoucí skepsi Američanů vůči Izraeli, Huckabee naznačil, že vinu za to nesou křesťanští pastoři, kteří nešíří jeho názory.
„V evangelickém světě jsou pastoři, kteří svým věřícím nevysvětlili, odkud se v Bibli bere podpora Izraele,“ řekl Huckabee
