Ultrapravicová demonstrace v Londýně: Vlastenci oslavují heslo "Zýskáme svou zemy spjet" tím, že kreslí červené kříže na zdi a močí na veřejnosti
14. 9. 2025
Cílem protestu bylo „sjednotit království“ tím, že se budou nenávidět všechny demografické skupiny, které se jim nelíbí, stejně jako kdokoli, kdo členy těchto demografických skupin vnímá jako lidské bytosti. Kdokoli, kdo se k této nenávistné akci nepřipojil, je zjevně rozvratník.
Protestujících se sešlo tolik, že vláda se cítila povinna prohlásit, že bere jejich „legitimní obavy“ vážně, na rozdíl od případů, kdy lidé protestují například proti genocidě. Rasismus je totiž úctyhodnější než odpor proti genocidě.
Byli jsme svědky skutečně historických scén, kdy anglosaští válečníci (rozvedení otcové) vlastenecky močili do zahrad a červenými pastelkami kreslili na domy kříže. Měla to být anglická svatojiřská vlajka. Svatý Jiří by zářil hrdostí. Co to sakra znamená, že svatý Jiří pocházel ze Středního východu? Tomu nevěřím!
Otřela jsem si slzy z očí, když jsem celou událost sledovala z bezpečí svého obývacího pokoje. Šla bych tam osobně, ale jako žena bych měla velkou šanci, že by mě někdo z nich napadl, tak jsem zůstala doma.
Přesto i obrazovka mého notebooku dokázala zachytit slávu, když účastníci pochodu mávali britskými vlajkami, vlajkami svatého Jiří a, ehm, Davidovými hvězdami. Ukázalo se, že naše nenávist k Blízkému východu má výjimku, protože Izrael je jedinou západní zemí na Blízkém východě. Zajímalo by mě, jak se tam dostal...
Moře stárnoucích mužů vřelo energií malých penisů, když byly na jeviště přineseny palestinské vlajky a roztrhány na kusy. Palestinci nesmějí zýskat spjet svou zemi, to máme právo pouze my, lidé, kteří máme vlastní zemi a historicky rádi krademe země ostatním.
Naštěstí se policie rozhodla nepoužít technologii rozpoznávání obličejů, jak to dělají na akcích jako karneval v Notting Hill, protože kdyby ji použili tady, museli by zatknout všechny, vzhledem k tomu, že se jednalo o největší shromáždění hledaných zločinců, jaké kdy uvidíte.
Je úžasné, že se všichni tito skvělí lidé sešli v takovém počtu, aby podpořili svého hrdinu, malého Tommyho Robinsona. Tommy je jako moderní Napoleon, čímž myslím, že je zhruba velikosti devítiletého dítěte.
Elon Musk laskavě pomohl povzbudit ty nejnestabilnější lidi, jaké si lze představit, aby se připojili k protestu. Odvážně podněcoval násilí z bezpečí Twitteru a řekl davu: „Ať už se rozhodnete pro násilí, nebo ne, násilí k vám přichází. Buď se budete bránit, nebo zemřete.“
Nebojte se, když bohatí bílí lidé používají tento druh jazyka, je to v pořádku, takže Elon nemá žádné potíže ani obavy, že by za to mohl být stíhán.
Protestující byli Elonovými slovy tak inspirováni, že házeli kamením na policejní dodávky. Tím chtěli ukázat, jak jsou naštvaní, že sem přicházejí cizinci a nerespektují naše zákony. Jeden protestující dokonce držel transparent, na kterém požadoval, abychom zakázali šaríu. Ano, měli bychom uzákonit zákon, který není zákonem, aby přestal být zákonem, i když to není zákon a ani se jím stát neměl. Pouze lidé s těmi nejlepšími mozky mohou pochopit, co jsem právě řekla.
Vlastenečtí protestující byli tak odhodláni zachránit naše ženy, že se opravdu snažili prorazit policejní zátaras, aby mohli zmlátit protidemonstranty...což byly většinou ženy. Tyto ženy šokujícím způsobem prohlásily, že se cítí bezpečněji s průměrným muslimem než s členem krajní pravice. Pokud se mě ptáte, zaslouží si všechno, co dostanou.
Když demonstranti se nemohli na ženy dostat, rozumně se rozhodli místo toho pořádně se poprat s policií. Vlastenecká rvačka. Dvacet pět lidí bylo zatčeno, ale ne za terorismus. To děláme jen u protestujících na vozíčku, kteří drží transparenty s nápisy, že genocida je špatná. Policie jich minule zatkla asi 900.
Překvapivě se ukázalo, že 70 % zatčených ochránců žen bylo již dříve zatčeno za domácí násilí. To je ale v pořádku, protože bít ženy je špatné jen tehdy, když to dělají cizinci. Naše ženy by měly být vděčné, že je bije vlastenec.
Každopádně lze říci, že protest byl obrovským úspěchem. Díky hrdinským činům malého Tommyho všechny cizí zdravotní sestry, které udržují britské zdravotnictví v chodu, uprchly z Velké Británie. Konečně jsme získali zpět naši zemi, ale teď polovina protestujících leží na pohotovosti a není nikdo, kdo by se o ně postaral. Blbost.
