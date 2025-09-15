Jak sociální sítě manipulují občany a vedou je k ultrapravici. Jak proti tomu bojovat?
Ať už je dnešní realita Británie jakákoli, naše sociální sítě jsou plné hněvu, násilí a nepořádku – a to je realita, které musí politici čelit, píše John Harris.
Před deseti lety, těsně před referendem o brexitu a vítězstvím Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou v prezidentských volbách, které odstartovaly bouřlivé období, ve kterém se stále nacházíme, panovala shoda ohledně hlavního způsobu, jakým sociální sítě ovlivňují naše myšlení – prezentují absurdně idealizované verze životů jiných lidí, a tím ostatní lidi destabilizují.
„Vidíme divoké večírky, dovolené, svatby, rodinné výlety a úzké skupiny přátel,“ napsala v roce 2015 jedna novinářka.. Pokračovala: „Kromě vzpomínky na život zesnulé osoby budete jen těžko hledat ve svém feedu opravdu špatný moment.“ Zdálo se, že se jedná o moderní verzi opia, které vždy dodával volný tržní kapitalismus, což vedlo k neustálému proudu osobního štěstí a velmi malému uznání obtížnějších aspektů života: sociálních konfliktů, nerovnosti, neshod.
Samozřejmě, uživatelé stále zveřejňují neuvěřitelně optimistické popisy toho, kým jsou a co dělají. Ale z větší části nyní žijeme v úplně jiné době. Mnoho vysvětlení tohoto jevu se soustřeďuje na to, co se stalo nejrozšířenějším druhem materiálu na internetu: krátká videa, která zpopularizoval TikTok a která se dále rozšířila díky napodobeninám, jako jsou Instagram Reels a YouTube Shorts. Tyto inovace vyvolaly úplný převrat v online světě: místo příspěvků o osobním uspokojení a blaženosti se nám nyní zobrazuje násilí, předsudky, škody a sociální nepokoje. To narušuje naše chápání světa a rychle mění naši politiku.
Není pochyb: takhle se rozhoduje o politické budoucnosti, jak jasně ukázal minulá týden. Před svou vraždou měl pravicový americký aktivista Charlie Kirk více než sedm milionů sledujících na TikToku – a jak to vyjádřil jeden americký autor, podstatou jeho vraždy bylo to, že „vlivný člověk byl zastřelen ve škole před davem lidí se smartphony“ . Zvažte také, co se stalo v sobotu v Londýně – když se po měsících výzev na internetu shromáždilo odhadem 110 000 lidí na popud agitátora a influencera známého jako Tommy Robinson a Elon Musk k nim promluvil přes internet.
Kromě platformy X, která je zároveň peklem, byl Robinson (jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon) vyloučen z většiny velkých sociálních médií. To však ve skutečnosti vypovídá o tom, jak jsou jeho aktivity udržovány a posilovány materiálem, který funguje mnohem zákeřnějším způsobem. A TikTok – který Robinsona v dubnu 2020 zakázal – je jich plný: každodenní, zdánlivě banální obsah, který nyní poskytuje náladovou hudbu k posunu mnoha zemí doprava.
V červnu publikoval London Review of Books vynikající článek akademika a spisovatele Williama Daviese, který tento jev nazval „Faragist TikTok“. Popisoval, jak si založil účet a vyzkoušel, co se mu pak objevilo ve feedu „pro vás“: „Klipy maskovaných mužů, kteří řezají úhlovou bruskou kamery v londýnských zónách s ultra nízkými emisemi. Klipy z regálů supermarketů s nafouknutými novými cenami. Klipy z pouličních rvaček.“ Řekl, že mu byly předkládány především záběry, které neustále vyjadřovaly stejnou zuřivost: „Klipy mužů a žen, kteří sedí v autech nebo chodí po ulici a mluví do svých telefonů, lamentují nad stavem „Starmerovy Británie“ a jejich slova se objevují v charakteristickém růžově zvýrazněném fontu TikToku.“
Když jsem to četl, okamžitě jsem pochopil, o čem mluví. Když jsem se snažil pochopit, co Musk udělal z X, narazil jsem přesně na takové scény. Procházení Instagramu bylo podobné. Pak jsem udělal to samé jako Davies a ponořil se do TikToku. Brzy se stalo to, co jsem očekával: opuštěný sklad v Manchesteru, který byl zapálen, skupina mladíků v kapucích zatýkaná hloučkem policistů a dav neonacistů pochodujících před britskou vlajkou a bez radosti recitujících skandování, které o víkendu zaznívalo po celé metropoli: „Keir Starmer je blbec.
Jaký to má vliv na lidi? Místo, kde žijete, se může jevit jako stabilní, klidné a plné lidí, kteří dodržují zákony. Většina míst je koneckonců taková. Ale pokud patříte k britským uživatelům sociálních médií, kteří tráví neuvěřitelné množství času na TikToku (na zařízeních Android byl průměr nedávno stanoven na 49,5 hodin měsíčně), podívaná, která se odehrává na vašich obrazovkách, by mohla naznačovat, že jakmile vyjdete ven, ocitnete se v chaosu, zločinu a nepořádku – a že tyto věci skutečně definují život jinde. To, myslím, alespoň částečně vysvětluje místo archetypálního města v moderní paranoie některých lidí: myšlenku, že multikulturalismus proměnil Londýn v oblast zamořenou kriminalitou, kam se nedá vstoupit, nebo že Washington DC, Chicago a Los Angeles jsou v takovém stavu sociální zkázy, že Trump nemá jinou možnost, než vyslat národní gardu.
