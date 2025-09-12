V Bělorusku budují vojenskou základnu o velikosti 280 fotbalových hřišť
12. 9. 2025
čas čtení
3 minuty
V Bělorusku probíhá rozsáhlá výstavba nové vojenské základny, jejíž rozloha již přesáhla 2 km čtvereční, což je srovnatelné s 280 fotbalovými hřišti, uvádí projekt Schemes s odvoláním na satelitní snímky z Planet Labs. Příprava lokality začala v červnu 2024 u obce Pavlovka jižně od Minsku a v roce 2025 vstoupily práce do aktivní fáze. Za obrannými zdmi bylo vybudováno 13 muničních skladů a tři hangáry dlouhé 100 m.
Základna je podmíněně rozdělena na čtyři sektory. V severní části jsou patrné nové základy, pravděpodobně zde budou hangáry, ve východní části kostra budovy dlouhá téměř 150 m a zemní náspy. Zařízení se staví na místě bývalého sovětského vojenského tábora č. 25 "Pavlovka", kde byl dříve umístěn Slucký 306. strategický raketový pluk vyzbrojený komplexy R-12, Pionýr a Topol. Poté co Bělorusko v roce 1993 přistoupilo ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní byla jednotka rozpuštěna a základna byla opuštěna. Běloruské úřady existenci stavby oficiálně neuznávají: o objektu nejsou žádné zmínky ani na katastrálních mapách, ani ve veřejných dokumentech.
Vojenští analytici se domnívají, že nová základna by mohla hostit ruské jaderné zbraně nebo balistickou raketu středního doletu Orešnik, kterou prezident Vladimir Putin slíbil svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi. "Podle mého názoru tato zařízení souvisejí s vybavením na strategické úrovni... Ať už je to "Orešnik" nebo něco jiného. Možná to budou jaderné zbraně, protože na tomto místě mohla být zařízení pro jejich skladování během studené války," řekl polský vojenský expert Konrad Muzyka.
Bývalý finský zpravodajský důstojník, major ve výslužbě Marko Eklund, také poznamenal, že konfigurace konstrukce připomíná raketovou základnu na strategické úrovni. "Nedokážu říct, co jiného by to mohlo být," řekl a dodal, že tato stránka je pro Orešnik jako stvořená.
Satelitní snímky zaznamenaly také další vojenský objekt ve výstavbě - na okraji Gomelu, necelých 40 km od hranic s Ukrajinou. Práce zde začaly na konci roku 2023, stromy byly pokáceny, území bylo vyčištěno a nyní se aktivně buduje infrastruktura. Snímky ze 4. září ukazují základy několika budov a četná stavební zařízení.
Ve státních zakázkách a katastrech je objekt označen jako "vojenské město s výcvikovým a taktickým terénem". Běloruská média uvedla, že na jeho území bude přehlídková plocha, kasárna a jídelna s 680 místy. Novináři "Schémat" upozornili na skutečnost, že město je svou velikostí a infrastrukturou podobné stávajícím vojenským základnám v Bělorusku, to znamená, že by se zde mohla potenciálně ubytovat brigáda s průměrným počtem 3 tisíc lidí.
Zdroj v ruštině: ZDE
198
Diskuse