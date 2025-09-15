Britský premiér se nakonec přece jenom tak trochu pochlapil
Británie se „nikdy nevzdá své národní vlajky“ a nepředá ji krajně pravicovým demonstrantům, zdůraznil Keir Starmer
Britský premiér konečně důrazně odsoudil sobotní útoky ultrapravicových demonstrantů na policii, rasistické zastrašování menšin a používání anglické vlajky k šíření strachu
Británie se „nikdy nevzdá“ krajně pravicovým demonstrantům, kteří používají anglickou vlajku jako zástěrku pro násilí a šíření strachu, řekl Keir Starmer a odsoudil útoky na policisty a rasistické násilí.
Premiér řekl, že anglická vlajka svatého Jiří „reprezentuje naši multikulturní zemi“ a že nebude tolerovat, aby byli lidé „na našich ulicích zastrašováni kvůli svému původu nebo barvě pleti“.
Poslanci a antifašistické skupiny vyzvaly premiéra, aby se vyjádřil proti rétorice největšího nacionalistického protestu za poslední desetiletí, který se konal v Londýně a byl organizován krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon.
Tlak na Downing Street, aby se více angažovala v obraně multikulturalismu, přišel po 10 dnech všeobecné nespokojenosti poslanců s řešením rezignace ministryně pro bydlení Angely Raynerové (která nezaplatila řádnou daň za koupi bytu), následnou reorganizací vlády a propuštěním velvyslance v USA Petera Mandelsona kvůli jeho vazbám na Jeffreyho Epsteina.
Premiér bude tento týden hostit Donalda Trumpa na státní návštěvě, během níž bude Starmer pravděpodobně dotazován novináři na jeho postup vůči Mandelsonovi a na témata pravicové agendy.
Ve svém prvním komentáři k sobotní demonstraci Starmer uvedl, že existuje právo na pokojný protest, ale že násilí a zastrašování jsou nepřijatelné, a odsoudil přivlastnění si anglické vlajky svatého Jiří krajně pravicovými, protiimigračními protestujícími.
„Lidé mají právo na pokojný protest. Je to základní hodnota naší země,“ uvedl premiér v prohlášení. „Nebudeme však tolerovat útoky na policisty při výkonu jejich povinností ani to, aby se lidé na našich ulicích cítili zastrašováni kvůli svému původu nebo barvě pleti.“
Dodal: „Británie je národ hrdě postavený na toleranci, rozmanitosti a respektu. Naše vlajka reprezentuje naši multikulturní zemi a nikdy se jí nevzdáme těm, kteří ji používají jako symbol násilí, strachu a rozdělení.“
Policie odhaduje, že se sobotní akce, na které vystoupil Elon Musk, zúčastnilo mezi 110 000 a 150 000 lidí. Musk řekl davu, že „násilí se blíží“ a že „buď se budete bránit, nebo zemřete“.
Řekl: „Opravdu si myslím, že v Británii musí dojít ke změně vlády. Nemáme další čtyři roky, nebo kdykoli budou příští volby, to je příliš dlouhá doba. Musí se něco udělat. Musí dojít k rozpuštění parlamentu a k novým volbám.“
Černá frakce parlamentu vedená labouristickou poslankyní Dawn Butlerovou však vydala prohlášení, v němž odsoudila „rasismus, násilí a nenávist vůči migrantům“ a vyzvala k větší iniciativě v této otázce.
„Vláda musí prokázat vůdčí schopnosti. Musí přijmout naléhavá opatření ke snížení napětí, odsoudit a napadnout rasistickou rétoriku a chování, kdekoli se vyskytují, a brát mnohem vážněji hrozbu, kterou představuje krajní pravice – kterou policie identifikovala jako nejrychleji rostoucí hrozbu ve Velké Británii,“ uvedla skupina ve svém prohlášení.
Další poslanci vydali na sociálních médiích vlastní ostře formulované odsouzení, včetně bývalé stínové ministryně Roseny Allin-Khanové a nových poslanců Lizzi Collingeové, Kevina McKenny a Bena Goldsborougha. McKenna zejména odsoudil Muskovo vystoupení na shromáždění a popsal je jako „výzvu k násilí proti britskému státu ze strany cizího státního příslušníka, který ovládá významný propagandistický stroj a využil jej k zpeněžení nenávisti“.
Před demonstrací zaslala antifašistická skupina Hope Not Hate premiérovi dopis, v němž ho žádala, aby veřejně odsoudil rostoucí rasistickou rétoriku. K výzvě se připojilo několik vysokých poslanců, kteří uvedli, že Labouristická strana má povinnost čelit rostoucímu pravicovému extremismu.
V neděli někteří poslanci Labouristické strany konstatovali, že je znepokojily komentáře ministra obchodu Petera Kylea z dřívějšího dne, který protesty neodsoudil a označil je za „výstražný signál“ pro vládu.
Kyle uvedl, že osobnosti jako Robinson jsou schopny „využít pocit neklidu a nespokojenosti v komunitě naší společnosti“. Řekl, že momenty jako demonstrace jsou „výstražným signálem pro nás ve veřejném životě, abychom zdvojnásobili naše úsilí při řešení velkých problémů, které trápí lidi po celé zemi, a imigrace je velkým problémem“.
Poslankyně za labouristickou stranu Stella Creasy napsala na Twitteru: „V duchu svobody slova nesouhlasím s Peterem Kylem – můžeme bránit právo lidí protestovat a přesto se obávat, že pro mnoho lidí, kteří včera sledovali tuto událost, není jejím účelem svoboda, ale strach. Musí mít možnost demonstrovat a my musíme zpochybnit jejich poselství, protože to není to, čím jsme.“
Předseda liberálních demokratů Ed Davey navrhl, abyi násilnou rétoriku odsoudili i konzervativci. Řekl: „Elon Musk včera otevřeně vyzval k násilí v našich ulicích. Doufám, že politici ze všech stran se spojí, aby odsoudili jeho velmi nebezpečnou a nezodpovědnou rétoriku. Británie musí stát jednotně proti tomuto jasnému pokusu o podkopání naší demokracie.“
Při sobotních střetech bylo zraněno 26 policistů, kteří byli zasaženi projektily, a Metropolitní policie v neděli oznámila, že bylo zatčeno 24 osob za řadu přestupků, včetně napadení a násilných nepokojů.
Mezi osobami, které policie hledá, je i muž, který před kamerou prohlásil, že „Keir Starmer musí být zavražděn“ a „někdo musí Keira Starmera zastřelit“, a jehož komentáře byly zveřejněny online.
