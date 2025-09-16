Mrtvá kočka
16. 9. 2025 / Štefan Švec
čas čtení 2 minuty
Je to fuk. Ať někdo zastřelí Charlieho Kirka, pobodá Jo Coxovou, pokusí se picnout Roberta Fica nebo ubít kladivem manžela Nancy Pelosiové, děje se pak vždycky totéž.
Zvolme si dva protilehlé politické tábory. Pro jednoduchost jim říkejme psi a kočky. A dejme tomu, že na meetingu s voliči někdo zastřelí kočku. V tu chvíli se rozběhne pokaždé stejné divadlo.
Nejvyšší kočky vyjádří šok, kondolují rodině a hovoří o obří ztrátě. Ve spravedlivém rozhořčení zmíní, že jí způsobila ideologická nenávist psů.
Nejvyšší psi vyjádří šok, kondolují rodině a oznámí, že násilí je vždycky špatně. Strhujícími slovy vyzvou ke sjednocení proti politickým vraždám. Jemně připomenou minulé oběti psů, a prohlásí, že žádné zabíjení se už nikdy nesmí opakovat.
Kočky nižších kategorií zaplaví sítě vztekem. Píší o tom, že jim psi vyhlásili válku a rozhodli se kočky vyvraždit, což stejně chtěli vždycky. Ideologicky extrémnější kočky volají po odvetě. Psi se rozepíšou o tom, že střelba do kočky byla smutným, ale logickým důsledkem nenávisti, kterou kočky šíří každý den.
Kočky vypustí dojemné nekrology zastřelené kočky. Byla skvělým rodičem, partnerem i přítelem, světcem, který rozdával granule chudým a miloval své nepřátele. Je třeba po něm něco pojmenovat, ideálně světadíl. Psi posbírají nejkontroverznější výroky mrtvého a všechno nejhorší, co kdy provedl. Ukazuje se, že to byl v podstatě kočičí Hitler. Samozřejmě si nezasloužil zastřelit, ale vlastně trochu jo. Rozhodně ho nemá smysl oplakávat.
V tu chvíli se objeví první fakta o pachateli vraždy. Kočky dokazují, že to byl čistý pes. Stejný jako všichni. Psi nacházejí další a další indicie, že vrah byl v podstatě kočka. Pokud náhodou nebyl kočka, byl to osamělý magor a se psy nemá nic společného.
Nezávislý komentátor v prestižním médiu promluví o bodu obratu, který promění společnost navždy.
Zmíněné vlny se přelévají veřejným prostorem zhruba 14 dní. Potom vymizí, protože se v zoo objevil mluvící lachtan.
