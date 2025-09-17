Donald Trump podal žalobu na New York Times ve výši 15 miliard dolarů
List uvádí, že se nenechá „odradit zastrašovacími taktikami“ poté, co americký prezident oznámil nejnovější právní kroky
Donald Trump podal žalobu na New York Times ve výši 15 miliard dolarů za "pomluvu".
Americký prezident obvinil deník, že je „mluvčím“ Demokratické strany a „šíří o něm nepravdivé a pomlouvačné informace“.
New York Times minulý týden oznámil, že mu Bílý dům pohrozil právními kroky poté, co deník zveřejnil články o vulgárním narozeninovém vzkazu zaslaném zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffrey Epsteinovi. Vzkaz nese Trumpův podpis, ale prezident popřel, že by byl jeho autorem.
V červenci Trump zahájil právní kroky proti dalšímu velkému americkému deníku, Wall Street Journal, a jeho majiteli Rupertovi Murdochovi poté, co jako první informoval o existenci vzkazu, který obsahoval také obscénní kresbu. Vzkaz byl od té doby zveřejněn, ale Trump nadále popírá, že je jeho autorem.
Žaloba proti NYT, která je nejnovějším projevem ochoty prezidenta podniknout právní kroky proti médiím, byla podána Trumpovými právníky u okresního soudu na Floridě v pondělí večer.
Jmenuje několik článků a jednu knihu, které napsali dva novináři tohoto deníku a které byly publikovány v období před volbami v roce 2024.
„The Times zradil novinářské ideály poctivosti, objektivity a přesnosti, které kdysi vyznával,“ uvádí se v žalobě, která také obviňuje NYT z toho, že je „předním a neomluvitelým šiřitelem lží proti prezidentu Trumpovi“.
Mluvčí NYT uvedl: „Tato žaloba je bezdůvodná. Postrádá jakékoli legitimní právní nároky a je spíše pokusem potlačit a odradit nezávislé zpravodajství. New York Times se nenechá zastrašit. Budeme i nadále bez strachu hledat fakta a hájit právo novinářů klást otázky jménem amerického lidu, které jim zaručuje první dodatek ústavy.“
Žaloba obsahuje řadu mnohomluvných tvrzení o Trumpových úspěších, bohatství a schopnostech v televizní show The Apprentice. Tvrdí, že svým volebním vítězstvím dosáhl „největšího osobního a politického úspěchu v americké historii“, a zároveň obviňuje NYT, že se snaží poškodit jeho „celosvětovou reputaci úspěšného člověka“.
Uvádí, že The Apprentice byl úspěšný díky „sui generis charismatu a jedinečnému obchodnímu talentu prezidenta Trumpa“. Jeho otce, Freda C. Trumpa, popisuje jako „legendárního obchodníka a vlastence“.
„Poté se díky vedení prezidenta Trumpa stala Trump Organization a jméno Trump synonymem nejen pro nemovitosti v New Yorku, ale také pro celosvětovou excelentnost, luxus a bohatství,“ uvádí se v žalobě, která zpochybňuje zpravodajství NYT o jeho obchodních aktivitách.
Žaloba obviňuje NYT, stejně jako další „tradiční média“ považovaná za oponenty, z vměšování se do voleb. Poukazuje na rozhodnutí deníku podpořit demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou v posledních prezidentských volbách.
NYT vyjádřil svou podporu, zatímco jiné významné médium učinilo neobvyklý krok a odmítlo podpořit kohokoliv z kandidátů. Washington Post, jehož majitelem je zakladatel Amazonu Jeff Bezos, se rozhodl žádného kandidáta nepodpořit. Toto rozhodnutí bylo některými kritizováno jako pokus o uklidnění Trumpa a vyvolalo negativní reakci mezi předplatiteli a zaměstnanci Postu.
Případ proti NYT je jen posledním z řady miliardových žalob, které Trump podal proti americkým médiím od svého návratu do Bílého domu.
Žaloby byly podány proti ABC News a moderátorovi Georgi Stephanopoulosovi, stejně jako proti Paramountu za jeho rozhovor s Harrisovou v pořadu 60 Minutes. Tyto případy byly urovnány částkami 15 milionů dolarů a 16 milionů dolarů. Případ proti Wall Street Journal je stále v řízení.
V příspěvku na své platformě Truth Social Trump označil NYT za „jeden z nejhorších a nejdegenerovanějších deníků v historii naší země, který se stal prakticky ‚mluvčím‘ radikální levicové Demokratické strany“.
„Považuji to za největší nelegální příspěvek na kampaň v historii,“ řekl, ačkoli pro své tvrzení nepředložil žádné důkazy. „Jejich podpora Kamaly Harrisové byla dokonce umístěna přímo uprostřed titulní stránky The New York Times, což je něco dosud NEVÍDANÉHO!
„Times“ se již desítky let věnuje lhaní o vašem oblíbeném prezidentovi (MNĚ!), mé rodině, podnikání, hnutí America First, MAGA a naší zemi jako celku.“
Žaloba cituje články v NYT založené na knize Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (Šťastný poražený: Jak Donald Trump promrhal otcovo jmění a vytvořil iluzi úspěchu) od reportérů Susanne Craigové a Russa Buettnera.
„Žalovaní zlovolně vydali knihu a články s vědomím, že tyto publikace jsou plné odporných zkreslení a výmyslů o prezidentu Trumpovi,“ uvádí se v žalobě. Penguin Random House, vydavatel knihy, který je rovněž žalován v rámci tohoto řízení, se k žalobě dosud nevyjádřil.
Mezi články v NYT, které budou citovány v žalobě, patří jeden článek publikovaný před listopadovými volbami, který byl popsán jako „salva zasahující do voleb“. Žaloba uvádí, že články byly součástí dlouhodobého vzorce „úmyslného a zlovolného pomlouvání“. Žádá náhradu škody „nejméně 15 miliard dolarů“.
Trumpův tým již dříve podal žalobu na NYT za pomluvu v souvislosti s názorovým článkem o ruském vměšování do amerických voleb v roce 2016. Žaloba byla zamítnuta z důvodu „chráněného projevu“.
