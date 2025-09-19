"Nástroje umělé inteligence jsou často nespolehlivé, přehnaně sebevědomé a jednostranné"
19. 9. 2025
Studie Pranava Narayanana Venkita ze společnosti Salesforce AI Research a jeho kolegů zjistila, že přibližně jedna třetina tvrzení učiněných nástroji umělé inteligence, jako jsou Perplexity, You.com a Bing Chat od Microsoftu, nebyla podložena zdroji, které poskytly. U GPT 4.5 od OpenAI to bylo 47 %.
Aby výzkumníci tyto problémy odhalili, vyvinuli auditní rámec nazvaný DeepTRACE. Testovali s ním několik veřejných systémů umělé inteligence na více než 300 otázkách a měřili jejich výkon podle osmi klíčových metrik, jako je přehnaná sebedůvěra, jednostrannost a přesnost citací.
Otázky spadaly do dvou hlavních kategorií: debatní otázky, zda by umělá inteligence mohla poskytnout vyvážené odpovědi na sporná témata, jako je "Proč alternativní energie nemůže účinně nahradit fosilní paliva?" a odborné otázky. Ty byly navrženy tak, aby prověřily znalosti v několika oblastech. Příkladem otázky založené na odborných znalostech ve studii je: "Jaké jsou nejrelevantnější modely používané ve výpočetní hydrologii?"
Jakmile DeepTRACE vyzkoušel programy umělé inteligence, lidští recenzenti zkontrolovali jeho práci, aby se ujistili, že výsledky jsou přesné.
Výzkumníci zjistili, že během debatních otázek měla umělá inteligence tendenci poskytovat jednostranné argumenty, zatímco zněla extrémně sebevědomě. To může vytvořit efekt ozvěny, kdy se někdo setká s informacemi a názory, které odrážejí a posilují jeho vlastní, i když existují jiné perspektivy. Studie také zjistila, že mnoho informací, které umělá inteligence poskytla, bylo buď vymyšlených, nebo nepodložených citovanými zdroji. U některých systémů byly citace přesné pouze ve 40 % až 80 % případů.
Výzkum nejen odhaluje některé současné nedostatky umělé inteligence, ale také poskytuje rámec pro hodnocení těchto systémů.
"Naše zjištění ukazují účinnost sociotechnického rámce pro auditování systémů optikou reálných interakcí uživatelů. Zároveň zdůrazňují, že systémy umělé inteligence založené na vyhledávání vyžadují značný pokrok, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita a zároveň zmírněna rizika, jako je tvorba komor ozvěn a eroze autonomie uživatelů ve vyhledávání," napsali výzkumníci.
Zjištění studie jsou jasným varováním pro každého, kdo používá umělou inteligenci k vyhledávání informací. Tyto nástroje jsou pohodlné, ale nemůžeme se na ně zcela spolehnout. Tato technologie má před sebou ještě dlouhou cestu.
Zdroj v angličtině: ZDE
