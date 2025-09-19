Přední politici SPD a Stačilo! mají v Jihomoravském kraji větší podporu voličů než premiér Fiala
19. 9. 2025 / Boris Cvek
Ve svém domovském kraji, kraji Jihomoravském, má předseda vlády Petr Fiala (ODS) mezi občany podle aktuálních dat otřesné postavení. Zdaleka nejvíce ze všech srovnávaných politiků uspěl v negativní škále: šedesát sedm procent! To není jen tak podat takový výkon. Druhý v neoblibě je ministr zdravotnictví Válek (TO09) – 55 procent – ale na premiéra zdaleka nedosahuje.
Dále v pořadí neobliby následují: Sterzik (Stačilo) s 53 procenty, Švagerka (piráti) a Hladík (KDU-ČSL) s 50 procenty… nejméně neoblíbený je Ševčík z SPD (44 procent). V pořadí nejslabší obliby najdeme Válka (16 procent), Švagerku (17 procent), a pak jsou s 19 procenty Fiala, Flek (STAN) a Vokřál (Přísaha). Jednoznačně nejvíce oblíbenou je Schillerová (ANO) s 32 procenty a hned za ní Ševčík. Oblibu nad dvacet procent má i Koudelka (SPD), Hladík a Sterzik. SPD a Stačilo zjevně triumfují nad vládou. A mohou poděkovat jen vládě samotné, sami pro to neudělali nic.
Chápu, že premiér to prohlásí za další vítězství. Vláda má jen úspěchy, samé úspěchy, pořád úspěchy. A ministr Kupka zapláče nad tím, jak se jim, vládě, nedaří lidem vysvětlit, že společnost se má vlastně dobře. Mohl by třeba začít s tím, že vysvětlí, jak u nás nízkopříjmoví – slovy Heleny Horské – platí extrémně vysoké daně, jak extrémně nízké je u nás zdanění majetku, jak chudí vlastníci nemovitostí platí pětkrát vyšší daně než ti bohatí, jak skvělé jsou platy učitelů a jak kolabují soudy, protože na ně nejsou peníze – a jak z nízké sazby DPH profitují bohatí nesrovnatelně více než chudí. Jistě by našel i další příklady systematické snahy vlády, jak dostat veřejnost do náruče extremistům.
Zmíním jen pro srovnání volební zisky Konrada Adenauera, který dokázal zajistit to, že nacismem zdeformované obyvatelstvo západního Německa pocítilo, že demokracie rovná se blahobyt, férový a důvěryhodný stát. Adenauerovi totiž o demokracii opravdu šlo: 1949 měl 31 %, 1953 měl 45 %, 1957 měl 50 %, 1961 měl 45 %.
Zdroj dat o oblibě politiků v Jihomoravském kraji:
https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-fiala-na-dne-oblibenosti-ukazal-pruzkum-lidru-na-jizni-morave-40539473
Diskuse