V Rusku bylo poprvé zrušeno občanství přiznané na základě narození. Kvůli kritice Kremlu
22. 9. 2025
Přiložil dopis Ministerstva vnitra Ruska pro Tambovskou oblast, který informoval o ukončení občanství od 25. dubna 2025 na základě pododstavce "b" odstavce 2 části 1 článku 22 zákona "O občanství Ruské federace" za účelem vytvoření hrozby pro národní bezpečnost. "Nejste občanem Ruské federace," uvedlo ministerstvo vnitra v přiloženém dopise.
Píše, že podal stížnost a věří, že byl porušen zákon, protože občanství získal narozením a je synem ruského vojáka, který sloužil v Zakavkazsku a Tambově. "Moji rodiče nikdy neměli jiné občanství a já jsem ho... získal... jako dítě vojáka ruské armády, narozeného v SSSR. V té době, kdy můj otec sloužil v sovětské a poté v ruské armádě, nedostal žádné jiné občanství. Nebyl občanem jiného státu," píše bloger. Podle jeho názoru se úřady snaží uměle změnit jeho právní status.
Karapetjan přiznává, že neustále kritizuje postoj Kremlu k Arménii, i když podporuje speciální vojenskou operaci.
V říjnu 2023 vstoupil v platnost aktualizovaný zákon, který umožňoval zbavit nabytého občanství Ruské federace za páchání trestných činů, včetně diskreditace armády, "padělků" a dalších činů, které představují hrozbu pro národní bezpečnost. Bezprostředně poté ministerstvo vnitra uvedlo, že za prvních šest měsíců (od října 2023) bylo přijato 406 rozhodnutí o zrušení občanství, 398 v souvislosti s tresty v trestních věcech. V roce 2024 se zvýšil počet osob zbavených občanství: ministerstvo vnitra uvedlo, že za spáchané zločiny bylo více než 1 600 lidí zbaveno občanství Ruské federace. Například v prosinci 2023 byli dva Moskvané odsouzení za držení drog zbaveni občanství.
Zdroj v ruštině: ZDE
