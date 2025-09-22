Údajný špion, který si říkal houbař, byl nalezen na cvičišti Bundeswehru
22. 9. 2025
V Německu vstoupil na vojenské cvičiště muž, který podle něj údajně sbíral houby.
Armáda muže zastavila, když jel v lese poblíž města Zeitz, kde se nachází cvičiště. Využívá jej zejména 701. tankový ženijní prapor z města Gera (spolková země Durynsko).
Rüdiger Erben, člen místního parlamentu za Sociálně demokratickou stranu Německa, řekl Mitteldeutsche Zeitung, že prapor provádějící cvičení na tomto cvičišti je součástí sil rychlé reakce NATO na východním křídle, umístěných na hranici s Ruskem.
Podle novin se třiapadesátiletý muž označil za údajného houbaře, ale vyšetřovatelé měli pochybnosti. Policisté a speciální služby vyšetřují verzi, že by mohl špehovat cvičící jednotky NATO.
Zdroj v němčině: ZDE
