Rozhovory na Aljašce přesvědčily Putina, že Trump do války nezasáhne

22. 9. 2025

Rozhovory s prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce 15. srpna přesvědčily Vladimira Putina, že se do války proti Ukrajině vážně nevměšuje. Zdroje blízké Kremlu o tom řekly agentuře Bloomberg. Po schůzce se ruský prezident rozhodl, že si může dovolit eskalaci a že to bude nejlepší způsob, jak donutit Kyjev k vyjednávání o podmínkách Kremlu. Poté Moskva zintenzivnila ostřelování Ukrajiny a podle zdrojů hodlá pokračovat v ničení její energetické infrastruktury.

Počet útoků na ukrajinská města se v předvečer setkání v Anchorage snížil, ale poté se v měsíci následujícím po rozhovorech zvýšil o 46 %, uvádí ukrajinské letectvo. Podle Volodymyra Zelenského ruské ozbrojené síly v první polovině září vypustily 3 500 dronů, téměř 190 raket a shodily více než 2 500 bomb na cíle na Ukrajině. "Je důležité, aby Putin ukázal Trumpovi a Evropanům, že si stále může dovolit eskalovat situaci," řekla Vita Spivak, analytička Ruska z londýnské poradenské společnosti Gatehouse Advisory Partners. Podle jejího názoru tímto způsobem Putin posiluje svou pozici před dalším kolem jednání o Ukrajině, ať už se uskuteční kdykoli.

Během setkání na Aljašce Putin navrhl zastavit nepřátelské akce a zmrazit linii dotyku na jižní Ukrajině, pokud Kyjev bude souhlasit s postoupením území v Doněcké a Luhanské oblasti, která ještě nebyla dobyta ruskými ozbrojenými silami. Požadoval také, aby Ukrajina omezila počet ozbrojených sil Ukrajiny a upustila od touhy vstoupit do NATO.

Trump nedávno vyjádřil nespokojenost s Putinovými akcemi na Ukrajině a předložil myšlenku zpřísnění sankcí proti Moskvě a jejím spojencům, aby Rusko připravil o příjmy z ropy. Zároveň trvá na tom, aby evropští spojenci Kyjeva sami přijali tvrdá opatření proti Ruské federaci, než Spojené státy podniknou podobné kroky.

