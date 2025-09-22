Spojené státy mohou ohrozit bezpečnost baltských států a NATO
22. 9. 2025Spojené státy plánují zastavit určitou bezpečnostní pomoc Lotyšsku, Litvě a Estonsku – členským státům NATO, které sousedí s Ruskou federací.
Počet útoků na ukrajinská města se v předvečer setkání v Anchorage snížil, ale poté se v měsíci následujícím po rozhovorech zvýšil o 46 %, uvádí ukrajinské letectvo. Podle Volodymyra Zelenského ruské ozbrojené síly v první polovině září vypustily 3 500 dronů, téměř 190 raket a shodily více než 2 500 bomb na cíle na Ukrajině. "Je důležité, aby Putin ukázal Trumpovi a Evropanům, že si stále může dovolit eskalovat situaci," řekla Vita Spivak, analytička Ruska z londýnské poradenské společnosti Gatehouse Advisory Partners. Podle jejího názoru tímto způsobem Putin posiluje svou pozici před dalším kolem jednání o Ukrajině, ať už se uskuteční kdykoli.
Během setkání na Aljašce Putin navrhl zastavit nepřátelské akce a zmrazit linii dotyku na jižní Ukrajině, pokud Kyjev bude souhlasit s postoupením území v Doněcké a Luhanské oblasti, která ještě nebyla dobyta ruskými ozbrojenými silami. Požadoval také, aby Ukrajina omezila počet ozbrojených sil Ukrajiny a upustila od touhy vstoupit do NATO.
Trump nedávno vyjádřil nespokojenost s Putinovými akcemi na Ukrajině a předložil myšlenku zpřísnění sankcí proti Moskvě a jejím spojencům, aby Rusko připravil o příjmy z ropy. Zároveň trvá na tom, aby evropští spojenci Kyjeva sami přijali tvrdá opatření proti Ruské federaci, než Spojené státy podniknou podobné kroky.
Zdroj v angličtině: ZDE
