Trump: Vysílací společnosti riskují ztrátu licencí, pokud ho budou jejich moderátoři kritizovat
19. 9. 2025
- Ohrožené sítě: Prezident Trump řekl, že federální regulační orgány by měly zvážit odebrání licencí k vysílání moderátorům pozdně večerních talk show, kteří o něm mluví negativně, den poté, co ABC „na dobu neurčitou“ stáhla show Jimmyho Kimmela pod tlakem předsedy Federální komise pro komunikace. Trump a představitelé jeho administrativy dlouho hájili svobodu slova, ale jejich činy – stejně jako jejich výhrůžky od vraždy Charlieho Kirka – zaručující tuto svobodu byly nahrazeny snahou potlačit kritiku. Demokraté v Kongresu plánují předložit návrh zákona, který by posílil právní ochranu osob, které se staly terčem prezidenta za to, že se svobodně vyjadřují. Číst více ›
- Komise pro očkování: Federální poradní komise pro očkování, kterou sestavil ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., zrušila doporučení, aby děti do 4 let dostávaly kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím. Rozhodnutí o očkování novorozenců proti hepatitidě B bylo odloženo na pátek. Číst více ›
- Deportace dětí: Federální soudce dočasně zablokoval ukvapenou deportaci stovek guatemalských dětí s tím, že Trumpova administrativa své kroky zavádějícím způsobem prezentovala jako snahu o „znovusjednocení“. Soudce Timothy J. Kelly, jmenovaný Trumpem, uvedl, že vláda se opírala o falešné záminky, které „se rozpadly jako domeček z karet“. Číst více ›
V pořadu „Late Night“ Seth Meyers porovnal slova Trumpovy administrativy o obraně svobody projevu s jejími nedávnými kroky a uvedl, že „Trump slíbil ukončit vládní cenzuru a obnovit svobodu projevu, ale dělá pravý opak“. Vzdal hold Jimmy Kimmelovi a řekl, že je „privilegiem a ctí nazývat Jimmyho Kimmela přítelem, stejně jako je privilegiem a ctí dělat tuto show každý večer“.
Také si rýpnul do Trumpa, když žertem řekl, že je „vizionář, inovátor, skvělý prezident a ještě lepší golfista, a pokud jste mě někdy slyšeli o něm říkat něco negativního, je to jen umělá inteligence“.
Na NBC zahájil Jimmy Fallon „The Tonight Show“ tím, že se rychle vyjádřil k suspendování Jimmyho Kimmela. „Abych byl upřímný, nevím, co se děje,“ řekl. „A nikdo to neví. Ale znám Jimmyho Kimmela a vím, že je to slušný, vtipný a milý člověk, a doufám, že se vrátí.“
Fallon trval na tom, že nebude cenzurován a bude o cestě prezidenta Trumpa do Británie informovat jako obvykle. V krátkém vtipu však hlas v pozadí doplnil Fallonův komentář o lichotivější slova. Trump vypadal „neuvěřitelně pohledně“, řekl hlas a bude nominován na Nobelovu cenu míru.
„S autokratem nemůžete ustoupit ani o píď,“ řekl Colbert. „Pokud si ABC myslí, že tím režim uspokojí, je to žalostně naivní. A je jasné, že nikdy nečetli dětskou knihu „If You Give a Mouse a Kimmel“ (Když dáš myši Kimmela).
V jedné části čtvrteční show Colbert oprášil slavnou postavu „Stephena Colberta“ – sebestředného konzervativního politického komentátora –, kterou hrál během deseti sezón svého programu „The Colbert Report“ na Comedy Central.
Úvodní část pořadu „The Late Show“ nabídla krátkou parodickou píseň, kterou zazpívala animovaná postava svícnu připomínající Lumièra z disneyovského filmu „Kráska a zvíře“. Místo písně „Be Our Guest“ svícen zazpíval něco, co podle něj byl příkaz od Disneyho jeho zaměstnancům: „Zavřete hubu.
Na úvod čtvrteční epizody pořadu „The Late Show“ Stephen Colbert řekl divákům: „Dnes večer jsme všichni Jimmy Kimmel“ a prohlásil, že odvolání Kimmela je „zjevnou cenzurou“.
Jon Stewart, který ve čtvrtek výjimečně zaskočil jako moderátor epizody pořadu „The Daily Show“, se v první části svého čtvrtečního večerního programu ujal role skromného, provládního patolízala. Epizoda začala veřejným oznámením, které představilo „zcela nový, vládou schválený pořad ‚Daily Show‘“ s jeho „vlastenecky poslušným moderátorem“ Stewartem. Během úvodních 20 minut pořadu se Stewart snažil satiricky připomenout pravidla svobody projevu v souvislosti s suspendováním Jimmyho Kimmela.
„Někteří kritici mohou namítat, že obavy této vlády ohledně svobody projevu jsou pouze cynickým trikem, slabou zástěrkou, kouřovou clonou, která má zakrýt bezprecedentní konsolidaci moci a jednotné zastrašování,“ řekl Stewart.
„Někteří lidé by to řekli,“ zopakoval před dramatickou pauzou. „Já ale ne. Myslím, že je to skvělé.“
„The Late Show With Stephen Colbert“ zveřejnila ve čtvrtek příspěvek na sociálních médiích, ve kterém uvedla, že „stojí za Jimmym Kimmelem a jeho týmem“, a nabídla ukázku z nadcházející epizody. V ní se Colbert vysmíval prohlášení Brendana Carra, šéfa F.C.C., o nutnosti, aby vysílací společnosti odmítaly programy firmy Disney, které podle nich neodpovídají hodnotám komunity. „No, víš, jaké jsou hodnoty mé komunity, kamaráde?“ řekl pan Colbert. „Svoboda projevu.“
Když prezident Trump prohlásil, že federální regulační orgány by měly odejmout vysílací licence moderátorům nočních talk show, kteří o něm mluví negativně, Brendan Carr, šéf F.C.C., národního regulačního orgánu pro vysílání, naznačil, že dojde k širšímu zásahu proti televiznímu obsahu, když v Fox News prohlásil, že tlaková kampaň proti ABC kvůli show Jimmyho Kimmela nebude „poslední kapkou“ a že „důsledky budou pokračovat“.
Trump ve čtvrtek řekl, že regulační orgány by měly zvážit odebrání licencí televizním stanicím, které vysílají negativní zpravodajství nebo komentáře o něm, což naznačuje, že jeho útoky na kritiky jsou alespoň částečně motivovány osobní záští.
V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump označil televizní stanice za „rameno Demokratické strany“, které se ho snaží dostat.
„Někde jsem četl, že 97 procent televizních stanic je proti mně, dostávám 97 procent negativních ohlasů, a přesto jsem vyhrál, a to s přehledem,“ řekl Trump při návratu do Washingtonu po státní návštěvě Británie a dodal: „Myslím, že by jim možná měla být odebrána licence.“
Trump varuje televizní stanice, které ho kritizují
Prezident Trump novinářům na palubě Air Force One řekl, že regulační orgány by měly zvážit odebrání licencí televizním stanicím, které ho kritizují.
Tyto komentáře představovaly výrazné vyhrocení koordinovaného útoku Donalda Trumpa a jeho nejbližších spolupracovníků, kteří po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka využívají hrozbu moci americké vlády k umlčení kritiky nebo nesouhlasu.
V uplynulém týdnu Bílý dům podnikl kroky zaměřené na daňový status liberálních organizací, monitorování online projevů, odepření víz a hrozby označit určité skupiny za domácí teroristy. Administrativa argumentuje, že tato opatření jsou nezbytná k potlačení nenávistných projevů, které by mohly podněcovat násilí, i když demokraté a další varují, že se jedná o potlačování opačných názorů.
Ve středu ABC „na dobu neurčitou“ stáhlo show Jimmyho Kimmela poté, co na něj vyvinul tlak předseda Federální komise pro komunikace Brendan Carr kvůli komentářům moderátora této večerní show o Kirkovi.
Trump ve čtvrtek naznačil, že Carr by měl jít ještě dál a prověřit vysílací licence místních televizních stanic, které vysílají programy z hlavních sítí, a naznačil, že jak jejich zpravodajství, tak večerní satirické pořady jsou vůči němu nespravedlivě zaujaté. „Dávají mi jen špatnou publicitu,“ řekl.
„Bude to na Brendanovi Carrovi,“ řekl prezident a nazval ho „vlastencem“ a „tvrdým chlapem“.
Carr ve čtvrtečním rozhovoru pro Fox News řekl, že stažení Kimmelovy show z vysílání ABC není „poslední kapkou“.
„Jedná se o obrovskou změnu, která se odehrává v mediálním ekosystému,“ řekl. „A myslím si, že důsledky budou pokračovat.“
Carr řekl CNBC, že držení vysílací licence je privilegium. „S tím souvisí povinnost sloužit veřejnému zájmu,“ řekl.
Federální komise pro komunikace může odejmout vysílací licenci na základě zřídka uplatňovaného standardu veřejného zájmu. Pokud by regulační orgány následovaly příkladu Donalda Trumpa a odebraly licence vysílacím společnostem, které vysílají kritické názory na prezidenta, agentura by jistě čelila výzvám v souvislosti s prvním dodatkem ústavy. Pan Trump a jeho šéf F.C.C. však již účinně využili dohled agentury nad licencemi k ovlivňování sítí, které podle nich mají liberální zaujatost, která neslouží veřejnosti.
Anna M. Gomezová, jediná demokratka ve F.C.C., uvedla, že komise „nemá pravomoc, schopnost ani ústavní právo kontrolovat obsah nebo trestat vysílací společnosti za projevy, které se vládě nelíbí“.
„Nemůžeme dovolit, aby se neomluvitelný akt politického násilí zkreslil jako ospravedlnění vládní cenzury a kontroly,“ uvedla ve svém prohlášení.
Tlaková kampaň je obratem pro republikány a pro Trumpa, který se vrátil do Bílého domu se sliby, že „ukončí veškerou vládní cenzuru a vrátí Americe svobodu slova“, jak uvedl ve svém inauguračním projevu na začátku tohoto roku.
V posledních dnech však prezident a nejvyšší představitelé administrativy – včetně viceprezidenta JD Vance, generální prokurátorky Pam Bondi a Stephena Millera, zástupce šéfa personálu Bílého domu – drasticky změnili svůj postoj.
Chytili se těch, kteří se zdáli oslavovat smrt Charlieho Kirka nebo kritizovali jeho postoje, jako důkazu toho, co podle nich je levicová síť, která financuje a podněcuje násilí. Pan Trump obvinil z politického násilí to, co nazval „radikální levicí“, a odmítl obavy z extremistů na pravici.
Na otázku ohledně stavu svobody slova v Americe Trump ve čtvrtek odpověděl, že Kimmel byl „vyhozen, protože měl špatné hodnocení“ a „řekl něco hrozného“.
„Můžete to nazvat svobodou slova, nebo ne,“ řekl Trump.
Bílý dům odkázal otázky týkající se toho, že Trump se zaměřuje na vysílací společnosti, které o něm vysílají nelichotivé reportáže nebo komentáře, na F.C.C.
Abigail Jacksonová, mluvčí Bílého domu, však na otázky týkající se Kimmela odpověděla, že jeho suspendování „nemá nic společného se svobodou projevu“.
„Rozhodnutí soukromé společnosti neposkytnout někomu televizní pořad nelze srovnávat s cenzurním režimem Bidenovy administrativy, která vyvíjela tlak na společnosti provozující sociální sítě, aby zabránily Američanům vyjadřovat názory, které se jí nelíbily,“ řekla.
Republikáni obvinili Bidenovu administrativu z cenzury kvůli jejím snahám bojovat proti tomu, co považovala za dezinformace o vakcíně proti koronaviru a volebních podvodech. Nejvyšší soud však loni zamítl republikánskou žalobu ohledně kontaktů administrativy se sociálními médii.
Trump a jeho konzervativní spojenci v posledních letech obvinili politickou opozici z udržování „kultury rušení“, která cenzuruje jazyk a potlačuje názory konzervativních hlasů online, v americké politice i v zahraničí.
Nyní jsou to demokraté, kdo varuje před ohrožením prvního dodatku a obviňuje Trumpa z porušování práva na svobodu projevu.
Skupina demokratů v Kongresu ve čtvrtek oznámila, že předloží návrh zákona, který posílí právní ochranu osob, které se staly terčem Donalda Trumpa za to, že se svobodně vyjadřují.
Demokratičtí lídři ve Sněmovně reprezentantů vyzvali Carra k rezignaci za to, že se podle nich dopustil „korupčního zneužití moci“, když vyvíjel tlak na ABC, aby stáhla z vysílání noční show Jimmyho Kimmela.
Senátor Chuck Schumer, vůdce menšiny, a demokratičtí zákonodárci ve čtvrtek předložili návrh zákona, který nazvali „Zákon proti politickým nepřátelům“ poté, co byla pozastavena večerní talk show Jimmyho Kimmela na ABC. Zdroj: Haiyun Jiang/The New York Times
A bývalý prezident Barack Obama, který tento týden prohlásil, že země se nachází v „politické krizi“, obvinil Trumpovu administrativu z pokrytectví.
„Po letech stížností na kulturu rušení (cancel culture) posunula současná administrativa tuto praxi na novou a nebezpečnou úroveň tím, že pravidelně vyhrožuje regulačními opatřeními proti mediálním společnostem, pokud nezakážou nebo nevyhodí reportéry a komentátory, kteří se jí nelíbí,“ napsal Obama v příspěvku na sociálních médiích a dodal, že právě tomuto druhu „vládního nátlaku“ má zabránit první dodatek Ústavy Spojených států.
Někteří konzervativci tvrdí, že kroky administrativy byly dlouho očekávané, a argumentují tím, že demokraté se při svém vládnutí nespravedlivě zaměřovali na republikány.
Někteří představitelé pravice však vyjádřili obavy z taktiky administrativy.
Poté, coí Bondiová na začátku tohoto týdne naznačila, že ministerstvo spravedlnosti se zaměří na „nenávistné projevy“, konzervativní moderátor Tucker Carlson ve svém podcastu řekl, že doufá, že „neklid, který vidíme v důsledku“ vraždy Charlieho Kirka „nebude využit k zavedení zákonů proti nenávistným projevům v této zemi“.
„Pokud k tomu dojde, nikdy nebude vhodnější příležitost pro občanskou neposlušnost než právě teď,“ řekl Carlson. „Pokud vám mohou říkat, co máte říkat, říkají vám, co máte myslet, a není nic, co by vám nemohli udělat.“
Je to velký rozdíl oproti situaci před několika měsíci, kdy Trump a jeho poradci prohlásili, že jsou připraveni využít federální vládu k obraně svobody projevu.
Když Trump nastoupil do úřadu, prohlásil v prezidentském dekretu nazvaném „Obnovení svobody projevu a ukončení federální cenzury“, že předchozí administrativa „pošlapala právo na svobodu projevu cenzurou projevů Američanů na online platformách“.
Trumpův příkaz nařídil jeho administrativě zajistit, aby žádný zaměstnanec federální vlády „neústavně neomezoval svobodu projevu žádného amerického občana“.
„Cenzura projevu ze strany vlády je ve svobodné společnosti nepřijatelná,“ uvádí se v prezidentském dekretu.
O několik týdnů později Vance argumentoval, že zaměstnanec Ministerstva pro efektivitu vlády, který rezignoval poté, co byl spojován s rasistickými příspěvky o Indech, které zveřejnil na X pod pseudonymem, by měl být znovu přijat do služby.
„Nemyslím si, že hloupá aktivita na sociálních médiích by měla zničit život dítěte,“ napsal pan Vance, jehož manželka Usha Vance je dcerou indických přistěhovalců.
Vance se zejména profiluje jako obhájce svobody projevu konzervativců jak ve Spojených státech, tak v zahraničí. Na začátku tohoto roku viceprezident ohromil a umlčel stovky účastníků Mnichovské bezpečnostní konference, když vyzval evropské lídry, aby ukončili izolaci krajně pravicových stran na celém kontinentu.
„Demokratický mandát nelze získat cenzurou oponentů nebo jejich uvězněním,“ řekl pan Vance shromážděným evropským lídrům. „Ať už se jedná o lídra opozice, skromnou křesťanku modlící se ve svém domě nebo novináře snažícího se informovat o dění.“
Zdroj v angličtině ZDE
