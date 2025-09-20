Pokus o zničení Masaryka v bulvárním, obscénním tyjátru
20. 9. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Místo toho, aby se obálka otevřela neveřejně jako materiál pro historické bádání, a pak aby se zveřejnily výsledky takového bádání, jsme mohli vidět dokonce prezidenta republiky, jak sedí u toho tyjátru. A co jsme se dozvěděli? Nejsou to poslední slova. Masaryk nebyl v dobré kondici, když je vzkazoval. Očekával brzký konec a mluvil o nových šatech na funus.
Dobře, takže se nám nyní Masarykovo dílo a poselství smrsklo na pocity umírajícího starce, které je třeba hned nějak odinterpretovat, aby to nebyla úplná fraška a fiasko. Chopit se můžete čehokoli. Hlavně se nesmí zmínit, že Masaryk mohl taky ve svém životě udělat a napsat něco důležitějšího, co bychom měli zkoumat, pokud nám na Masarykovi záleží. Ale právě na něm nezáleží vůbec. Jde o tyjátr, spektákl. Bulvární obscénnost.
Rychle se musí spěchat vysvětlit, jak to Masaryk myslel s těmi Němci a s tím Hlinkou, jak je vlastně úžasné, že chce, abychom se hádali s hlupáky, a jak mu záleží na vzdělání lidí tím, když naznačí, že nevzdělaným není pomoci. Takže je jim pomoci vzděláním? A hádání se je cesta ke vzdělání? TGM jistě ve stavu úzkosti z umírání předvídal, že jednou bude Facebook a vyslal vzkaz všem, kdo se tam hádají, že oni dělají správně, protože se hádají s hlupáky. A co dále?
Že Masaryk měl odvahu stát sám proti všem a že se rozhodně nehádal, ale budoval a vzdělával, že za ním je systematické celoživotní dílo svědčící o jeho omylech i touze po pravdě, že Masaryk patřil k osvícenské tradici vysoké kultury a vzdělání, že to byl univerzitní profesor, že jeho doporučení k hádání se má asi stejnou cenu jako rada o koupi nových šatů na funus, to je vlastně úplně jedno.
521
Diskuse