"Demografické dobývání": O ruské kampani indoktrinace unesených ukrajinských dětí
22. 9. 2025
Hotel v Krasnodaru, klášter na jihu Rostova, vojenské školy v Ruskem okupovaném Doněcku a poblíž města Volgograd: to jsou jen některé z 210 různých zařízení po celém Rusku a na okupovaném území, která byla používána k zadržování ukrajinských dětí deportovaných nebo vysídlených od ruské invaze, podle zprávy zveřejněné 16. září Laboratoří pro humanitární výzkum (HRL) Yale School of Public Health.
Rozsáhlá síť zařízení se táhne na více než 5 630 kilometrech, od pobřeží Černého moře na Krymu až po ruské pobřeží Tichého oceánu. Tento "bezprecedentní systém rozsáhlé převýchovy" ukrajinských dětí se odehrává v "59 regionech dočasně okupované Ukrajiny a Ruské federace", odhaluje zpráva HRL. Laboratoř Yale se od roku 2022 snaží vytvořit co nejkomplexnější mapu míst používaných nebo postavených Ruskem k zadržování dětí oddělených od jejich rodin nebo domovů.
Tisíce dětí
Od začátku invaze na Ukrajinu se shromažďují důkazy o nezákonném převozu ukrajinských dětí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. I když je obtížné kvantifikovat plný rozsah tohoto jevu, podle ukrajinské organizace Bring Kids Back bylo do Ruska deportováno více než 19 000 dětí z Ukrajiny. Maria Alexejevna Lvova-Bělova, ruská prezidentská komisařka pro práva dětí, byla obviněna Mezinárodním trestním soudem (ICC) z "válečného zločinu" "nezákonné deportace obyvatelstva".
Rusko tato obvinění odmítlo a popřelo, že by se podílelo na deportacích občanů Ukrajiny. Potvrzuje však, že zařizuje to, co popisuje jako "umístění evakuovaných dětí" z bojových zón na Ukrajině.
Únosy dětí sice začaly v roce 2014 anexí Krymu, ale jejich zintenzivnění od totální invaze v roce 2022 vyvolalo obavy a úzkostné otázky ohledně místa pobytu a zacházení s unesenými dětmi. Studie HRL odpovídá na některé z těchto otázek.
Analýzou informací z otevřených zdrojů, jako jsou satelitní snímky, příspěvky na sociálních sítích a ruská média, odborníci zjistili, že unesené děti byly převezeny na osm typů míst: kadetní školy, vojenské základny, zdravotnická zařízení, náboženské instituce, střední školy a univerzity, hotely, sirotčince a centra pro podporu rodin a sanatoria.
Existovala také tranzitní místa, jako byly sirotčince pro děti, které byly později umístěny do adopčních programů, nebo místa, kde zůstávaly delší dobu, jako vojenské školy.
Ukrajinské děti byly většinou odvezeny do již existujících organizací, které nezadržovaly pouze unesené děti. To platí zejména pro školy. Přesto Rusko také vybudovalo nebo rozšířilo některá zařízení, aby pojalo "větší kohorty dětí". To je případ 23 % analyzovaných zařízení, tvrdí výzkumníci z HRL. Poznamenali, že v Ruskem kontrolované části Donbasu byly od roku 2021 postaveny a později rozšířeny dvě školy pro vojenské kadety, s největší pravděpodobností pro "více vysídlených dětí".
Ruská vláda přímo spravuje 55 % míst, kde se převýchovné aktivity odehrávaly. Do rozsáhlého programu byly zapojeny i soukromé společnosti, jako je ropný gigant Bašněfť, který spravuje tábor pro děti, a KamAZ, významný konstruktér ruských nákladních automobilů, který provozuje velký "volnočasový" tábor pro děti v Republice Tatarstán.
Nepublikovaná svědectví ukrajinských dětí
Děti, které se v těchto zařízeních ocitnou, jsou nejčastěji podrobeny "převýchovným" aktivitám. Na nejméně 130 místech identifikovaných ve studii byly děti indoktrinovány ruskou propagandou, která zdůrazňovala vlastenecké hodnoty.
Tato indoktrinace může jít až do extrémů, jak ilustruje jiná zpráva publikovaná britskou nevládní organizací War Child UK. Organizace shromáždila svědectví z první ruky od 200 ukrajinských dětí, které se od roku 2022 vrátily z Ruska. Jejich prohlášení vykreslují obraz "systematického (ruského) programu, který riskuje vytvoření generace (ukrajinských) dětí zbavených své identity," píše se ve zprávě.
To, co se vynořuje z jejich výpovědí, je "jasný vzorec indoktrinace", řekla Helen Pattinson, generální ředitelka organizace War Child UK. "Děti jsou vytrhány ze svých domovů, jsou jim odebrány pasy a je jim řečeno, že nemohou mluvit svým jazykem. Dostanou nová jména a nové identifikační dokumenty. Jsou žádány, aby zpívaly ruskou národní hymnu a recitovaly ruskou poezii. Všechno se děje v ruštině a musí nosit ruské oblečení. Mohou být dokonce adoptovány do ruské rodiny," řekla Pattinson.
Tato indoktrinace může být spojena s rychlou militarizací. "Naší hlavní obavou je 41 % dětí, které byly militarizovány," řekla Pattinson a dodala, že většina mladých lidí, kteří se vrátili z Ruska, trpěla nějakou formou posttraumatické stresové poruchy.
Děti prošly vojenským výcvikem v nejméně 39 místech identifikovaných ve studii HRL. Mladí lidé se učí zacházet s různými zbraněmi a mohou absolvovat velmi specifický výcvik, například se naučit, jak se stát výsadkářem. "Byli požádáni nebo donuceni, aby se připojili k polovojenským skupinám, bylo jim ukázáno, jak házet granátem, kopat zákopy, držet zbraň nebo zacházet se střelnými zbraněmi, odstraňovat miny a v podstatě byli vycvičeni k boji proti své vlastní zemi," řekl Pattinson.
Jiným dětem může být přidělen úkol vyrábět vojenské vybavení, jako je munice nebo drony, které má ruská armáda používat na frontových liniích na Ukrajině.
Tento masivní program působí dojmem rusifikačního úsilí v téměř průmyslovém měřítku. Doprovází jej několik dekretů vydaných úřady, které mají usnadnit adopci těchto dětí ruskými rodinami nebo jejich naturalizaci jako ruských občanů.
Příklad "demografického dobývání"
"Je to určitě koordinované a dobře organizované úsilí," řekl Andreas Umland, analytik ze Švédského institutu mezinárodních záležitostí a autor zprávy z roku 2024 o ruském státem nuceném vysídlování ukrajinských dětí.
Umland hovořil o "demografickém dobývání, které se rozvíjí vedle geografického". Kreml nechce jen okupovat Ukrajinu, chce také přeměnit ukrajinské děti na Rusy, vysvětlil.
To má "čelit problému demografického poklesu, který Rusko mělo již před rozsáhlou válkou a který je jen částečně vyřešen imigrací ze Střední Asie a Kavkazu," řekl Umland a dodal, že Ukrajinci, kteří jsou bílí a Slované, jsou ruskými úřady považováni za snadno asimilovatelné.
Podle názoru Moskvy není na této operaci nic nezákonného, i když "na ukrajinských dětech jsou páchány nepopiratelně závažné zločiny", řekla Pattinson. V ruské interpretaci "neexistuje žádný ukrajinský národ, a proto tyto děti nejsou ve skutečnosti přemísťovány z jednoho etnika do jiného," dodal Umland. Jinými slovy, tyto děti nemohou být "rusifikovány"... protože už jsou ruské.
Umland řekl, že indoktrinace dětí připomíná sovětskou éru, kdy byly děti "vnímány jako jednotky, které mají fungovat v totalitní společnosti [...]. a osud jednotlivého dítěte byl nedůležitý". Stejná logika přetrvává i dnes, dodal: "Vyšším cílem býval komunismus, nyní je to ruské impérium. Je to tedy stejný utilitární přístup k dětem."
Zdroj ve francouzštině: ZDE
