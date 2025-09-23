Trump vede kulturní válku proti Evropě tím, že podporuje své tamější pravicové spojence
23. 9. 2025
Studie konstatuje, že americký prezident se snaží zasahovat do voleb a „posunout ideologické těžiště“ evropské politiky
Trumpova administrativa vede kulturní válku proti Evropě tím, že agresivně podporuje politické a ideologické spojence hnutí Maga na evropském kontinentu a veřejně ponižuje EU na světové scéně, uvádí společná zpráva Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) a Evropské kulturní nadace.
Studie upozorňuje, že americký prezident se aktivně snaží zasahovat do evropských voleb, transformovat transatlantické vztahy směrem ke konzervativním hodnotám a sjednotit evropské pravicové populisty kolem tématu svobody projevu.
Zpráva naznačuje, že rozdělení, váhání a přístup „lichotit, uklidňovat, odvádět pozornost“ lídrů EU při jednání s Trumpem takové zacházení jen podpořily.
Na základě výzkumu a průzkumu veřejného mínění ve všech 27 členských státech EU zpráva uvádí, že dostatečný počet z nich má proevropské vlády – a evropské veřejné mínění je dostatečně silné –, aby se blok postavil a „bránil Evropu, která píše svůj vlastní scénář“.
Zpráva přirovnává postoj Evropy k postavení hlavní postavy filmu Truman Show, která si nakonec uvědomí, že se nachází v televizním seriálu, jehož jedinou prioritou je zvýšit sledovanost, a musí se rozhodnout, zda opustit pohodlí jediné reality, kterou zná.
Tvrdí, že lídři EU vynakládají příliš mnoho energie na reakce na krize, jejichž scénář napsal Trump a jeho evropští spojenci – jako Viktor Orbán v Maďarsku, Giorgia Meloni v Itálii nebo Robert Fico na Slovensku – od hrozeb celních sazeb a sporů o svobodu projevu až po výdaje na bezpečnost a strach z migrace.
„V Trumpově kulturní válce je cílem samotná Evropa,“ řekl Pawel Zerka z ECFR a poukázal na obvinění J. D. Vance z února 2025, že Evropa „ustupuje od základních společných hodnot“, jako na moment, kdy byla kulturní válka otevřeně vyhlášena.
Vanceův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci odhalil záměr Washingtonu zasahovat do voleb, vykreslit vztahy mezi USA a EU jako „rozdíl v hodnotách“ a učinit svobodu projevu bojovým heslem stran, které v Evropě podporují hnutí Maga, uvedl Zerka.
Trump od té doby „dále odhalil své záměry v tomto ohledu tím, že vyloučil lídry EU z jednání o budoucnosti Ukrajiny, zaútočil na mainstreamové politické strany po celém kontinentu a vydírá bruselské instituce v obchodních jednáních“, dodal.
Zpráva uvádí Polsko jako příklad Trumpova pokusu „posunout ideologické těžiště evropské politiky“ tím, že přivítal nacionalistického prezidentského kandidáta Karola Nawrockého v Bílém domě a podpořil ho na sociálních médiích.
Zmiňuje také výzvu zaměstnance amerického ministerstva zahraničí Samuela Samsona „civilizačním spojencům v Evropě“, údajně „ohnisku digitální cenzury, masové migrace, omezení náboženské svobody a dalších útoků na demokratickou samosprávu“.
Zerka konstatuj, že kulturní válka se odehrává na dvou úrovních: je to ideologický konflikt o hodnotách, které jsou základem evropské politiky, ale také „boj o důstojnost, důvěryhodnost a identitu Evropy jako autonomního aktéra na globální scéně“.
Brusel a národní hlavní města musí „přijmout, že se nacházejí v kulturní válce, jejíž terčem je Evropa“, a jednat podle toho, uvedl. „To neznamená, že by Evropa měla Trumpa provokovat při každé příležitosti. Někdy je nutné získat čas.“
Údaje Eurobarometru ukazují, že důvěra občanů v EU je nejvyšší od roku 2007 a od Trumpova návratu do Bílého domu vzrostla ve 12 zemích – nejvýrazněji ve Švédsku, Francii, Dánsku a Portugalsku. Většina občanů téměř ve všech zemích se cítí být s EU spojena.
Téměř žádná strana nyní nechce opustit EU a většina ve všech zemích kromě tří (Rumunsko, Polsko a Česká republika) zdůrazňuje, že role EU v ochraně evropských občanů před globálními krizemi a bezpečnostními riziky musí být důležitější.
Průzkum ECFR z května také odhalil širokou podporu pro vyšší evropské výdaje na obranu a vojenskou autonomii vůči USA, stejně jako rostoucí pocit, že Evropa a USA představují „dva různé modely demokracie“.
Ačkoli tento obraz zdaleka není jednotný, Zarka tvrdil, že žádný členský stát neunikne dopadu Trumpovy kulturní války, a vyzval i euroskeptické lídry, aby si uvědomili, že EU je „jediným rámcem, v němž mohou chránit národní suverenitu a prosperitu“.
Národní lídři by měli odmítnout lichocení jako strategii vůči Trumpovi, i když to zvyšuje transatlantické napětí, a Evropská komise „musí být odvážná“ a nasadit nástroje, jako je zákon o digitálních službách a obchodní nástroje.
„‚Jde o kulturu, hlupáku!‘ se musí naléhavě dostat do myšlení evropských lídrů,“ řekl André Wilkens z Evropské kulturní nadace. „Evropský sentiment není abstraktní utopismus. Jde o skutečné city k Evropě a připravenost Evropanů za ně bojovat.“
