Maďarsko odmítá přestat kupovat ruskou ropu navzdory Trumpově požadavku vůči NATO
23. 9. 2025
Maďarský ministr zahraničí říká, že získávání dodávek energie odjinud je „krásný sen“, a západní evropské úředníky označuje za „fanatiky“
Maďarsko se nebude zbavovat závislosti na ruských dodávkách energie, řekl maďarský ministr zahraničí, a to navzdory požadavku Bílého domu, aby spojenci NATO přestali nakupovat ruskou ropu.
Donald Trump požaduje, aby Evropa zastavila dovoz ruské ropy, ale v rozhovoru na okraji 80. výročního zasedání Valného shromáždění OSN Péter Szijjártó řekl: „Bez ruských zdrojů ropy a plynu nemůžeme zajistit bezpečné dodávky [energetických produktů] pro naši zemi,“ a dodal, že „rozumí“ Trumpovu přístupu.
„Pro nás jsou dodávky energie čistě fyzickou otázkou,“ řekl. „Může být hezké snít o nákupu ropy a plynu odjinud [než z Ruska] ... ale můžeme nakupovat pouze tam, kde máme infrastrukturu.
„A pokud se podíváte na fyzickou infrastrukturu, je zřejmé, že bez ruských dodávek není možné zajistit bezpečné zásobování země.“
Szijjártó se tak vyjádřil poté, co Trump podmínil nové sankce proti Rusku tím, že se NATO odpojí od ruských dodávek energie.
„Jsem připraven uvalit na Rusko významné sankce, až se všechny země NATO dohodnou a začnou postupovat stejně a až všechny země NATO PŘESTANOU NAKUPOVAT ROPU Z RUSKA,“ uvedl Trump minulý týden na své platformě Truth Social.
Tento požadavek následoval po sérii termínů, které Trump stanovil Moskvě, aby dosáhla pokroku v ukončení války s Ukrajinou, které však uplynuly bez dalších opatření. Někteří spojenci zpochybňovali, zda to s tlakem na Vladimira Putina myslí vážně, nebo zda pouze přenáší odpovědnost na Evropu.
Maďarská státní společnost MOL Group dováží ročně přibližně 5 milionů tun ropy ropovodem Družba a dodává surovou ropu rafinériím v Maďarsku a na Slovensku. Tyto dvě země se nejvíce brání výzvám k zastavení dovozu energie z Ruska.
Maďarský premiér Viktor Orbán je jedním z nejbližších ideologických spojenců Trumpa v Evropě a pravidelně ho chválí. Orbán také ostře kritizoval Ukrajinu a zároveň si zachoval srdečné vztahy s Kremlem.
Bloomberg informoval, že EU zvažuje obchodní omezení, která by mohla snížit nebo zastavit dodávky ropy ropovodem, a že by mohla být zavedena bez jednomyslného souhlasu, což by umožnilo ostatním evropským zemím přehlasovat Budapešť a Bratislavu.
„Pokud jde o nákup ruské ropy, nyní je to prakticky na Maďarsku a Slovensku,“ napsal Lindsey Graham, Trumpův spojenec, který patří mezi největší podporovatele Ukrajiny v jeho okolí. „Doufám a očekávám, že brzy přistoupí k akci, aby nám pomohli ukončit toto krveprolití. Pokud ne, měly by a budou následovat důsledky.“
„První cestou je, aby Evropa přestala nakupovat ruskou ropu a plyn. Myslím, že v tom má Trump naprostou pravdu. A právě v tomto bodě musíme vyvinout tlak na Maďarsko a Slovensko, které to stále dělají,“ řekl Stubb. Na otázku, jaké nástroje by mohly být použity k vyvinutí tlaku na tyto dvě země, odpověděl, že „to je na Komisi“.
Naopak Stubb uvedl, že Evropa nemá „právní nástroje“ pro cla, ale mohla by pracovat na přísnějších sankcích.
Na otázku ohledně evropského tlaku v pondělí Szijjártó označil západoevropské představitele za „fanatiky“ a řekl, že je „zcela nemožné vést racionální dialog založený na faktech a zdravém rozumu“.
Zatímco vztahy s Bruselem zůstávají napjaté, vztahy s USA se výrazně zlepšily, dodal a uvedl, že Maďarsko bylo „jedinou evropskou vládou, která držela palce [Trumpovu] vítězství“.
