Třetina domácností je na tom stále výrazně hůře než v roce 2021
23. 9. 2025 / Boris Cvek
aktuálních informací zhruba jedna třetina domácností je na tom stále výrazně hůře než v roce 2021. Řekl bych, že velký problém je i to, pokud se domácnosti nemají v roce 2025 lépe než v roce 2021, natož aby se měly výrazně hůře. V článku si můžete najít také graf, který ukazuje, kolik lidem zbude peněz, když zaplatí nezbytné výdaje mezi listopadem 2021 a listopadem 2024. Je drtivý a ve své podstatě znamená likvidaci demokracie, pokud to tak půjde dál a pokud ta už fakticky nebyla zničena.
Bohužel graf má podle mě jednu vážnou chybu: neukazuje ty skutečně bohaté. Ale i tak říká mnoho. Zajištěné střední třídě ty peníze, tedy ty, které zbudou po zaplacení nezbytných výdajů, jednoznačně rostou. Mezi lety 2022 a 2024 je to z nějakých 12,5 tisíc na téměř 18 tisíc. Nastupující kosmopolitní třída se drží zhruba kolem těch 13 tisíc korun. Ale zbylé ostatní čtyři třídy (třída místních vazeb, tradiční pracující třída, ohrožená třída a stávající třída) jsou na tom velmi špatně, jejich situace se zhoršila.
Například tradiční pracující třída klesla od roku 2021 z 8 na 4 tisíce korun. To je opravdu velmi tvrdý zásah. Ta poslední třída dokonce klesla pod nulu. Chápete tu hloubku té hrůzy, která v tom je pro celou společnost? Nota bene v době nástupu krajní pravice v celé Evropě a USA, v době války na Ukrajině a ohrožení republiky a demokracie Putinem.
Cituji ekonoma Bureše z Patria Finance o vlivu inflace na společnost: „Nižší příjmové skupiny dostaly nejtvrdší zásah. Velkou část jejich rozpočtu tvoří potraviny a energie – tedy položky, které zdražily nejvíce. Zároveň mají malé úspory, takže neměly kam sáhnout. Nejbohatší naopak často měli investice v akciích, fondech nebo nemovitostech. Ty se během finanční krize zhodnocovaly.“
Asi proto, slovy bankéřky Heleny Horské z 8. září 2024, máme extrémně vysoké daňové zatížení nízkopříjmových a extrémně nízké zdanění majetku. Asi proto reforma danění nemovitostí proběhla v režii této vlády tak, že chudí platí pětkrát vyšší daně než bohatí, jak ukázala analýza PAQ Research. Asi proto, jak si stěžovala ředitelka Finanční správy Simona Hornochové 23. června tohoto roku, jsou všechny daně nastaveny ve prospěch bohatých.
