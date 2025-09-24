Moskva zvyšuje zahraniční výdaje na propagaci ruského jazyka a získávání loajalistů
24. 9. 2025
čas čtení < 1 minuta
Před rokem Putin vyzval k takovému postupu a letos k němu došlo. Kreml nyní utrácí třiapůlkrát za propagaci ruského jazyka v zahraničí a více než o 50 % více, aby přivedl mladé lidi do Ruska v naději, že je získá jako sympatizanty.
Jak úspěšný je který z těchto programů se teprve uvidí. Používání ruského jazyka v mezinárodním měřítku stále klesá a cizince, kteří mají zájezdy do Ruské federace zdarma, mohou spíše odradit než si je získat. Ale peníze, které Moskva utrácí, ukazují, že Kreml je považuje za klíčové pro rozšíření ruského vlivu v zahraničí.
Podrobnosti v ruštině: ZDE
191
Diskuse