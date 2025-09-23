University of Birmingham – semeniště zbytečných oborů?
23. 9. 2025 / Peter Chvojka
Otevřel jsem si volební kalkulačku a narazil hned na třetím řádku na dotaz: Chcete, aby vláda určila zbytečné obory na vysokých školách, za něž budou studenti platit? Tolik mě baví to naše české buranství!
To, že v ČB mohu tento týden vstoupit se svými kolegy a zároveň přáteli (pozná se to tak, že se setkáváte, i když nemusíte…) už po devatenácté do akademického roku a začneme vykládat přesně ta témata, která považuje zřejmě už většina národa za zbytečná (soudě podle temné latentní tóniny předvolební otázky), vnímám jako jeden z nejsmysluplnějších pilířů mého výskytu vezdejšího.
Řeči o filozofii, umění, kultuře, o tom, co určuje, co si myslíme, co říkáme, jak vypadá to ono, co si tak samozřejmě říká JÁ….
Čemu a proč tohle JÁ věří, jak fungují jeho kognitivní funkce a jak málo mu stačí do závitů šlehnout trochu konspiračního opia, aby začalo tvrdit, že Země je placatá. Tyto a podobné úvahy mají jedno z nejplodnějších semenišť v Birminghamu.
Když v roce 1964 založili právě v Birminghamu Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) kroutili tradiční akademici hlavou, o čem to mluví. O subkulturách, identitě, popkultuře, mediálních kódech, jazykové reprezentaci, mocenských vztazích „normálně“ schovaných v řeči….
Dnes je tzv. birminghamská škola a zvláště černošský sociolog Stuart Hall fenoménem, jehož vliv ve společenských vědách lze přirovnat ke vlivu dalšího birminghamského zjevu Ozzyho na rockovou hudbu.
Procházet se po kampusu University of Birmingham a povídat si se Stuartem o tom, jak budeme v Česku vymítat kulturální studia, je prostě zážitek. Slíbil jsem mu, že až nás zruší úplně, přesuneme se do stodol a hospod a budeme pokračovat. Zkrátka to nechali zajít správci užitečného a zbytečného moc daleko...
Devět soch na hlavní budově: Beethoven, Vergilius, Michelangelo, Platón, Shakespeare, Newton, Watt, Faraday a Darwin symbolizují šíři lidského ducha a nezbytnost humanitního i přírodovědného poznání.
A co by se vlastně stalo, kdyby se těch pět vlevo třeba sbíječkou trochu……. „odfouklo“?
