Volt Česko se připojuje k J'accuse 2025 iniciativy Mluvme o tom
24. 9. 2025
Praha 24. září 2025 – Volt Česko se připojuje k občanské obžalobě „J’accuse 2025: Postavme se za právo a lidskost“ iniciativy Mluvme o tom, kterou už podepsali například Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka ČR, nebo Tomáš Hradílek, bývalý diplomat ČR v Izraeli. Vítáme, že na rozdíl od vlády České republiky občanská společnost nezůstává k osudu nevinných Palestinců lhostejná a dál obhajuje základní hodnoty našeho státu – spravedlnost a humanismus. Občanské iniciativy, které sdílejí tyto hodnoty, mohou vždy počítat s naší podporou.
Pevně podporujeme právo Izraele na existenci a obranu v souladu s mezinárodním právem. Odmítáme terorismus a násilí vůči civilistům bez ohledu na původ. Zasazujeme se o spravedlivé a udržitelné řešení izraelsko-palestinského konfliktu cestou dvoustátního uspořádání, založeného na respektu k hranicím z roku 1967 a bezpečnostních garancích pro Izrael, jak stanovují rezoluce OSN, zejména VS OSN č. 58/292 a RB OSN č. 2334.
Zároveň sdílíme hluboké znepokojení nad pokračující válkou v Gaze a zejména nad postojem české vlády, která stále nezahájila proces přijímání palestinských dětí, jež potřebují akutní lékařskou péči. Namísto toho vláda nadále poskytuje bezvýhradnou podporu vládě Benjamina Netanyahua, a to navzdory masivním a dobře zdokumentovaným porušením mezinárodního práva.
„Zatímco jiné evropské státy už mluví o příměří a odpovědnosti, Praha setrvává v roli nekritického spojence, který svým mlčením legitimizuje kolektivní trest,“ napsala ve svém článku o situaci v Gaze naše nová spolupředsedkyně Kateřina Šrámková.
Pokračující
humanitární katastrofu v Gaze vnímáme jako morální i právní selhání,
které nelze přehlížet. Mezinárodní trestní soud i Mezinárodní soudní
dvůr již podnikly kroky proti izraelskému vedení a důkazy o zločinech
proti lidskosti či o možném genocidním jednání neustále narůstají. Pokud
souhlasíte s veřejnou žalobou, prosím, přidejte svůj podpis zde. Je čas ukázat, že Česká republika stojí na správné straně historie.
Děkuji za Vaši pozornost.
S Uctivým pozdravem,
