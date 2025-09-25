Trump tvrdí, že Ukrajina může znovu získat všechna území obsazená Ruskem a možná i „jít dál“
25. 9. 2025
Komentáře odrážejí názor Trumpova zvláštního vyslance na Ukrajině Keitha Kellogga.
Prezident Trump v úterý prohlásil, že Ukrajina může získat zpět všechna území, která ruské síly obsadily od invaze v únoru 2022, a možná bude schopna „jít ještě dál“, což naznačuje, že je ochoten podpořit myšlenku ukrajinské invaze do Ruska, informuje Dave DeCamp.
„Poté, co jsem se seznámil a plně pochopil vojenskou a ekonomickou situaci na Ukrajině a v Rusku a poté, co jsem viděl ekonomické potíže, které to Rusku způsobuje, si myslím, že Ukrajina je s podporou Evropské unie v pozici, kdy může bojovat a ZÍSKAT zpět celou Ukrajinu v její původní podobě,“ uvedl prezident v dlouhém příspěvku na Truth Social.
„S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy a zejména NATO jsou původní hranice, odkud tato válka začala, velmi reálnou možností. Proč ne? Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská síla mohla vyhrát za méně než týden,“ dodal prezident.
Trump řekl, že Rusko vypadá jako „papírový tygr“ a že Ukrajina se „zlepšuje“. Jeho komentáře odrážejí názor jeho zvláštního vyslance pro Ukrajinu Keitha Kellogga, který nedávno prohlásil, že USA by mohly „nakopat Rusku zadek“, a trval na tom, že Ukrajina může válku vyhrát navzdory pokračujícím ziskům Ruska na východní Ukrajině a jeho jasné převaze v počtu vojáků.
Trump ve svém příspěvku uvedl, že Ukrajina by mohla „být schopna získat zpět svou zemi v původní podobě a kdo ví, možná dokonce jít ještě dál!“ Prezident také tvrdil, že Rusko a Putin jsou ve „velkých“ ekonomických potížích, i když nic nenasvědčuje tomu, že by hrozby nových sankcí nebo cel ze strany USA měly nějaký dopad na válku.
„V každém případě přeji oběma zemím vše nejlepší. Budeme i nadále dodávat zbraně NATO, aby s nimi NATO mohlo nakládat podle svého uvážení. Hodně štěstí všem!“ uvedl prezident na závěr svého příspěvku.
Trumpův komentář, že USA budou i nadále dodávat „zbraně NATO“, odkazuje na novou iniciativu, v rámci které spojenci USA poskytují finanční prostředky na americké zbraně, které budou dodány na Ukrajinu. Reuters minulý týden informoval, že Trumpova administrativa schválila první balíčky zbraní, které budou v rámci této iniciativy, známé jako Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), čerpány z vojenských zásob USA.
Trump ospravedlnil svou pokračující podporu proxy války, kterou slíbil ukončit během volební kampaně, poukazem na skutečnost, že země NATO nyní financují dodávky amerických zbraní. USA však nedávno schválily dohodu o dodávkách řízených střel pro Ukrajinu, která bude částečně financována USA, a Trumpova administrativa pokračuje v dodávkách zbraní, které byly dříve schváleny prezidentem Bidenem.
