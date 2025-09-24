Izrael zahájil útok drony proti „teroristické flotile“ poté, co zjistil, že se pokouší nakrmit hladovějící Palestince
Globální flotila Sumud se skládá z 50 lodí ze 44 zemí ze čtyř kontinentů. Na palubě jsou známí terorističtí vůdci Greta Thunbergová a Tadgh Hickey, stejně jako smrtící předměty, jako jsou potraviny a léky.
Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo „násilný postup“ flotily a „její misi sloužit Hamásu, nikoli obyvatelům Gazy“. Netřeba dodávat, že snaha nakrmit hladovějící děti je zločinem proti sionismu.
Toto je jedna z těch vzácných příležitostí, kdy obvinění Izraele není antisemitské, protože to vlastně nepopírá. Zkušenost nám říká, že být upřímný v těchto věcech je jednodušší, protože lži z nás dělají zatracené idioty.
Minule jsme se posmívali Gretině „selfie jachtě“, ale tentokrát je flotila větší, a proto je třeba změnit jazyk. Pamatujete si, jak jsme předstírali, že útok dronem byl jen světlice vystřelená posádkou, která spadla zpět na loď? Tentokrát jsou útoky dronů tak zřejmé, že jsme museli přestat předstírat.
Tím, že Izrael označil flotilu za teroristickou, dal si povolení zabíjet, koho se mu zlíbí, a zabíjení lidí se mu rozhodně líbí. Izrael si během této genocidy zvykl vraždit humanitární pracovníky, protože hrozilo, že by mohli zachránit životy Palestinců.
I když se Izraeli zatím nepodařilo zabít nikoho na palubě flotily, nemohl odolat příležitosti zaútočit na tak bezbranné cíle. Na dvě lodě shodil pomocí dronu chemikálie – což by bylo naprosto zbytečné, pokud by tyto chemikálie nebyly toxické.
Izrael údajně zasáhl ostatní lodě „zvukovými bombami“ a „výbušnými světlicemi“. Izrael rozumně rušil jejich rádia, aby nemohli volat o pomoc. Dokonce hacknul tato rádia a přehrával písničky skupiny Abba, aby se posmíval Gretě. Co tím myslíš, že je to „energie malého penisu“?
Drony neustále přelétají nad loděmi a posádky mohou jen hádat, kdy budou napadeny příště. Pro operátory dronů je to zábavné. Jediné, co je baví ještě víc, je vyhazovat do vzduchu civilisty čekající ve frontách na pomoc.
Flotila se sice stále nachází v mezinárodních vodách, ale v současné době směřuje do palestinských vod. Teoretičtí právní experti trvají na tom, že Izrael tam také nemá jurisdikci, ale námořní právo jasně stanoví, že Izrael si může dělat, co se mu zlíbí.
S flotilou cestuje třináct britských občanů, takže britský premiér samozřejmě neprojevil ani slovo solidarity. Uklidní vás, když se dozvíte, že Izrael má plný souhlas britské vlády k vraždění našich občanů.
Keir Starmer svolal mimořádnou schůzi, aby se domluvil, jakou výmluvu použije, pokud Izrael potopí britské plavidlo a zavraždí všechny na palubě. Jedním z těchto lidí je veterán britského vojenského letectva RAF Malcolm Ducker a dalším je veterán armády Greg Stoker. Pokud dojde na to, zda se postavit na stranu naší armády nebo jejich, britská vláda se samozřejmě rozhodne pro Izrael. Není to úžasné?
