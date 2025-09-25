38 bývalých světových lídrů má vzkaz: Zdanit fosilní giganty, aby se mohlo účinně bojovat proti klimatické krizi
25. 9. 2025
Třicet osm bývalých světových lídrů využilo ve středu příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku – stejně jako dalších globálních summitů, které se blíží – k tomu, aby požadovali vytvoření nového globálního rámce pro vyšší daně pro nejbohatší a nejmocnější fosilní giganty na světě, aby se zaplatila naléhavá transformace od špinavých zdrojů energie ke spravedlivější ekonomice, píše na webu Common Dreams Jon Queally.
Pod záštitou největšího světového fóra bývalých demokraticky zvolených prezidentů a premiérů Club de Madrid, byl vydán otevřený dopis podepsaný Carlosem Alvaradem, bývalým prezidentem Kostariky; Mari Kiviniemi, bývalou premiérkou Finska; Chandrikou Kumaratungou, bývalou prezidentkou Srí Lanky; bývalým generálním tajemníkem OSN Ban-Ki Moonem a desítkami dalších. Tyto osobnosti označují klimatickou krizi za „rozhodující výzvu naší doby“ a vyzývají současné vůdce, aby „otázku spravedlivého zdanění zisků společností zabývajících se fosilními palivy zařadili do národní a mezinárodní agendy“, než bude příliš pozdě.
Pokud bohatší země půjdou příkladem,“ říkají lídři, „mohlo by zvýšení daní pro světové giganty v oblasti uhlí, ropy a plynu spolu s přesměrováním dotací daňových poplatníků od sektoru fosilních paliv k spravedlivému přechodu na obnovitelné zdroje energie „přinést zásadní změnu, umožnit rychlejší a spravedlivější globální přechod a posílit důvěru veřejnosti v to, že opatření v oblasti klimatu mohou přinést hmatatelné výhody pro všechny“.
S odvoláním na potřebu globální spolupráce a ambicí řešit oteplování planety a pokračující klimatickou krizi otevřený dopis uvádí:
"Je na čase zvážit inovativní řešení, která mohou současně vytvořit jasnou motivaci pro společnosti, aby co nejrychleji přesunuly investice do obnovitelných zdrojů energie, a zároveň mobilizovat významné finanční prostředky na řešení škod způsobených klimatickými změnami a prosazování rovnosti a spravedlnosti. Dnes vás vyzýváme, abyste zvážili zavedení trvalých daní z příjmů znečišťovatelů s vysokými emisemi, jejichž cílem je zajistit, aby příspěvky pocházely od těch, kteří mají největší platební schopnost, a nikoli od běžných spotřebitelů fosilních paliv. S bohatšími zeměmi jdoucími příkladem by tyto daně měly primární odpovědnost klást na ty, kteří mají největší kapacitu, nikoli na střední a nízkopříjmové komunity."
Bývalí světoví lídři uznávají tlak, který vlády pociťují při generování nezbytných příjmů, odhadovaných na přibližně 6,5 bilionu dolarů ročně do roku 2030, na financování rychlého přechodu, který podle vědců a odborníků je nezbytný k zabránění nejhorším budoucím dopadům stále teplejší planety. Tvrdí však, že znečišťující společnosti, které nejvíce profitovaly z éry fosilních paliv, jsou v nejlepší pozici, aby uhradily náklady, a že náklady na opatření jsou mnohem nižší než náklady na nápravu škod, které v budoucnu způsobí změna klimatu, pokud se tento problém nebude řešit.
„Během krize cen ropy a zemního plynu v roce 2022 zavedlo mnoho vlád mimořádné daně. Musíme zvážit, zda takové přístupy nezavést natrvalo,“ uvádí se v dopise. „Daň ze zisků znečišťovatelů, která by se uplatňovala na běžné výnosy a výrazněji na mimořádné zisky, by mohla, pokud by se uplatňovala pouze na ropné, uhelné a plynárenské společnosti, v prvním roce přinést až 400 miliard dolarů.“
Rebecca Newsom, globální politická vedoucí kampaně Stop Drilling Start Paying z organizace Greenpeace International, uvedla, že dopis představuje skutečný příklad vedení a že donucení gigantů v oblasti fosilních paliv k placení vyšších daní, aby pomohli vyřešit planetární krizi, kterou jejich nenasytná chamtivost vyvolala, nikdy nebylo u lidí po celém světě tak populární.
„Jedná se o silný apel bývalých světových lídrů, aby ropné a plynárenské společnosti platily spravedlivý podíl za škody, které způsobily,“ uvedla Newsom.
S odkazem na nedávné údaje z průzkumu Newsom uvedla, že 8 z 10 lidí po celém světě nyní „podporuje zdanění těchto znečišťovatelů za škody na klimatu – a podpora bývalých politických lídrů dodává této naléhavé žádosti větší váhu.“
„Na dnešní politiky se zvyšuje tlak, aby přivedli k odpovědnosti ty, kteří nesou největší odpovědnost za klimatickou krizi,“ řekla. „Zdanění zisků z fosilních paliv je nejen spravedlivé, ale také nezbytné pro zmírnění ekonomické zátěže způsobené klimatickou krizí, kterou pociťují obyčejní lidé v podobě vyšších cen potravin, ztráty pracovních pozic, tlaku na účty za energii a vyšších pojistných sazeb za pojištění domácností.“
S blížícím se summitem G20 v Jižní Africe a globální daňovou úmluvou OSN v Keni, které jsou naplánovány na listopad, bývalí světoví lídři tvrdí, že nastal správný okamžik, aby světoví lídři konečně projevili naléhavost této otázky.
„Svět má nástroje, znalosti a zdroje k jednání,“ uzavírá jejich dopis. „Nyní je zapotřebí politická odvaha, aby ti, kteří mají největší kapacitu, přispěli spravedlivým podílem. To nejen posílí klimatickou spravedlnost, ale také upevní základy stabilnější, odolnější a prosperující globální ekonomiky.“
Newsom z Greenpeace uvedl, že poselství je jasné. „Vlády musí najít odvahu rozhodným způsobem zdanit ropné a plynárenské společnosti a přesměrovat tyto prostředky na spravedlivý přechod od fosilních paliv a zajistit bezpečnou budoucnost tváří v tvář klimatické krizi.“
Celý článek v originále ZDE
Diskuse