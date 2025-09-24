S Evropou je podle Trumpa konec, protože migrace, ale Ukrajina může dobýt Krym, kdyby Evropa byla vedena AfD
24. 9. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Provokuje v Polsku, Pobaltí, nejspíše dokonce v Dánsku a Norsku. Německé stíhačky musely kvůli Putinovi do vzduchu. Je to stále horší. No ho, chudák Putin, musí v tom pokračovat. Už chtěl mír a teď tohle! Politujme ho. Na slibované, rozhodující setkání Putin-Zelenskyj média zapomněla. Místo toho skáčou jako oslové kolem nového obratu. Stejně se psalo o velkém obratu v létě. Trump se tehdy přece naštval! Deset až dvanáct dní a budou tvrdé sankce! Osmého srpna skončilo ultimátum. Vzpomínáte? Dávno tomu.
Tedy dnes platí, že podle Trumpa Ukrajina za předpokladu podpory Evropa a NATO válku s Ruskem vyhraje. Říkejme tomu třeba „Trump verze 24. září“. Co tím Trump chce říci? Že všechno, co se nedaří, padá na Evropu. Na NATO. Evropa je podle něj v koncích. Její největší problém je přece, jak říká Trump, migrace. Proti tomu Turecko je jistě učiněný ráj na zemi. I díky ruské ropě. Jak jinak? Nedávno byla na návštěvě Bílého domu vysoká představitelka německé krajně pravicové, anti-imigrační strany AfD. Už vidíte, jak Evropa vedená AfD, Orbánem a dalšími podporuje Ukrajinu v dobytí Krymu? To je přece úžasný a krásný plán, ne? Ale až bude vyřešena migrace! Stačí jen chtít. Až Erdogan zavře ruskou ropu a plyn.
V době, kdy dokonce náš prezident Pavel, bývalý vysoce postavený voják ve strukturách NATO, vypráví na potkání, že Ukrajina nemůže dobýt všechna svá území zpět, Trump štěkne, že by mohla mít vše zpět, jistě i Krym, snad k tomu anektovat i část Ruska… kdyby Evropa a NATO ovšem chtěly. Kdyby chtěl Erdogan, Rusko by bylo na dně. Že jo? Vždyť je to jen papírový tygr to Rusko. Všechno je jen mrhání Trumpovým časem, dokud Orbán a Erdogan berou ruskou ropu. Jak jinak? Ale je to papírový tygr to Rusko. Nejprve vyřešte migraci! Není třeba vlastně nic dělat, všechno se vyřeší samo. A zlatý věk už nadešel, brzy jistě bude platinový a pak se Trump prohlásí za Boha. Kdybyste se k němu pořádně modlili, bylo by dávno po válce.
Trump je vlastně mistr, dokonalý mistr. Mág mediálního prostoru, který pilně a účinně pracuje na likvidaci demokracie. Nejdůležitější prohlášení v historii Spojených států je – zatím, protože budoucnost jistě přinese ještě něco většího – přece to, že paracetamol může za autismus. Radujme se, veselme se!
