Světová zdravotnická organizace odmítla Trumpova tvrzení o souvislosti mezi paracetamolem a autismem
25. 9. 2025
Organizace uvádí, že výzkumy neprokázaly „žádnou konzistentní souvislost“ a vyzývá těhotné ženy, aby se řídily doporučeními lékařů
Světová zdravotnická organizace (WHO) odmítá sporná tvrzení Trumpovy administrativy, že užívání paracetamolu během těhotenství zvyšuje riziko autismu, a zdůrazňuje, že žádný vědecký konsenzus takovou souvislost nepodporuje.
„Rozsáhlý výzkum, včetně rozsáhlých studií provedených v uplynulém desetiletí, nezjistil žádnou souvislost,“ uvedla agentura ve středečním prohlášení.
„WHO doporučuje, aby všechny ženy nadále dodržovaly rady svých lékařů nebo zdravotníků, kteří jim mohou pomoci posoudit individuální okolnosti a doporučit potřebné léky.“
Obavy se na začátku týdne ještě zvýšily, když Trump spolu s vysokými zdravotnickými úředníky, včetně Roberta F. Kennedyho Jr., vydal varování ohledně acetaminofenu, účinné látky v paracetamolu s tvrzením, že přispívá ke zvýšení výskytu autismu. Oznámení také obsahovalo plány na novou studii zkoumající možné souvislosti mezi dětskými vakcínami a autismem.
„Užívání přípravku Tylenol (americký názem paracetamolu) není dobré ... všechny těhotné ženy by měly se svými lékaři konzultovat omezení užívání tohoto léku během těhotenství,“ řekl Trump v pondělí.
WHO zdůraznila, že všechny léky by měly být během těhotenství užívány s opatrností, zejména v raných fázích, ale poukázala na to, že předchozí studie, které vyvolaly obavy ohledně acetaminofenu, byly chybné a od té doby byly zdiskreditovány.
Organizace také znovu potvrdila svůj postoj k očkovacím látkám a uvedla, že „rozsáhlé, vysoce kvalitní studie z mnoha zemí dospěly ke stejnému závěru“ – že očkovací látky nezpůsobují autismus. Zdůraznila, že za posledních pět desetiletí globální očkovací programy pod vedením této agentury zabránily nejméně 154 milionům úmrtí.
Očkovací plán „zůstává nezbytný pro zdraví a blahobyt každého dítěte a každé komunity“, uvedla.
Autismus postihuje odhadem 62 milionů lidí po celém světě, což je přibližně jeden z 127 jedinců. Jeho přesný původ zůstává nejasný, přičemž vědci poukazují na kombinaci genetických a environmentálních faktorů.
Další lékařští odborníci od té doby varují před nepodloženými tvrzeními Trumpovy administrativy.
Americká společnost porodníků a gynekologů (ACOG) vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že „tvrzení, že užívání paracetamolu v těhotenství způsobuje autismus, jsou nejen velmi znepokojivá pro klinické lékaře, ale také nezodpovědná, pokud vezmeme v úvahu škodlivé a matoucí poselství, které vysílají těhotným pacientkám“.
