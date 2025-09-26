Netanjahu v OSN vyhrožoval, že "celou věc dokončí", zatímco delegáti houfně opustili sál
26. 9. 2025
Izraelský premiér označil uznání palestinského státu za „šílenství“ několik dní poté, co tak učinily země jako Velká Británie a Francie
Jen několik dní poté, co se Velká Británie, Francie, Kanada, Austrálie a další země rozešly se Spojenými státy a uznaly nezávislý palestinský stát, Netanjahu označil řešení dvou států za „čisté šílenství. Je to šílenství a my to neuděláme.“
„Dát Palestincům stát jednu míli od Jeruzaléma po 7. říjnu je jako dát al-Káidě stát jednu míli od New Yorku po 11. září,“ řekl. Nyní 157 ze 193 členských států OSN uznává Palestinu jako nezávislý stát.
Podle údajů Washington Postu odešlo více než 100 diplomatů z více než 50 zemí, když Netanjahu vstoupil do sálu.
Netanjahu pronesl projev v pátek ráno poté, co Donald Trump prohlásil, že Netanjahuovi zabrání v anexi území na Západním břehu odvetou za vyjádření podpory palestinské státnosti. „Nedovolím Izraeli anexi Západního břehu... To se nestane,“ řekl Trump.
Pravicoví spojenci Netanjahua navrhli anexi až 82 % Západního břehu, který je formálně spravován Palestinskou samosprávou. Britští představitelé vyjádřili obavy, že USA by tento krok mohly podpořit.
Netanjahu se však v pátek k tomuto kontroverznímu plánu nevyjádřil a jeho kancelář uvedla, že se k němu vyjádří až po pondělním setkání obou politiků v Bílém domě. V narážce na Velkou Británii, Francii a další země, které uznávají Palestinu, řekl: „Neudělali jste správnou věc. Udělali jste něco špatného, strašně špatného.“
„Vaše hanebné rozhodnutí podpoří terorismus proti židům a proti nevinným lidem všude,“ řekl.
Ve svém projevu Netanjahu vyhrožoval, že bude pokračovat v ofenzivě proti Gaze, a ignoroval mezinárodní odsudky, že to zhorší humanitární krizi v Gaze, kterou žalobci Mezinárodního trestního soudu odsoudili jako válečný zločin.
„Poslední zbytky Hamásu se skrývají v Gaze,“ řekl a Izrael „musí dokončit svou práci“, aby se vyhnul útokům, jako byly ty ze 7. října, „znovu a znovu a znovu“.
„Proto to chceme udělat co nejrychleji.“
Netanjahu využil svůj projev při 80. výročí Valného shromáždění OSN k popření, že Izrael provádí genocidu v Gaze, a řekl: „Žádala by země, která páchá genocidu, civilní obyvatelstvo, na které údajně útočí, aby se dostalo z nebezpečí?“
Projev byl velmi kontroverzní a byl pronesen v téměř prázdném sále Valného shromáždění, která má kapacitu 1 800 osob. Podle zpráv byly delegace Spojených států a Velké Británie, které zůstaly přítomny, složeny z nízko postavených diplomatů, nikoli z vysokých úředníků.
Netanjahu však tvrdil, že zahraniční lídři, kteří „nás veřejně odsuzují, nám soukromě děkují. Říkají mi, jak si cení vynikajících izraelských zpravodajských služeb, které opakovaně zabránily teroristickým útokům v jejich hlavních městech.“ Neřekl, lídři kterých zemí mu soukromě poděkovali.
Netanjahu také vydal ultimátum zbývajícím vůdcům Hamásu, jehož řady byly zdecimovány během téměř dvou let od izraelské invaze do Gazy po násilných útocích Hamásu v Izraeli 7. října 2023.
„Složte zbraně,“ řekl. „ Propusťte rukojmí. Všechny. Celých 48. Propusťte rukojmí hned.“
„Pokud tak učiníte, budete žít. Pokud ne, Izrael vás dosane,“ dodal.
Projev byl poznamenán rekvizitami a reklamními triky. Byl vysílán přes reproduktory v Gaze a Netanjahuova kancelář tvrdila, že byl také přenášen přes telefony na území, které bylo uneseno izraelskými zpravodajskými službami. Reportéři Associated Press v Gaze avšak uvedli, že neviděli žádné známky toho, že by byl projev vysílán přes telefony.
Netanjahu také použil vizuální rekvizity, včetně QR kódu, který diváky vybízel ke skenování: odkazoval na záběry z útoků Hamásu ze 7. října.
