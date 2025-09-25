Proč na komunismus nejde jen vzpomínat jako na klidnou éru mandarinek
25. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 9 minut
Pozn. JČ: Aby nebylo mýlky: Já komunismus absolutně nehájím, byl to odporný režim. Mého strýce zavraždil, mého prastrýce skoro deset let nesmyslně věznil. V padesátých letech. Byl jsem několikrát StB vyslýchán a po mém oficiálním vystěhování z Československa se skotskou manželkou tahala StB mé kamarády k výslechu a tvrdila jim, že jsem agent CIA. Ale zase tak schopná asi nebyla, protože mě s budoucí skotskou manželkou v Praze na Letní škole slovanských studií, kde jsem byl studentským vedoucím, seznámil americký matematik, letec a důstojník americké armády, který do Prahy přicestoval rovnou z Vietnamu, kde bombardoval letecky komunisty. To StB nevěděla, když ho pustila na rok na matematická studia do pražského výzkumného institutu.
Charakterizovat ten režim ale "frontami na banány" mi přijde opravdu docela idiotské. Mně prostě vadí ty idiotské zjednodušující stereotypy. Komunismus opravdu nebyl charakterizován především frontami na banány. A ÚSTR by skutečně měl být zrušen, protože je to ideologická organizace, vytvořená pravicovými politiky, ne objektivní výzkumný ústav. Ovšem ne stejně ideologickým seskupením Stačilo! Mimochodem, mé nepovědomí o banánech může být důsledkem toho, že pro studenta, jímž jsem tehdy byl já, asi zrovna nebyly banány tím nejdůležitějším v životě a ve frontě by pro ně nestál. Učil jsem angličtinu, hodně jsem si tím vydělával a chodil jsem do hospod na jídlo. Ovšem nepolemizuju s tím, že komunismus byl mnohem ekonomicky neefektivnější než dobové západní ekonomiky. To je pravda. Nemělo by se zapomínat, ale, že velká část národa s tím režimem aktivně spolupracovala, avšak, jak říká Muriel Blaive, není možné jim to klást za vinu, protože co mohli dělat. Měla by se studovat každodennost za komunistického režimu, a vztah obyvatelstva k němu, dnes šířená představa, že to bylo něco "cizího" a národ proti tomu rebeloval, je nesmysl. Důležité je povědomí, dnes často zapomenuté, že komunismus nebyla čtyřicetiletá černá díra trvalého útlaku., vražedná byla padesátá léta, pak následovala stagnace, pak liberalizace šedesátek, která vyprodukovala takové filmy a takovou literaturu, jíž svobodný dnešek vůbec není schopen, pak bylo orgiasticky svobodné, svou mentalitou teenagerovské Pražské jaro a posléze od roku 1970 ultrapravicový mírně konzumeristický husákovský režim. No, ale dejme slovo Fabianu Golgovi:
Na moji satiru o návratu normalizace reagovali Jan Čulík a čtenář Petr Soukup, kteří měli podobné výhrady. Čulík kritizoval Ústav pro studium totalitních režimů, který považuje za ideologickou organizaci, nikoli vědeckou instituci. Ze své osobní zkušenosti s husákovským režimem popírá, že by byl nedostatek banánů nebo jiného zboží. Místo toho kritizoval ideologickou hysterii a absenci originálních myšlenek. Soukup se k jeho argumentům přidal a uvedl, že v osmdesátých letech žádné prázdné regály nebo fronty na maso nezažil. Takové vzpomínky sice mohou být důsledkem selektivní lidské paměti, ale je důležité si uvědomit, že individuální zkušenosti nemusí vždy odrážet celospolečenskou realitu.
Kdo otevře archivní záznamy Československé státní plánovací komise z osmdesátých let, uvidí suchý jazyk tabulek: neplněné výrobní cíle, výpadky v dodávkách masa, kávy, tropického ovoce. Podle údajů Federálního statistického úřadu bylo v roce 1989 na domácnost k dispozici v průměru pouze 1,5 kg banánů ročně, což byla polovina množství z roku 1970. Statistické ročenky dále ukazují, že spotřeba hovězího masa mezi lety 1980–1988 klesla o více než 15 % (z 21,8 kg na osobu/rok na 18,4 kg). Ne proto, že by lidé náhle zatoužili po vegetariánství, ale proto, že chovatelé nedokázali splnit plán a dovoz byl drahý. Stát musel ročně dovolat miliony dolarů na dotování základních potravin, aby udržel sociální smír; jen dotace masa, mléka a pečiva stály v roce 1989 přes 25 miliard Kčs.
Fronty, které se zapsaly do paměti pamětníků – a do ironických vtipů – tedy nebyly kapitalistickou propagandou. Byly logickým důsledkem plánované ekonomiky, která neuměla pružně reagovat na poptávku. Stačilo, aby do obchodu dorazila várka banánů, a zpráva se šířila šeptandou rychleji než dnešní tweet. Zpravodajství StB z roku 1984 například přímo uvádí, že "nedostatek některého druhu zboží (např. dětské výživy, toaletního papíru, pracích prášků) vyvolává mezi občany okamžitě nervozitu a vede k hromadným nákupům a frontám."
Čulík i Soukup mají pravdu v tom, že komunismus nebyl po čtyřicet let jeden a tentýž. Pražské jaro 1968 přineslo závan svobody, v sedmdesátých letech se mnohé rodiny mohly věnovat cestování po Československu, koncertům, chalupaření. Ale základní pravidla zůstávala: cenzura tisku, nemožnost svobodně cestovat na Západ (ročně vycestovalo na soukromý zájezd na "Západ" pouze kolem 1-2 % populace), státní bezpečnost, která sledovala opozici a zakládala složky na tisíce lidí.
Jen v roce 1988 vedla StB přes 80 000 živých svazků. K tomu je nutné připočítat další statisíce tzv. zájmových osob a evidenčních svazků, celkový počet lidí v hledáčku bezpečnostních složek tak mohl dosahovat až půl milionu občanů. Vstup do KSČ nebo „správný kádrový profil“ byl podmínkou kariéry – realita, kterou nelze zlehčit tím, že na základce zrovna chyběla paní učitelka s budovatelskou písní. Podle historika Jiřího Pernese bylo do konce roku 1989 členy nebo kandidáty KSČ zhruba 1,7 milionu Čechoslováků, což byla de facto většina ekonomické a společenské elity.
Ano, pionýrské tábory koncem osmdesátých let často působily spíš jako levná prázdninová nabídka než jako výcviková škola marxismu. Ale pionýrská organizace měla od svého založení jasný cíl: vychovávat „nového socialistického člověka“. V roce 1985 bylo členy Socialistického svazu mládeže (SSM) a Pionýra přes 1,5 milionu dětí a mladých lidí. Rudý šátek nebyl jen ozdobou, byl symbolem loajality ke straně. Děti, které se odmítly zapojit, čelily tlaku – ne vždy fyzickému, ale společenskému, kariérnímu, někdy i školnímu. Například přihláška na střední školu často obsahovala kolonku "členství v Pionýru/SSM", jejíž nevyplnění mohlo být důvodem k nepřijetí.
Ekonomové z univerzit v Cambridge či Vídni už léta porovnávají data z východního a západního bloku. Podle studie The Maddison-Project z roku 2018 byl československý HDP na hlavu (parita kupní síly) v roce 1989 zhruba 17 100 USD, zatímco rakouský činil 38 500 USD – tedy ne 40 %, ale přibližně 44 % rakouské úrovně. A propast se od šedesátých let spíš prohlubovala. Životní úroveň stagnovala, technologické zaostávání bylo zřejmé: zatímco v roce 1989 bylo v Československu 12 telefonních linek na 100 obyvatel, v Rakousku to bylo 41. Podobně na 1000 obyvatel zde připadalo 205 osobních automobilů, v Rakousku 394.
To neznamená, že každý občan trpěl bídou. Znamená to, že stát, který sliboval „světlé zítřky“, nedokázal nabídnout víc než relativní jistotu nízkých cen a zaměstnání – ovšem za cenu nesvobody a pomalého chátrání.
Čulík považuje Ústav pro studium totalitních režimů za ideologickou instituci. O tom se vést debata dá a vést by se měla. Historie není dogma a ústav nemá být tribunál. Ale zrušit ho s argumentem, že „já si žádné fronty nepamatuju“, znamená zaměnit osobní pohodlí za kolektivní zkušenost.
Tisíce svědectví politických vězňů (jen v 50. letech prošlo věznicemi a tábory na 250 000 lidí), archivní dokumenty StB, hospodářské ročenky i mezinárodní srovnání ukazují, že za fasádou klidného dětství se odehrávala systematická kontrola, cenzura a hospodářská stagnace.
Někteří mohou poukázat na autostrade vybudované za Mussoliniho, na vnímanou sociální spravedlnost, kterou Juan Perón hájil v Argentině pro své descamisados, či na vynucovaný veřejný pořádek a národní hrdost za Frankova Španělska. O těchto izolovaných úspěších hovoří, jako by hovořili o dobře udržované zahradě uprostřed rozlehlé, vypálené pustiny – jako o důkazu, že i v pekle lze najít příklady efektivity nebo dočasného blahobytu. Avšak zaměřit se na těchto pár květin znamená ignorovat peklo, které je obklopovalo a živilo, peklo postavené na potlačování svobody, drcení nesouhlasu a systematické dehumanizaci těch, kteří byli prohlášeni za nepřátele státu.
Satira o mandarinkách z roku 1983 může znít přehnaně. Ale je to právě humor, který nám připomíná, že dějiny nejsou jen mozaika osobních zážitků. Fronty, šátky a budovatelské písně nejsou vtipy vycucané z prstu. Jsou připomínkou doby, kdy se lidé smáli potichu – a jen proto, aby přežili v systému, který se s kritikou nemazlil. **Podle dokumentace StB bylo za "podvracení republiky" a "hanobení republiky a jejích představitelů" v letech 1969-1989 odsouzeno několik tisíc lidí, přičemž za pouhý vtip hrozil i několikaletý trest odnětí svobody.
268
Diskuse