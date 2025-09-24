Petra Fialu ve vysoké politice nejspíše nezachrání ani to, kdyby měli demokraté většinu ve Sněmovně
24. 9. 2025 / Boris Cvek
Kdyby tedy existovala nějaká naděje, že demokraté sestaví vládu, považuji za velmi málo pravděpodobné, že by ji vedl Fiala nebo někdo z ODS. Ostatně na rozdíl od roku 2021 by nyní pirátské hlasy byly opravdu nutné pro vládní většinu ve Sněmovně, piráti už by nebyli jen páté kolo u vozu, ale reálný, silný koaliční partner. Mohou děkovat ODS, že je vyhodila z vlády. Bez ní by se do Sněmovny ani nedostali. Není ale pravděpodobné, že by za to poděkovali, spíše naopak mohou trvat na tom, že po této zkušenosti už nebudou ve vládě, kterou by vedl člověk z ODS. Ostatně bitcoiny, devastace státního rozpočtu a celé země jsou silným argumentem pro takovou podmínku.
To by mohla být hvězdná chvíle pro lídra STAN Rakušana, který by se tak mohl stát jakýmsi kompromisním kandidátem. Je-li výchozím předpokladem, že demokraté budou mít ve Sněmovně většinu – a to považuji bohužel za vyloučené – pak se stane Rakušan premiérem mnohem spíše než Fiala. Zajímavé bude také sledovat, co se stane s lidovci a topkou. Budou voliči ODS konečně kroužkovat? Nebo se zase zopakuje, že lidovci za reálnou podporu ve společnosti kolem tří procent budou mít dvacet mandátů? Můj tip je, že obě strany na celostátní úrovni fakticky zaniknou.p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }
Diskuse