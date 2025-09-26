Vyrábějme výbušniny
26. 9. 2025 / Ivan Větvička
Nástup dronů, levných satelitů, umělé inteligence, prudký rozvoj protivzdušné obrany a dalších moderních technologií způsobil revoluci ve válčení. Je nepochybné, že musíme zbrojit více než v předchozích desetiletích, ale nevíme, jaké zbraně ovládnou bojiště v nejbližších letech.
Drony na Ukrajině z fronty vytlačují dělostřelectvo, vrtulníky, někdy i letadla a způsobují peklo obrněné technice, pěchotě i zásobování. Podaří se jejich dominanci nějak omezit? Uvidíme. Nyní je těžké rozhodnout, do kterých technologií investovat, abychom co nejúčinněji posílili svoji obranyschopnost v následující dekádě. Přesto existuje průmyslové odvětví, se kterým nešlápneme vedle: výroba výbušnin.
Výbušniny se uplatní při výrobě munice, raket, min a demoličních náloží, bez ohledu na to, jaké zbraně se prosadí na bojištích v příštích letech. I kdyby válka na Ukrajině nějakým zázrakem skončila třeba ještě letos, bude třeba doplnit zásoby v evropských i amerických skladech a možná se nevyhneme důkladnému zaminování hranice s Ruskem.
I kdyby Putin zemřel a Rusko se rozpadlo, budeme zbrojit, abychom vytvořili bezpečnou protiváhu rostoucím ambicím Číny. Investicí do výroby výbušnin nemůžeme šlápnout vedle. Podnik Explosia v Pardubicích má s jejich výrobou bohaté zkušenosti a patří státu, tudíž by republika při rozšíření výroby investovala do svého. Z toho by profitovala také Synthesia (ve stejném areálu v Pardubicích; Andreje Babiše možná bude mrzet že Agrofert Synthesii nedávno prodal).
Pokud by pozemek v Pardubicích nestačil, nabízí se část výroby přesunout do nyní málo využívaného areálu Spolany v Neratovicích. (Ale to bychom se museli domluvit s Poláky z Orlenu, kterým odumírající chemička patří.) Továrny by byly navlečené na Labi jako korálky, což by usnadnilo logistiku při jejich spolupráci a řeka poskytuje dostatek vody k zajištění provozu. (Zároveň ale představuje hrozbu v případě velkých povodní, o čemž v Neratovicích vědí své.)
Budeme-li v následujících letech nebývale investovat do zbrojení, nemusíme jenom „cpát peníze do chřtánů amerických zbrojovek“. Můžeme posílit vlastní podniky, získat na to štědrou podporu od Evropské unie, která konečně začala podporovat zbrojní průmysl, a výbušniny se ziskem prodávat, nejenom v Evropě, ale třeba také do USA. Vždyť tamní výrobní kapacity nestačí uspokojovat poptávku amerických ozbrojených sil. (O tom psaly BL zde: https://www.blisty.cz/art/120221-roky-chybnych-kalkulaci-usa-a-nato-vedly-k-zoufalemu-nedostatku-granatu-na-ukrajine.html)
Zbrojení nemusí automaticky způsobit nezhojitelný zářez do státní pokladny, může to být i velmi výhodná investice.
