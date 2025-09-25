Chceme opravdu válčit s jaderným Ruskem?
25. 9. 2025 / Daniel Veselý
Pozn. JČ: Ano musíme bezodkladně bojovat s jaderným Ruskem. Putin je slaboch a reaguje ústupky pouze na jasně použitou vojenskou sílu. Už za covidu bylo prokázáno, že se Putin šíleně bojí o svůj život a neodváží se použít jaderných zbraní, protože dobře ví, že by ho a celé Rusko Západ zničil v jediné vteřině. Váhání a nečinnost evropských zemí, které řádně nepomáhají Ukrajině, je šokující a sebevražedná., Tato evropská slabost povzbuzuje Putina k další agresi k dalším západním zemím. Zelenskyj to v OSN vysvětlil naprosto jasně. Absence řádné vojenské pomoci pro Ukrajinu proti Putinovu kriminálnímu vraždění nevinných civilistů stejně jako neexistující reakce Evropy na Netanjahuovo kriminální zabíjení nevinných žen a dětí v Gaze je šokující a pro nás pro všechny nesmírně nebezpečná. Evropa totiž svou neschopností toleruje rozklad světového právního řádu, umožňujícímu každému zločinci začít kohokoli beztrestně vraždit a srovnávat se zemí druhé země. Tato nečinnost ohrožuje nás všechny a nebude to dlouho trvat, než budou ruské rakety ničit Prahu. Tak jednejme, jinak - hloupě - pácháme sebevraždu.
Silně se obávám zaťatou touhou západních liberálů i nadále pokračovat ve válce na Ukrajině proti ruské okupační armádě a prosazovat doktrínu bývalého amerického ministra obrany Lloyda Austina o zásadním oslabení Ruska na Ukrajině. Od Austinova prohlášení však uběhlo tři a půl roku, a nejenže není Rusko oslabeno, ale jeho vojska na Ukrajině posunují frontu pro nás nežádoucím směrem. Všichni, včetně stoupenců ukrajinského vítězství nad Ruskem, chápou, že obrat ve válce ve prospěch Kyjiva je možný pouze s přímým zapojením NATO do konfliktu. A buďte - vy zastánci porážky Ruska na hlavu – prosím upřímní: chcete vyslat na Ukrajinu vojáky ze zemí Severoatlantické aliance, počítaje v to český kontingent, s ohromným rizikem zažehnutí třetí světově války, kdy by se neválčilo pouze konvenčními zbraněmi?
Pokud i nadále budeme předstírat, že Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu pouze a jenom z imperialistických pohnutek, kdy expanze NATO k ruským hranicím hrála irelevantní roli, nikdy válčení na Ukrajině neustane. Fascinuje mě, kolik lidí, kteří nepodlehli strachu a ostře kritizovali izraelskou vyhlazovací mašinérii proti Palestincům od samého počátku, zároveň podporují obzvláště cynickou strategii týchž spolupachatelů Izraele na Ukrajině. Omlouvám se, ale nevidím v tom žádnou logiku. Západním lídrům ve skutečnosti nejde o ruskou okupací týrané Ukrajince, ale o zásadní oslabení - či ideálně porážku Ruska a neutralizaci jednoho z rivalů USA - nehledě na „vedlejší ztráty“.
Kdyby západním lídrům skutečně záleželo na osudu bitých Ukrajinců, dávno by hledali diplomatické řešení tohoto tragického a nadto zbytečného konfliktu, kdy na pořadu dne nebyly významné ukrajinské územní ztráty. Vždyť si to podle aktuálního průzkumu veřejného mínění Gallupu přeje 69 % Ukrajinců. Jistě, mnozí namítnou, že kremelský vládce a jeho suita si ukončení válečných akcí nepřejí, nicméně západní metropole - konkrétně evropské - i nadále trvají na maximalistických požadavcích, aniž by reflektovaly pro Ukrajinu neblahou realitu na válečném poli. Nyní si mohou Ukrajinci zachovat alespoň 80 % územní integrity (co by za to dali Palestinci marně bojující o 22 % své bývalé domoviny?), nicméně pokud se bude i nadále pokračovat v Bidenovou vládou realizované válečné strategii, Ukrajinci přijdou o další území – až 40 %, což znamená ztrátu Charkova a Oděsy, jakož i ztrátu přístupu k Černému moři.
Jedno je totiž jisté: Západní země dle mého soudu nikdy nevyšlou na Ukrajinu své vojáky, i kdyby chtěly. Trumpův dům jim navzdory jeho aktuálním žvástům o porážce Ruska nikdy nedodá potřebnou vojenskou asistenci. A kdyby k tomuto scénáři nakrásně došlo, ocitneme se ve třetí světové válce, kdy se po bok Ruska postaví Čína, Írán, KLDR a další země.
Jestřábi v západních kruzích nyní ospravedlňují svou dosavadní tragicky nefunkční strategii poukazem na inherentní agresivitu kremelského režimu v souvislosti s ruskými drony v Polsku a narušením vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhacími letouny, potažmo sabotážemi v Evropě připisovanými Rusku. Kreml bezpochyby rozjel nebezpečný gambit mimo své ilegální agresivní akce na Ukrajině. Vina za tyto krajně nebezpečně kroky přirozeně padá na hlavu Kremlu, kde mají očividně navrch hardlineři, jimž Putin dlouhodobě čelí. Jenže část viny padá na i hlavy západních jestřábích elementů, kteří entuziasticky podporovali nekonečné vyzbrojování Kyjiva a vojenskou porážku Ruska, včetně útoků na ruskou energetickou infrastrukturu a další strategické cíle na ruském území. Tito lidé chtěli válčit, přičemž slovo diplomacie vyřadili ze své slovní zásoby – a to navzdory soustavným, leč zoufalým apelům těch, kdo dlouho varovali před eskalací konfliktu a jeho případným rozšířením za hranice samotné Ukrajiny.
Analytik a znalec Ruska Anatol Lieven poukazuje na skutečnost, že během studené války docházelo k mnohem závažnějším provokacím obou stran (tedy SSSR a Západu), kdy Sověti sestřelovali letouny NATO a kdy umírali američtí a britští letci. Lieven v souvislosti s proniknutím ruských dronů na polské území soudí, že tato provokace patrně představovala varování evropské „koalici ochotných“, aby opustila své naděje na vytvoření „bezpečnostních sil“ na Ukrajině, a drsný vzkaz prezidenta Putina, že takové síly by se automaticky staly terčem ruského útoku.
Jinými slovy, tyto krajně riskantní ruské provokace zahrnující eskalační potenciál - a vodu na mlýn západním válkychtivým politikům a novinářům – nesou jasný vzkaz především Evropanům: upusťte od svých maximalistických cílů a iniciujte realistickou politiku. Jde o nehorázné vydírání Kremlu, anebo o výsledek naší snahy vyzbrojit Ukrajinu až po zuby? Obé může být pravdou. Nicméně se domnívám, že jde o neklamné znamení, že v ruském politickém establishmentu mohou získávat navrch nebezpeční hardlineři. A nakonec budeme se slzou v oku vzpomínat na Putina.
