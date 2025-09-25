Trumpův projev v OSN jasně ukazuje, že svět již nemůže očekávat od USA silné vedení
Projev amerického prezidenta zesměšnil hodnoty OSN a zdůraznil potřebu silných protitrumpovských aliancí
Síla Donalda Trumpa a americké ekonomiky je taková, že politika ostatních 192 zemí, které tvoří OSN, se rychle redukuje na jednu dlouhou diskusi o tom, jak se vypořádat s tímto stále temnějším a podivnějším prezidentem a jak mu čelit.
Ještě před Trumpovým mimořádným 58minutovým projevem o údajných hrozbách, které představují otevřené hranice, šaría, selhání OSN a „klimatický podvod“, si příznivci hodnot OSN již uvědomovali, že čelí výzvě. Nyní si uvědomují, do jaké míry se světová supervelmoc zdá být odhodlána zničit vše, v co věří.
Ihned poté, co se šokovaní a dokonce i zahanbení delegáti OSN vzpamatovali z Trumpova vystoupení, promluvili na Valném shromáždění představitelé dvou velkých muslimských států, indonéský prezident Prabowo Subianto a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Subianto sklidil bouřlivý potlesk, když prohlásil: „Síla nemůže být správná; správné musí být správné. Žádná země nemůže šikanovat celou lidskou rodinu. Jednotlivě jsme možná slabí, ale pocit útlaku a nespravedlnosti nás sjednotí v silnou sílu, která tuto nespravedlnost překoná.“ Erdoğan trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je zcela mimo kontrolu a ti, kteří mlčí tváří v tvář jeho barbarství, jsou jeho spoluviníci.
A těsně před Trumpovým projevem brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, aniž by zmínil USA, vyslovil sofistikované varování před hrozbou, kterou představují noví autoritáři. „Dnes jsou ideály, které inspirovaly zakladatele OSN v San Francisku, ohroženy jako nikdy předtím v jejich historii. Multilateralismus se nachází na nové křižovatce. Autorita této organizace je pod tlakem. Jsme svědky konstelace mezinárodního řádu, který se vyznačuje opakovanými ústupky mocenským hrám. Útoky na suverenitu, svévolné sankce a jednostranné intervence se stávají pravidlem.
Existuje jasná paralela mezi krizí multilateralismu a oslabením demokracie. Autoritářství se posiluje, když nedokážeme reagovat na svévolné činy, když mezinárodní společenství selhává v obraně míru a suverenity. Po celém světě se antidemokratické síly snaží podrobit instituce a potlačit svobody. Uctívají násilí, oslavují ignoranci, jednají jako fyzické a digitální milice a omezují tisk,“ řekl Lula.
Jiní, jako například jihokorejský prezident Lee Jae Myung, trvali na tom, že klimatická krize není zdaleka výmysl, ale představuje hrozbu pro celé lidstvo.
Trumpův projev však také ještě více zdůraznil a zrychlil nevyhnutelnou otázku, jak bude svět fungovat bez spolehlivého amerického vedení.
To není otázka pouze pro globální jih, ale také pro Evropu, která čelí Rusku, pro Asii, která zápasí s čínskou mocí, a pro Perský záliv, který se potýká s vojenskou dominancí Izraele. Jednou z odpovědí je aliance autokratů, která se na začátku měsíce představila v Pekingu pod vedením Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina.
Další odpovědí je však stále se formující protitrumpovská aliance vedená demokratickými vůdci. Ta funguje mimo OSN, protože realita je taková, že instituce OSN, zablokované vetem soupeřících mocenských bloků a finančně opuštěné Amerikou, jsou obcházeny.
Tvrzení amerického prezidenta, že ukončil sedm „nekonečných válek“, a to vše bez jakékoli pomoci OSN, je absurdní, ale je pravda, že Rada bezpečnosti OSN již není schopna konflikty ukončit. Jak vysvětlil Lula: „Tyranie veta sabotuje samotný důvod existence OSN.“
Ve svém projevu generální tajemník OSN António Guterres zdůraznil pokračující význam OSN, ale uznal, že pilíře míru a prosperity se hroutí a multilateralismus trpí. „Multipolarita bez účinných multilaterálních institucí vede k chaosu – jak se Evropa tvrdě poučila v důsledku první světové války,“ řekl.
Na konci svého projevu se utěšoval tvrzením, že „se nesmíme nikdy vzdát“.
Úsilí o vytvoření silné protitrumpovské aliance spojující globální jih a Evropu však oslabilo téma dvojího metru – přesvědčení, že evropské pobouření nad ruskou invazí na Ukrajinu není doprovázeno podobným pobouřením nad izraelským ničením Gazy.
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělním projevu před 500 studenty Kolumbijské univerzity opakovaně varoval své evropské kolegy, aby si uvědomili, jak velkou škodu jejich image způsobilo obvinění z dvojího metru.
Sánchez se skutečně rychle stává evropským lídrem, který je nejvíce ochoten postavit se Trumpovi do cesty. Na Kolumbijské univerzitě sklidil potlesk, když hájil pozitivní stránky migrace a řekl: „ Otevřené společnosti jsou nejlepším protijedem proti fanatismu“ – poznámka, která měla zvláštní význam vzhledem k Trumpovým pokusům umlčet protesty na kampusu Kolumbijské univerzity.
Dodal: „Když je hlas společnosti umlčen, nakonec zemře. Otevřené společnosti vzkvétají díky slovům. Svoboda projevu, svoboda vyznání, právo účastnit se veřejného života posiluje občany. Ztráta svobody nesouhlasit otevírá dveře tyranii“.
Sánchez je také jedním z předních politiků, kteří se snaží budovat aliance, aby se postavili Trumpovi. Ve středu se sešel s Lulou a Chilanem Gabrielem Boricem a vytvořili alianci s názvem Na obranu demokracie, která se zaměřuje na otázky jako posílení multilateralismu, právního státu a spolupráce proti extremismu a algoritmům, které oslabují sociální soudržnost.
Tyto globální aliance jsou však stále v plenkách a špatně koordinované.
Větším nebezpečím je, že každý národní stát, vedený vnitřní politikou a hodnocením své ekonomické síly, bude sám rozhodovat o tom, jak bojovat proti americké moci, nebo se jí podřídit.
