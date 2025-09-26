Ústavní soud umožnil kandidaturu nepřiznaných koalic
26. 9. 2025
Ústavní soud ve svém usnesení vyložil, že za koalici bude ve volbách do Poslanecké sněmovny považováno jen takové uskupení stran, které se za koalici samo označí - přiklonil se tak k ryze formalistickému výkladu volebního zákona. Tento výklad považujeme za překvapivý, ale rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme.
Přes 30 let panovala v České republice nejasnost ohledně výkladu volebního zákona v definici koalic. Přitom právě volební zákon je v demokracii základním stavebním kamenem, v jehož rámci občané uplatňují své právo volit a být voleni, a proto musí být srozumitelný pro všechny.
Volt je demokratická strana, která ctí základní principy demokracie a usiluje o právní stát, v němž jsou pravidla transparentní a dodržovaná. Našimi žalobami a stížnostmi se podařilo situaci objasnit pro všechny subjekty, které v budoucnu plánují kandidovat do Poslanecké sněmovny. „Jsem rád, že jsme pomohli České republice konečně vyjasnit pravidla do voleb tak, aby s nimi byli všichni srozuměni. Obávám se ale, že výsledek pro českou demokracii nemusí být nejšťastnějším.“ Dodává Pavel Beneš z advokátní kanceláře Atreum.
Důsledkem je to, že politické strany se mohou pro volby do Poslanecké sněmovny spojovat různým způsobem a je jen na nich, zda se za koalici označí, nebo ne. Tím si tato uskupení mohou fakticky vybrat, zda chtějí, aby se na ně vztahovala 5% hranice pro vstup do Sněmovny, nebo hranice vyšší.
Lze tedy očekávat, že že před příštími volbami do Sněmovny vzroste počet nepřiznaných koalic, které budou kandidovat. Takové koalice přitom přinášejí méně transparentnosti financování, sestavování kandidátních listin i programového ukotvení pro své voliče i vlastní členy politických stran. Cílem takovýchto uskupení logicky není prosazování politického programu, ale získání politické moci pro úzké stranické vedení za každou cenu. Tento stav považujeme za alarmující a až se dostaneme do Poslanecké sněmovny, zasadíme se o změnu volebního zákona, aby k takovému absurdnímu a neférovému jednání nedocházelo.
„Ústavní soud sice na základě našeho návrhu nezrušil registrace nepřiznaných koalic SPD a Stačilo! k volbám, to však nic nemění na tom, že tato volební uskupení stále považujeme za extrémisty, kteří představují ohrožení české demokracie, teď už je to ale na voličích, aby je zastavili,“ dodává spolupředseda Voltu Česko Adam Hanka.
Diskuse