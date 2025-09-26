Bývalý ředitel FBI James Comey byl obviněn ze dvou "trestných činů", Trump tlačí na stíhání svých politických nepřátel
Comey, jeden z častých terčů Trumpa, byl obviněn z "nepravdivých výpovědí" a "maření řízení před Kongresem"
James Comey, bývalý ředitel FBI a jeden z nejčastějších terčů Donalda Trumpa, byl ve čtvrtek obviněn z údajného křivého svědectví před Kongresem a z maření kongresového řízení. Jedná se o nejnovější krok v Trumpově kampani pomsty proti jeho politickým protivníkům.
Obžaloba byla, podaná u federálního okresního soudu v Alexandrii ve Virginii. Obvinění tvrdí, že Comey lhal a uváděl zákonodárce v omyl během svědectví v září 2020 o vyšetřování ruskýych zásahů v USA
Ačkoli přesné podrobnosti nejsou v úsporné dvoustránkové obžalobě jasné, zdá se, že odkazuje na Comeyho výpověď, že nikdy nikoho z FBI neoprávnil k úniku informací do médií o vyšetřování Trumpa nebo Hillary Clintonové – tvrzení, které podle prokurátorů bylo nepravdivé.
„Nikdo není nad zákonem. Dnešní obžaloba odráží závazek ministerstva spravedlnosti postihovat ty, kteří zneužívají své mocenské pozice k uvádění amerického lidu v omyl,“ uvedla ve čtvrtek ve svém prohlášení americká generální prokurátorka Pam Bondi.
Obžaloba následovala po Trumpově pokynu Bondi, aby „okamžitě jednala“ a stíhala Comeyho a další úředníky, které považuje za politické nepřátele, a to v netrpělivém a mimořádně přímém příspěvku na sociálních médiích, který zlikviudoval tradici nezávislosti amerického ministerstva spravedlnosti.
Stalo se tak také méně než týden poté, co do funkce nejvyšší federální prokurátorky ve východním distriktu Virginie nastoupila Lindsey Halliganová, poté co Trump vyhodil jejího předchůdce Erika Sieberta, který odmítl vznést obvinění proti Comeymu z důvodu nedostatečných důkazů.
Halliganová, která naposledy působila jako poradkyně Bílého domu a bývalá Trumpova právnička a nemá žádné zkušenosti s trestním stíháním, také obdržela na začátku tohoto týdne memorandum, ve kterém bylo vysvětleno, proč by obvinění nemělo být vzneseno. Ministerstvo spravedlnosti však podle lidí obeznámených s touto záležitostí přesto obvinění vzneslo.
V reakci na obvinění, několik hodin po jeho podání, Comey ve videoprohlášení zveřejněném na Instagramu uvedl, že je nevinný a soudní řízení vítá.
„Moje rodina a já už roky víme, že postavit se Donaldu Trumpovi má svou cenu, ale nedokážeme si představit, že bychom žili jinak. Nebudeme žít na kolenou a vy byste také neměli,“ řekl Comey.
S odkazem nae-mail, který mu poslala jeho dcera Maureen poté, co byla propuštěna ze své práce federální prokurátorky v New Yorku, Comey řekl: „Někdo, koho velmi miluji, nedávno řekl, že strach je nástrojem tyrana. A má pravdu. Ale já se nebojím. A doufám, že vy také ne.
Doufám, že jste naopak aktivní. Dáváte pozor a budete volit, jako by na tom závisela vaše milovaná země. Mé srdce je zlomené kvůli ministerstvu spravedlnosti, ale mám velkou důvěru ve federální soudní systém a jsem nevinný. Tak pojďme k soudu. A zachovejte víru.“
Prokurátoři požadovali i třetí obvinění proti Comeymu, ale velká porota tento požadavek zamítla, jak vyplývá z soudních dokumentů.
Trump v Bílém domě oslavil obvinění v příspěvku na Truth Social a napsal: „SPRAVEDLNOST V AMERICE! Jedním z nejhorších lidí, s jakými se tato země kdy setkala, je James Comey, bývalý zkorumpovaný šéf FBI.
Dnes byl velkou porotou obviněn ze dvou trestných činů za různé nelegální a protiprávní činy. Tak dlouho škodil naší zemi a nyní začíná nést odpovědnost za své zločiny proti našemu národu. UDĚLEJME AMERIKU ZNOVU VELKOU!“
Podle osoby obeznámené s touto záležitostí se očekávalo, že se Comey v pátek ráno poprvé dostaví k federálnímu okresnímu soudu. Comeyho by měl zastupovat Patrick Fitzgerald, bývalý americký prokurátor pro severní okres Illinois.
V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení, ale právní experti naznačili, že případ může být obtížné prokázat.
Mnoho současných i bývalých úředníků ministerstva spravedlnosti ve čtvrtek večer odsoudilo podání obvinění a kritizovalo to, co považovali za slabé důkazy v tomto případě.
„Je to smutný den pro právní stát. Trumpovy komentáře spolu s propouštěním v kanceláři amerického prokurátora dělají z prokurátorské diskrece frašku. Prezident připravil tento případ k zamítnutí na základě selektivního stíhání,“ řekla Barbara McQuade, bývalá americká prokurátorka pro východní okres Michiganu.
Comeyho zeť Troy Edwards rezignoval na svou funkci federálního prokurátora v prokuratuře ve Virginii několik minut poté, co byl bývalý ředitel FBI obviněn. Edwards ve svém rezignačním dopise napsal, že odstupuje, „aby dodržel svou přísahu ústavě a zemi“.
Mark Warner, demokratický senátor z Virginie, obvinění odsoudil.
„Donald Trump dal jasně najevo, že má v úmyslu proměnit náš justiční systém ve zbraň k trestání a umlčení svých kritiků,“ uvedl ve svém prohlášení. „Tento druh zasahování je nebezpečným zneužitím moci. Náš systém závisí na tom, že prokurátoři přijímají rozhodnutí na základě důkazů a zákona, nikoli na základě osobních záští politika odhodlaného vyrovnat si účty.“
V sobotních příspěvcích na sociálních sítích Trump tvrdil, že Comey, Letitia Jamesová a třetí politický oponent, demokratický senátor Adam Schiff, jsou „vinni jako hřích“ a že jeho příznivci jsou rozhořčeni, že „se nic neděje“.
„Nemůžeme to déle odkládat, ničí to naši reputaci a důvěryhodnost,“ napsal Trump. Dvakrát mě obžalovali a pětkrát mě obvinili, a to ZA NIC. SPRAVEDLNOST MUSÍ BÝT VYPLNĚNA, TEĎ!!!“
