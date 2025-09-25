Microsoft zablokoval Izraeli používání své technologie k hromadnému sledování Palestinců
Microsoft ukončil izraelské armádě přístup k technologii, kterou používala k provozování výkonného sledovacího systému, který každý den shromažďoval miliony telefonních hovorů palestinských civilistů v Gaze a na Západním břehu.
Microsoft koncem minulého týdne sdělil izraelským úředníkům, že jednotka 8200, elitní vojenská špionážní agentura, porušila podmínky služby společnosti tím, že ukládala obrovské množství sledovacích dat na její cloudovou platformu Azure, uvedly zdroje obeznámené se situací.
Rozhodnutí omezit jednotce 8200 možnost využívat některé její technologie je přímým důsledkem vyšetřování, které minulý měsíc zveřejnil deník Guardian. Odhalil, jak byl Azure využíván k ukládání a zpracování velkého množství palestinské komunikace v rámci programu hromadného sledování.
Ve společném vyšetřování s izraelsko-palestinským časopisem +972 Magazine a hebrejským médiem Local Call bylo odhaleno, jak Microsoft a jednotka 8200 spolupracovaly na plánu přesunu velkého množství citlivých zpravodajských materiálů do Azure.
Projekt byl zahájen po schůzce v roce 2021 mezi generálním ředitelem společnosti Microsoft Satya Nadellou a tehdejším velitelem jednotky Yossi Sarielem.
V reakci na vyšetřování společnost Microsoft nařídila urgentní externí šetření s cílem přezkoumat své vztahy s jednotkou 8200. Na základě jeho prvotních zjištění společnost nyní zrušila jednotce přístup k některým svým cloudovým úložištím a službám umělé inteligence.
Díky téměř neomezené úložné kapacitě a výpočetnímu výkonu platformy Azure vybudovala jednotka 8200 nový systém, který umožňoval jejím zpravodajským důstojníkům shromažďovat, přehrávat a analyzovat obsah mobilních hovorů celého palestinského obyvatelstva.
Projekt byl tak rozsáhlý, že podle zdrojů z jednotky 8200 – která je svým posláním ekvivalentem americké Národní bezpečnostní agentury – se interně objevilo heslo, které vystihovalo jeho rozsah a ambice: „Milion hovorů za hodinu.“
Podle několika zdrojů bylo obrovské úložiště zachycených hovorů, které činilo až 8 000 terabajtů dat, uloženo v datovém centru společnosti Microsoft v Nizozemsku. Během několika dní po zveřejnění vyšetřování deníkem Guardian se zdá, že jednotka 8200 rychle přesunula sledovací data mimo tuto zemi.
Podle zdrojů obeznámených s obrovským přenosem dat mimo zemi EU k tomu došlo na začátku srpna. Zdroje z tajných služeb uvedly, že jednotka 8200 plánovala přenést data na cloudovou platformu Amazon Web Services. Izraelské obranné síly (IDF) ani Amazon na žádost o komentář nereagovaly.
Mimořádné rozhodnutí společnosti Microsoft ukončit přístup špionážní agentury k klíčové technologii bylo učiněno pod tlakem zaměstnanců a investorů kvůli její práci pro izraelskou armádu a roli, kterou její technologie sehrála v téměř dvouleté ofenzivě v Gaze.
Vyšetřovací komise OSN nedávno dospěla k závěru, že Izrael se v Gaze dopustil genocidy, což Izrael popírá, ale mnoho odborníků na mezinárodní právo tento názor podporuje.
Společné vyšetřování vyvolalo protesty v americké centrále společnosti Microsoft a v jednom z jejích evropských datových center, stejně jako požadavky pracovníků vedené kampaní No Azure for Apartheid (Žádný Azure pro apartheid), aby byly ukončeny všechny vazby na izraelskou armádu.
Demonstranti No Azure for Apartheid
Ve čtvrtek informoval o tomto rozhodnutí zaměstnance Microsoftu jeho místopředseda a prezident Brad Smith. V e-mailu uvedl, že společnost „ukončila a deaktivovala řadu služeb pro jednotku izraelského ministerstva obrany“, včetně cloudového úložiště a služeb umělé inteligence.
Smith napsal: „Neposkytujeme technologie, které usnadňují hromadné sledování civilistů. Tento princip uplatňujeme ve všech zemích po celém světě a trváme na něm již více než dvě desetiletí.“
Toto rozhodnutí znamená náhlý konec tříletého období, během kterého zpravodajská agentura provozovala svůj sledovací program s využitím technologie společnosti Microsoft.
Jednotka 8200 využila své vlastní rozsáhlé sledovací schopnosti k zachycování a shromažďování hovorů. Špionážní agentura poté využila přizpůsobenou a oddělenou oblast v rámci platformy Azure, která umožňovala uchovávat data po delší dobu a analyzovat je pomocí technik založených na umělé inteligenci.
Ačkoli se sledovací systém zpočátku zaměřoval na Západní břeh, kde podle odhadů žije 3 miliony Palestinců pod izraelskou vojenskou okupací, zpravodajské zdroje uvedly, že cloudová úložná platforma byla použita při ofenzivě v Gaze k usnadnění přípravy smrtících leteckých úderů.
Vedoucí pracovník sdělil izraelským úředníkům, že společnost Microsoft „se nezabývá usnadňováním hromadného sledování civilistů“, a oznámil jim, že „vypne“ přístup ke službám, které podporovaly sledovací projekt jednotky 8200, a pozastaví používání některých produktů umělé inteligence.
Toto ukončení je prvním známým případem, kdy americká technologická společnost stáhla služby poskytované izraelské armádě od začátku války v Gaze.
Toto rozhodnutí nemá vliv na širší obchodní vztahy společnosti Microsoft s IDF, která je dlouhodobým klientem a zachová si přístup k ostatním službám. Ukončení služby vyvolá v Izraeli otázky ohledně politiky uchovávání citlivých vojenských dat v cloudu třetí strany hostovaném v zahraničí.
Minulý měsíc zveřejněné informace o využívání technologie Microsoftu jednotkou 8200 navázaly na dřívější vyšetřování deníku Guardian a jeho partnerů ohledně širších vztahů mezi společností a izraelskou armádou.
Tento článek, publikovaný v lednu a založený na uniklých souborech, ukázal, jak se v nejintenzivnější fázi kampaně v Gaze zvýšila závislost IDF na Azure a jejích systémech umělé inteligence.
Vyšetřování Guardianu ve spolupráci s +972 a Local Call zveřejněné v srpnu odhalilo, že cloudový projekt sledování byl použit k výzkumu a identifikaci cílů bombardování v Gaze, vedlo společnost k přehodnocení svých závěrů.
Tato odhalení vyvolala znepokojení mezi vedoucími pracovníky Microsoftu a vyvolala obavy, že někteří z jeho zaměstnanců v Izraeli nemuseli být zcela transparentní ohledně svých znalostí o tom, jak jednotka 8200 používala Azure, když byli dotazováni v rámci přezkumu.
Společnost uvedla, že její vedoucí pracovníci, včetně Nadelly, nevěděli, že jednotka 8200 plánovala použít nebo nakonec použila Azure k ukládání obsahu zachycených palestinských hovorů.
Společnost Microsoft poté zahájila druhé, cílenější přezkoumání, které bylo pod dohledem právníků americké firmy Covington & Burling. Ve své zprávě zaměstnancům Smith uvedl, že šetření nemělo přístup k žádným údajům o zákaznících, ale jeho závěry vycházely z přezkumu interních dokumentů Microsoftu, e-mailů a zpráv mezi zaměstnanci.
