„Nebezpečné zneužití moci“: zákonodárci bijí na poplach kvůli obvinění Comeyho
26. 9. 2025
Demokraté a právní experti varují že obvinění je nejnovějším znamením toho, že Trump mění justiční systém ve zbraň k umlčení kritiků.
Pro Donalda Trumpa je obvinění bývalého ředitele FBI a dlouholetého nepřítele Jamese Comeyho „spravedlností v Americe“. Právní pozorovatelé a zákonodárci v tom vidí něco mnohem znepokojivějšího.
Comey, bývalý republikán jmenovaný do čela úřadu Barackem Obamou a ponechaný ve funkci Trumpem až do svého propuštění v roce 2017, byl ve čtvrtek obviněn z údajného lhaní Kongresu před pěti lety během slyšení o vyšetřování FBI ohledně vměšování Ruska do voleb v roce 2016.
Obvinění byla podána ve východním okrese Virginie až poté, co byl Erik Siebert nucen odstoupit z funkce amerického prokurátora, protože údajně nenašel k obvinění Comeyho žádné důvody. Ministerstvo spravedlnosti ho nahradilo Trumpovým loajalistou s malými zkušenostmi v oblasti trestního stíhání, Lindsey Halliganem, a krátce poté velká porota obvinila Comeyho z jednoho případu podání nepravdivého prohlášení před Kongresem a jednoho případu maření kongresového řízení.
Obžaloba je nejnovějším znamením toho, že prezident plní svou výhrůžku „proměnit náš justiční systém ve zbraň k potrestání a umlčení svých kritiků“, řekl Mark Warner z Virginie, nejvyšší demokrat v senátním výboru pro zpravodajské služby.
„Tento druh zasahování je nebezpečným zneužitím moci. Náš systém závisí na tom, že státní zástupci přijímají rozhodnutí na základě důkazů a zákona, nikoli na základě osobních záští politika odhodlaného vyrovnat si účty,“ řekl Warner.
Demokratický senátor Adam Schiff, bývalý federální prokurátor, který hrál hlavní roli v prvním impeachmentu Trumpa, napsal na X, že „nikdy nebyl svědkem takového zjevného zneužití“ ministerstva spravedlnosti a označil jej za „něco víc než jen nástroj prezidentovy odvetné kampaně“.
Mike Zamore, národní ředitel pro politiku a vládní záležitosti Americké unie občanských svobod, řekl, že Trump „opět prokázal své pohrdání principy, které skutečně učinily Ameriku velkou“.
„Tím, že prezident a jeho administrativa podkopávají právní stát na každém kroku, vyhrožují jednotlivcům, kteří se proti němu vyjadřují, a zatýkají, vyšetřují a stíhají volené představitele opoziční strany a další osoby, které se mu nelíbí, zkorumpovali náš systém spravedlnosti, aby mohli uskutečnit svou odvetnou kampaň,“ uvedl a dodal, že Trumpovo veřejné tlačení na obvinění Comeyho představuje „groteskní zneužití prezidentské moci“.
Demokratický kongresman Eric Swalwell, člen soudního výboru Sněmovny reprezentantů, řekl CNN: „Slibuji vám, že až budou demokraté ve většině, budeme se tím vším zabývat, bude následovat zodpovědnost a v případě, že budete neprávem obžalovávat lidi, u nichž nemůžete prokázat vinu mimo jakoukoli pochybnost, bude vám v místní jurisdikci hrozit odebrání licence.“
Norm Eisen, výkonný předseda prodemokratické skupiny Democracy Defenders Fund, varoval, že obžaloba „ohrožuje bezpečnost každého Američana a samotnou národní bezpečnost. Tato obžaloba má všechny znaky pomstychtivého a neopodstatněného stíhání, hodného pouze totalitních států, proti kterým Spojené státy dříve bojovaly.“
„Toto má význam daleko přesahující Jamese Comeyho. Jedná se o právo každého občana žít bez pronásledování ze strany vlastních vůdců. Kritizovat naše vůdce je základním právem, bez ohledu na to, jak moc se to našim vůdcům nelíbí,“ řekl.
Trump strávil hodiny od oznámení Comeyho obžaloby tím, že ho urážel na Truth Social, kde ho ve čtvrtek večer nazval „jedním z nejhorších lidí, s jakými se tato země kdy setkala“ a v pátek ráno „špinavým policajtem“.
Jeho spojenci převzali jeho argumenty, i když ne jeho tón.
„Comey prokázal naprostou aroganci a neochotu dodržovat zákon,“ řekl republikánský senátor Ted Cruz, jehož výměna názorů s bývalým ředitelem FBI při slyšení v roce 2020 je předmětem obvinění.
Chuck Grassley, republikánský předseda senátního výboru pro soudnictví, řekl: „Pokud fakta a důkazy potvrdí zjištění, že Comey lhal Kongresu a bránil naší práci, měl by být hnán k odpovědnosti.“
Zdroj v angličtině ZDE
