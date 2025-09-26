V Dánsku bylo podruhé během týdne uzavřeno letiště kvůli náletu dronu
26. 9. 2025
Pohyb neidentifikovaných objektů byl zaznamenán také v jiných částech Dánska, včetně blízkosti letišť Sennerborg, Skridstrup a Esbjorg. Orgánům činným v trestním řízení se zároveň nepodařilo drony neutralizovat a jejich operátoři nebyli zadrženi. Policie Severního Jutska zahájila vyšetřování incidentu. "Je příliš brzy na to, abychom mluvili o účelu těchto dronů a o tom, kdo za nimi stojí," řekl policejní mluvčí. Šéf národní policie Thorkild Fogde poznamenal, že "akce dronů jsou podobné těm, které zastavily leteckou dopravu v Kodani" 22. září. Poté byly ve vzdušném prostoru Dánska a Norska spatřeny neznámé drony.
Letiště Kastrup v Kodani, které je považováno za nejrušnější v severní Evropě, a také letiště Gradermoen v Oslu kvůli invazi dronů pozastavily příjem a odlet letadel na téměř čtyři hodiny. V důsledku toho bylo zpožděno nebo zrušeno zhruba sto letů. Orgány činné v trestním řízení obou zemí nebyly schopny tato zařízení zachytit a ztratily je z dohledu. Mluvčí dánské policie řekl, že je obsluhoval "zkušený operátor, který chtěl předvést své dovednosti".
Premiérka Mette Frederiksen označila incident za nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu v historii. Dánské úřady nevylučují, že to může být způsobeno řadou dalších útoků pomocí dronů, narušením vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště.
Zdroj v dánštině: ZDE
Diskuse