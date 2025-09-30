Demonstrace Brno proti fašismu - zítra, 1. října
30. 9. 2025
Protest Brno proti fašismu, který se bude konat
zítra 1.10. v 17:00 na Dominikánském náměstí. Demonstraci svoláváme v
reakci na
nedávný brutální útok neonacistů na pokojný protestní pochod ve
Frýdku-Místku. Vadí nám fašizace a s ní přicházející nenávist ve
společnosti a narůstající tendence volající po kriminalizaci
antifašistických hnutí..
Organizátorstvo protestu Brno proti fašismu
TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno, 30. září 2025
Brno se 1. října postaví proti fašismu
V reakci na nedávný brutální útok neonacistů na pokojnou demonstraci ve Frýdku-Místku svolávají občanské iniciativy v Brně veřejné shromáždění proti nenávisti a fašismu. Akce se uskuteční v úterý 1. října od 17:00 na Dominikánském náměstí v Brně.
„Fašismus není jen historickou kapitolou, je to reálná hrozba dneška,“ upozorňuje jedna z organizátorek akce Olga Kudeříková. „Útoky na lidi, kteří hájí solidaritu, svobodu a lidská práva, nesmíme brát na lehkou váhu. Mlčení a pasivita dávají prostor těm, kdo chtějí společnost rozdělit a zastrašit.“
V posledních měsících se ve světě prosazují kroky, jejichž cílem je zákaz antifašistických hnutí. Prezident Spojených státu Amerických Donald Trump označil Antifu za „domácí teroristickou organizaci“, v Maďarsku Orbánova vláda zařadila antifašisty na seznam teroristů a podobné návrhy se objevují i v dalších zemích, například v Nizozemsku. Podobný narativ můžeme ale sledovat i v České republice.
„Tyto snahy jsou nebezpečné a hluboce znepokojující,“ dodává další organizátor Kryštof Tobolka. „Zakazovat antifašistická hnutí znamená ve skutečnosti legitimizovat fašismus. Antifašismus není zločin, je to obrana základních hodnot svobody, rovnosti a solidarity. Mlčet znamená přenechat prostor těm, kdo šíří nenávist.“
Účastníci shromáždění chtějí vyslat jasný vzkaz, že násilí, rasismus a nenávist nemají v naší společnosti místo. „Naše města a ulice musí být prostorem, kde se lidé mohou cítit bezpečně – bez ohledu na barvu pleti, náboženství, gender nebo politické přesvědčení,“ říká Kudeříková. „Pokud dopustíme, aby je ovládla nenávist a strach, přicházíme o samotný základ demokracie.“
Shromáždění má proto vyjádřit nejen odpor k fašismu a extremismu, ale i podporu hodnotám, na kterých stojí spravedlivá společnost: respektu, svobodě a solidaritě. „Tyto hodnoty lze ubránit pouze tehdy, pokud se lidé postaví společně a veřejně,“ upozorňuje Tobolka. „Nenecháme se zastrašit násilím. Chceme ukázat, že existuje jiná, lepší cesta – založená na vzájemné úctě, lidskosti a spolupráci.“
Akce bude mít podobu poklidného shromáždění, na kterém vystoupí velká škála zástupců a zástupkyň občanských iniciativ, odbornicí a přímí svědci útoků. Akci podpořila i řada politický stran a uskupení. Demonstrace ale není součástí žádné z jejich kampaní a zachovává si svůj občanský charakter.
„Naše ulice a naše města nesmí patřit těm, kdo šíří nenávist. Přijďte 1. října ukázat, že Brno je město, kde má místo solidarita a vzájemný respekt,“ dodává Olga Kudeříková.
Když útočí fašisti, odpovíme solidaritou.
Když se snaží zastrašit, ukážeme odvahu.
Když se snaží rozdělovat, my budeme držet při sobě.
@brnoprotifasismu
