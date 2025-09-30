Demonstrace Brno proti fašismu - zítra, 1. října

30. 9. 2025

čas čtení 3 minuty

Protest Brno proti fašismu, který se bude konat zítra 1.10. v 17:00 na Dominikánském náměstí. Demonstraci svoláváme v reakci na nedávný brutální útok neonacistů na pokojný protestní pochod ve Frýdku-Místku. Vadí nám fašizace a s ní přicházející nenávist ve společnosti a narůstající tendence volající po kriminalizaci antifašistických hnutí.. 

Organizátorstvo protestu Brno proti fašismu

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno, 30. září 2025

Brno se 1. října postaví proti fašismu

V reakci na nedávný brutální útok neonacistů na pokojnou demonstraci ve Frýdku-Místku svolávají občanské iniciativy v Brně veřejné shromáždění proti nenávisti a fašismu. Akce se uskuteční v úterý 1. října od 17:00 na Dominikánském náměstí v Brně.

 

Fašismus není jen historickou kapitolou, je to reálná hrozba dneška,“ upozorňuje jedna z organizátorek akce Olga Kudeříková. „Útoky na lidi, kteří hájí solidaritu, svobodu a lidská práva, nesmíme brát na lehkou váhu. Mlčení a pasivita dávají prostor těm, kdo chtějí společnost rozdělit a zastrašit.

V posledních měsících se ve světě prosazují kroky, jejichž cílem je zákaz antifašistických hnutí. Prezident Spojených státu Amerických Donald Trump označil Antifu za „domácí teroristickou organizaci“, v Maďarsku Orbánova vláda zařadila antifašisty na seznam teroristů a podobné návrhy se objevují i v dalších zemích, například v Nizozemsku. Podobný narativ můžeme ale sledovat i v České republice.

Tyto snahy jsou nebezpečné a hluboce znepokojující,“ dodává další organizátor Kryštof Tobolka. „Zakazovat antifašistická hnutí znamená ve skutečnosti legitimizovat fašismus. Antifašismus není zločin, je to obrana základních hodnot svobody, rovnosti a solidarity. Mlčet znamená přenechat prostor těm, kdo šíří nenávist.“

Účastníci shromáždění chtějí vyslat jasný vzkaz, že násilí, rasismus a nenávist nemají v naší společnosti místo. „Naše města a ulice musí být prostorem, kde se lidé mohou cítit bezpečně – bez ohledu na barvu pleti, náboženství, gender nebo politické přesvědčení,“ říká Kudeříková. „Pokud dopustíme, aby je ovládla nenávist a strach, přicházíme o samotný základ demokracie.“

Shromáždění má proto vyjádřit nejen odpor k fašismu a extremismu, ale i podporu hodnotám, na kterých stojí spravedlivá společnost: respektu, svobodě a solidaritě. „Tyto hodnoty lze ubránit pouze tehdy, pokud se lidé postaví společně a veřejně,“ upozorňuje Tobolka. „Nenecháme se zastrašit násilím. Chceme ukázat, že existuje jiná, lepší cesta – založená na vzájemné úctě, lidskosti a spolupráci.“

Akce bude mít podobu poklidného shromáždění, na kterém vystoupí velká škála zástupců a zástupkyň občanských iniciativ, odbornicí a přímí svědci útoků. Akci podpořila i řada politický stran a uskupení. Demonstrace ale není součástí žádné z jejich kampaní a zachovává si svůj občanský charakter. 

„Naše ulice a naše města nesmí patřit těm, kdo šíří nenávist. Přijďte 1. října ukázat, že Brno je město, kde má místo solidarita a vzájemný respekt,“ dodává Olga Kudeříková. 

Když útočí fašisti, odpovíme solidaritou.
Když se snaží zastrašit, ukážeme odvahu.
Když se snaží rozdělovat, my budeme držet při sobě.​​​​​​​

 

brno.proti.fasismu@email.cz

@brnoprotifasismu 

0
Vytisknout
415

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2025