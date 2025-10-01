Channel 4 News: Netanjahu okamžitě odmítl to, co bylo s Trumpem dohodnuto ve Washingtonu
Reportér: Propagační video Bílého domu po oznámení komplexního plánu Donalda J. Trumpa na ukončení konfliktu v Gaze. Lidé však neuzavírají mírové dohody, ale spíše zahajují mírové procesy, a Donald Trump nenapsal knihu s názvem Umění procesu. Včera to postavil jako součást širšího kontextu.
Trump: Nazvěme to věčným mírem na Blízkém východě. Míč je nyní na straně Hamásu.
Nejprve se tedy zeptám, jaká je lhůta pro jejich odpověď? Jak dlouho plánujete počkat na odpověď Hamásu na návrh příměří?
Trump: "No, počkáme asi tři nebo čtyři dny. Uvidíme, jak to bude. Všechny arabské země se připojily. Všechny muslimské země se připojily. Izrael se připojil. Čekáme jen na Hamás, a Hamás to buď udělá, nebo ne, a pokud ne, bude to velmi smutný konec."
Reportér: Jako poslední osoba v místnosti s Trumpem před včerejší tiskovou konferencí Netanjahu dnes trvá na tom, že dostal Hamás tam, kam chtěl.
Neanjahu: "Místo toho, aby nás Hamás izoloval, obrátili jsme situaci a izolovali jsme Hamás. Nyní celý svět, včetně arabského a muslimského světa, tlačí na Hamás, aby přijal podmínky, které jsme stanovili společně s prezidentem Trumpem."
Reportér: Pokud Hamás nakonec souhlasí, začne skutečná práce a každý bod tohoto 20bodového plánu bude potenciálně náročnou diplomatickou záležitostí.
Podrobnosti: Hamás předá najednou všech 20 živých rukojmí, stejně jako těla zemřelých. Jakmile se tak stane, Izrael propustí několik stovek palestinských vězňů, kteří si odpykávají doživotní tresty, a přes 1000 obyvatel Gazy zadržených od začátku války. To by mohlo být první překážkou. Znamenalo by to, že páka Hamásu v tomto procesu zmizí hned na začátku. Hamás také nedávno oznámil, že v důsledku izraelského bombardování ztratil kontakt se dvěma rukojmími v Gaze, což by mohlo výměnu zkomplikovat. Bratranec zemřelého rukojmího Tala Khaimiho, jehož tělo je stále zadržováno v Gaze, dnes na tento plán reagoval:
"Víme, že s každým dalším dnem může chaos v Gaze způsobit, že navždy ztratíme zavražděné rukojmí. Potřebujeme, aby tato válka skončila s návratem všech rukojmích domů."
Reportér: Dalším pilířem plánu je stažení izraelských vojsk, ale kam a do kdy. Plán předpokládá postupné stažení, ale neobsahuje žádný časový harmonogram. Výjimkou je první krok před propuštěním rukojmí, který má proběhnout do 72 hodin od uzavření původní dohody. Izrael by v tomto okamžiku stále kontroloval většinu území. K druhému stažení by došlo, až by byla na místě mezinárodní stabilizační síla arabských muslimských zemí, schopná zajistit odzbrojení Hamásu. V tomto okamžiku by Izrael stále kontroloval více než 1/3 Gazy. A pak by konečné stažení do takzvané bezpečnostní nárazníkové zóny bylo založeno na, cituji, „standardech, milnících a časových rámcích spojených s demilitarizací“.
Dnes ráno se lidé v Gaze probudili se zprávami o dalších obětech, ale také o možných dohodách.
Žena: "Celou noc se mě moje děti ptaly, jestli se ráno probudíme do příměří. Probudili jsme se a zjistili, že můj bratranec byl zabit spolu se svými dětmi a manželkou, která byla v sedmém měsíci těhotenství. Neprobudili jsme se do příměří, ale do další katastrofy."
Další část plánu se týká odzbrojení a amnestie. Jakmile budou rukojmí propuštěni, členové Hamásu, kteří se zaváží k mírovému soužití, dostanou amnestii a ti, kteří chtějí odejít, budou mít zaručený bezpečný odchod. To by bylo podmíněno tím, že členové Hamásu odevzdají své zbraně a veškerá vojenská infrastruktura, terminály a výroba zbraní budou zničeny. Jinými slovy, konec Hamásu jako životaschopné bojové entity. A konečně, co plán říká o tom, kdo by vládl v pásmu, a nad rámec toho, o založení palestinského státu? To nás vrací k muži s plánem, jehož jméno a žádost o Nobelovu cenu jsou všude. Donald Trump by předsedal Radě míru. Mezi další členy by patřil Tony Blair, muž, který ví něco o mírových procesech i katastrofálních vojenských kampaních. Rada by dohlížela na novou technokratickou přechodnou správu v pásmu. Plán ponechává otevřené dveře pro případný palestinský stát, ale pouze pokud palestinská samospráva provede rozsáhlé reformy, proti čemuž se Benjamin Netanjahu ostře staví. Na této dohodě závisí mnoho, životy tisíců obyvatel Gazy a izraelských rukojmí. Je tu však jeden zásadní problém. Pokud se plán podaří, Hamás získá zpět vězně, ale vzdá se moci. Netanjahu získá zpět rukojmí, ale příští rok ho čekají volby s rozhádanou koalicí. Větší či menší mírou by se tedy obě strany dohody zavázaly k vlastnímu zániku.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová. Slyšeli jsme, že britský premiér řekl, že podporujete Trumpův plán, ale nemáte obavy, že se právě teď rozpadá? Netanjahu se vrátil do Izraele a říká, že zatímco Hamás zvažuje, co dělat, on je proti palestinskému státu a izraelské jednotky se z většiny území nestáhnou. To znamená, že se to rozpadá.
Yvette Cooper: My tuto mírovou iniciativu USA silně podporujeme. Je nesmírně důležitá, protože potřebujeme ukončit válku a utrpení v Gaze. A potřebujeme plán pro spravedlivý a trvalý mír a bezpečnost jak pro Palestince, tak pro Izraelce. Proto si myslím, že tento komplexní soubor návrhů, který prezident Trump předložil, je nesmírně důležitý. Potřebujeme, aby se Izrael i Hamás dohodli, a potřebujeme, aby pochopili význam tohoto plánu a jeho skutečný rozsah.
Moderátor: Ale neoslabuje to už teď Netanjahu? Mám na mysli to, že má za sebou historii doslova ničení mírových procesů.
Yvette Cooper: Samozřejmě to vyvolá hodně rozruchu, ale myslím si, že bylo vynaloženo obrovské úsilí, abychom se dostali až sem. Máme k dispozici návrhy arabských států, které se na tom velmi intenzivně podílely, a samozřejmě také návrhy americké administrativy a návrhy, které jsme vypracovali my, Francie a další země, a to jak v souvislosti s uznáním palestinského státu, tak i s návrhy rámce pro mír. Všechny tyto návrhy byly zapracovány do tohoto procesu, který nás dovedl až sem. Myslím, že to musí být důležitý moment a musíme se opravdu ujistit, že to přinese výsledky.
Moderátor: Všichni pravděpodobní vůdci v Izraeli přísahali, že palestinský stát neuznají. Nebude to Hamás zvažovat a říkat, že se k tomuto plánu nezavážee?
Yvette Cooper: Myslím si tedy, že to bude probíhat v několika fázích. Návrhy, které předložil prezident Trump, jsou velmi podrobné, ale samozřejmě víme, že budou následovat další jednání. Nakonec si ale Izrael podle mého názoru musí uvědomit, že neexistuje žádná alternativa k řešení dvou států jako způsobu, jak zajistit bezpečnost Izraele a státu Izrael. Nakonec ale neexistuje žádné vojenské řešení, které by zde fungovalo a zajistilo bezpečnost a mír pro Izrael, Izraelce i Palestince. Dvoufázové řešení, ke kterému nakonec musíme dospět, je jediným způsobem, jak toho dosáhnout.
Moderátor: Jakou roli zde navrhuje Tony Blair? Je to něco jako viceprezident Gazy, nebo co?
Yvette Cooper: Prezident Trump tedy předložil tyto návrhy a to, co předložil, jsou některé návrhy týkající se mezinárodní rady, které by předsedal, ale jsou zde také mnohem podrobnější návrhy týkající se skutečného fungování nějaké správy jako přechodu k palestinské samosprávě.
Moderátor: A bude to Tony skutečně řídit?
Yvette Cooper: Ne, to není součástí návrhu, ale rada. Ne, prezident Trump řekl, že bude předsedat radě.
Moderátor: Ale Trump nebude v regionu, že? Myslím tím, že z hlediska každodenního fungování, je myšlenka jmenovat Tonyho Blaira tím, kdo bude skutečně řídit každodenní chod?
Yvette Cooper: Ne, to je návrh, který předložil prezident Trump. Očekáváme, že budou navržena i další jména, včetně dalších současných i bývalých vůdců, kteří se budou podílet na dohledu. Ale klíčovou věcí v tomto případě je, že Palestinci musí řídit Palestinu. Takže skutečné poskytování služeb v Gaze, v Palestině, musí být zajišťováno Palestinci. To je v rámci tohoto procesu nesmírně důležité. A proto je třeba, aby součástí zavedení příměří byl i přechod. Ale základní otázky v terénu musí být řešeny Palestinci.
Moderátor: Myslíte si, že je to dobrý nápad? Jak víte, Blair je velmi kontroverzní postava na Blízkém východě.
Yvette Cooper: Podívejte, tento návrh předložil prezident Trump a očekáváme, že se do něj zapojí mnoho různých současných i bývalých vůdců. Je zřejmé, že se jedná o osobu, která díky svým zkušenostem z mírového procesu v Severním Irsku, ale také jako vyslanec na Blízkém východě, byla po dlouhou dobu zapojena do mnoha těchto diskusí. Myslím si však, že by bylo chybou soustředit se na jeden aspekt, když se jedná o mnohem širší plán, který byl předložen a který bude vyžadovat řadu dalších diskusí, protože je opravdu důležité, aby měl silnou podporu arabských států, palestinské samosprávy, stejně jako část návrhů týkajících se Izraele a Hamásu.
Moderátor: A změní britská vláda vůbec svůj postoj k dodávkám zbraní Izraeli, tedy k obchodu s Izraelem, vzhledem k tomu, že zde byl předložen návrh na labouristické konferenci, který podporuje komisi OSN tvrdící, že Izrael páchá genocidu?
Yvette Cooper: Jak jsme již velmi brzy loni po volbách provedli velké změny v přístupu v důsledku práce mého předchůdce Davida Lammyho, aby se omezil prodej zbraní, aby se nyní zrušily návrhy nebo pozastavily návrhy na budoucí obchodní jednání a také aby se zavedly sankce vůči izraelským ministrům. Víte, že některé z těchto otázek spadají do pravomoci mezinárodních soudů, ale také jsme uznali devastující dopad toho, co se děje v Gaze, a proto jsme dospěli k závěru, že existuje riziko závažného porušení mezinárodního humanitárního práva, a proto byly provedeny některé z těchto velkých změn.
Moderátor: Vzhledem k tomu, že válka a mír na Blízkém východě visí na vlásku, Donald Trump a jeho ministr války, jak se mu nyní říká, Pete Hegseth, svolali stovky vysokých důstojníků zpět do svého vojenského velitelství poblíž Washingtonu, aby mimo jiné vedli válku proti tělesnému tuku. Naše americká redaktorka Anushka Stanner je ve Washingtonu. Anushko, o tuku si promluvíme za chvíli, ale co ten 20bodový plán? Jak se ho snaží prodat?
Reportérka: Podívejte, myslím, že tady v USA se lidé opravdu snaží ten plán rozebrat, aby pochopili, zda skutečně představuje nějakou naději na pokrok. Pravdou je, že už to začíná být docela komplikované. Padají otázky, zda jsou věci opravdu tak, jak se zdají. Vezměte si Benjamina Netanjahua. Víte, on v Bílém domě souhlasil s plánem, který měl bod 19, věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení. Neodpovídal na žádné otázky a od té doby natočil videozprávu, ve které řekl, že on v žádném případě neotevře cestu k palestinské státnosti. Otázky se objevily i na druhé straně, kde se objevily náznaky, že některé arabské země zapojené do tohoto procesu jsou rozhořčeny, že konečný plán se liší od toho, o kterém byly informovány.
Axios přinesl zajímavé zákulisní informace o šestihodinovém setkání Netanjahua se Stevem Witkoffem, vyslancem pro Blízký východ, a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, které se konalo v neděli a na kterém Netanjahu požádal o úpravy, mimo jiné v harmonogramu stažení Izraele z Gazy. Axios naznačuje, že úředníci z celého Blízkého východu jsou těmito změnami rozhořčeni.
Mezitím, jak říkáte, Donald Trump nařídil stovkám generálů, aby se vrátili do USA na schůzku ve Virginii. Bylo to velkolepé, mnoho z nich přijelo z Blízkého východu, ale jak říkáte, nemluvili o Izraeli a Gaze. Máme tu poněkud bizarní podívanou, kdy nyní již bývalý ministr války Pete Hegseth mluví o tlustých generálech a říká vojenskému vedení, že se musí zabývat svou tělesnou hmotností a že by měli více cvičit. A pak vstal Donald Trump. Byl to dlouhý, nesouvislý projev, ale nemluvil o zahraničních válkách. Mluvil o válce tady v Americe. Poslechněte si, co řekl.
Trump: "Ale zdá se, že ta, která jsou řízena radikálními levicovými demokraty, to, co udělali se San Franciskem, Chicagem, New Yorkem, Los Angeles, jsou velmi nebezpečná místa a my je budeme jedno po druhém napravovat. A to bude pro některé lidi v této místnosti významný přístav. To je také válka. Je to vnitřní válka. A řekl jsem Peteovi, že bychom měli některé z těchto nebezpečných měst použít jako výcvikové tábory pro naši armádu, Národní gardu, ale armádu, protože velmi brzy půjdeme do Chicaga. To je velké město."
Reportérka: Ale pokud jde o mírový plán, myslím, že opravdu potřebujete vědět, co si o tom myslí lidé v Palestině. Nedávno byl zveřejněn velmi zajímavý průzkum Gallup, který to naznačuje. Palestinci velmi, velmi nesouhlasí s vedením USA i Velké Británie, včetně doby, kdy byl u moci Tony Blair. Přijmou tedy Donalda Trumpa a Tonyho Blaira jako vedoucí představitele?
Moderátor: Anushko ve Washingtonu, moc děkuji. Nyní se ke mně z Tel Avivu připojuje bývalý izraelský brigádní generál Amir Avivi. Moc děkuji, že jste se vrátil do pořadu. Ohledně tohoto plánu panuje trochu zmatek. Jsem si jistý, že jste si ho podrobně prostudoval. Pokud jde o vás, zahrnuje tento plán cestu k palestinskému státu, ano nebo ne?
Amir Avivi: Ne, neobsahuje. Neobsahuje a není to ani účelem tohoto plánu. Plán se netýká palestinského státu. Plán se týká navrácení rukojmích. Týká se demilitarizace pásma Gazy. Týká se toho, aby Hamás složil zbraně a opustil Gazu. Týká se nového druhu správy v Gaze založené na místních obyvatelích Gazy, na místních klanech. Mimochodem, již v 80 % pásma Gazy existují místní klany, které spravují různé oblasti pásma Gazy. Spolu s Izraelem.
Moderátor: Ale tady je citát z toho plánu. Podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti mohou být konečně splněny. To by tedy bylo v rozporu s tím, co jste mi právě řekl.
Amir Avivi: No, mluvíme o tom, že když lidé hovoří o řešení dvou států, mají na mysli velmi specifický druh řešení dvou států, s nímž já nesouhlasím. Izrael se nevzdá Jordánského údolí ani hor Judska a Samaří. Ale myslím, že většina Izraelců souhlasí s tím, že chceme samosprávu pro Palestince, protože Izrael nemá v úmyslu připojit miliony Palestinců k izraelskému státu. Je tedy zřejmé, že potřebují samosprávu. Otázkou je, jaký druh samosprávy? A to je velmi flexibilní. Existují velmi odlišné druhy řešení, o kterých se pravděpodobně bude diskutovat později. Ale pokud se mě zeptáte, o čem tato dohoda skutečně je, jde o dvě věci. Za prvé, konkrétně o den poté v Gaze a o regionální globální mírové dohody. Jedná se o událost velmi podobnou té, kterou jsme viděli v únoru 1945, na konferenci v Jaltě, kdy SSSR, USA a Británie, vědomy si toho, že nacisté budou za několik měsíců poraženi, seděly a diskutovaly o dvou věcech. Jaké bude Německo den poté a jak bude vypadat svět den poté? Přesně to samé se děje nyní. Jaká bude Gaza den poté a jaké budou globální regionální mírové dohody?
Moderátor: Ale regionální mírovou dohodu nezískáte, pokud nebudou Palestinci na vaší straně, protože státy Perského zálivu a Saúdská Arábie by to nikdy nepřijaly.
Amir Avivi: Nesouhlasím. A mohu vás ujistit, že v příštích letech dojde k mírovým dohodám, jak jsme již učinili v Abrahamových dohodách. Bude to rozšíření Abrahamových dohod, demilitarizace a obnova Gazy. Ale palestinský stát nebude.
Moderátor: Nebude existovat palestinský stát. Řekl jste to jasně. Řekl to premiér. Samozřejmě existuje mnoho dalších, kteří s tím nesouhlasí, včetně britské vlády která právě uznala palestinský stát. Ještě jednou k otázce izraelských vojsk.
Amir Avivi: A jak na to reagují Britové? Vidím průzkumy veřejného mínění v Británii. Myslíte si, že britští občané jsou s tímto rozhodnutím opravdu spokojeni?
Moderátor: Britští občané s tímto rozhodnutím naprosto souhlasí. Jen stručně k izraelským jednotkám v Gaze. Zůstanou izraelské jednotky v Gaze, nebo budou staženy?
Amir Avivi: Podle plánu zůstanou v Gaze. Budou se stahovat ve dvou fázích. Ústup závisí na militarizaci, na zajištění, že všechny zbraně, tunely, všechno bude zlikvidováno. A až se to stane, ustoupí na linii, která Izraeli umožní udržet perimetr pro kontrolu Filadelfského koridoru a části severní části Gazy, aby se zabránilo útokům, jaké zažily naše města v ten strašný den 7. října, kdy bylo Hamásem zavražděno 1 200 lidí.
Moderátor: Myslíte si, že izraelská vláda, Smotrich a Ben-Gvir, tento plán přijmou? Ano, nebo ne?
Amir Avivi: Ano, přijmou ho. Chtěli také získat svrchovanost nad částmi Jordánského údolí a Judska a Samaří. V tuto chvíli to není relevantní, protože se pozornost soustředí na regionální mírové dohody.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Yezid Sayigh, člen Carnegie Middle East Center v Bejrútu a bývalý poradce a vyjednavač palestinské delegace pro mírové rozhovory s Izraelem. Děkuji, že jste přišel do studia. Slyšel jste, co řekl brigádní generál. Žádný palestinský stát, izraelské jednotky zůstanou v Gaze. Bude existovat nějaká forma sebeurčení, která ještě není definována. Souhlasí s tím Hamás? Souhlasí s tím Palestinci?
Yezid Sayigh: Myslím, že Palestinci nebudou souhlasit s tím, co právě řekl váš izraelský host, a s tím, že nemají žádnou naději na sebeurčení, jak si to představují oni, a ne jak si to představuje Izrael. Není na Izraeli, aby rozhodoval, jaký stát by Palestinci měli mít. Je to na Palestincích.
Moderátor: Ale oni si myslí, že mají právo o tom rozhodovat.
Yezid Sayigh: Jsem si jistý. Jsem si jistý. A samozřejmě, to je částečně důvod, proč si myslím, že ačkoli jsou v Trumpově 20bodovém mírovém plánu některé velmi dobré prvky, jeho vyhlídky jsou podle mě špatné.
Moderátor: Proč?
Yezid Sayigh: No, když se vzdálíme od palestinské státnosti, jsou v tomto plánu dva klíčové aspekty. Jedním z nich jsou různé otázky principů, aspirace atd., jako je dlouhodobý mír zahrnující palestinskou státnost se souhlasem regionálních partnerů, a tedy plná normalizace vztahů s Izraelem. Ale to vše jsou jen aspirace. A jak jsme právě slyšeli od vašeho předchozího hosta, izraelský premiér Netanjahu již řekl, že Izrael tomu bude násilím bránit. Druhou stranou této dohody je samozřejmě ta okamžitá. Jedná se o příměří, návrat všech izraelských rukojmích, živých i mrtvých, do Izraele do 72 hodin, odzbrojení Hamásu, složení zbraní a okamžité obnovení plného toku pomoci do Gazy.
Moderátor: Což je zásadní.
Yezid Sayigh: Což je zásadní. To jsou tedy velmi pozitivní aspekty. Problémem je, jak dlouho bude příměří trvat?
Moderátor: Ale není to tak, že, velmi zjednodušeně řečeno, historie arabsko-izraelského konfliktu od jeho počátku, od roku 1948, je taková, že něco je položeno na stůl. Palestincům se to nelíbí, protože to nestačí. A pak se stane něco horšího. Existuje argument, proč by Palestinci měli toto přijmout a říci, že to není dokonalé. Možná to ani není dobré, ale je to lepší než současná realita. A alespoň se nesnaží anektovat Západní břeh nebo pásmo Gazy a zřizovat nové osady. A my to vezmeme odtud.
Yezid Sayigh: Ano. Myslím, že Palestinci ve skutečnosti v uplynulém čtvrtstoletí podpořili smysluplné a rozumné řešení dvou států. Ano, máte pravdu, po dohodě z Osla, ano. Jako součást toho, ale pojďme, jen aby lidé tady teď zůstali u tohoto plánu, pokud by byl plán plně realizován, pak si myslím, že ať už máme jakékoli výhrady, je to dobrá věc. Moje obava je, že existují zásadní nedostatky, zásadní věci, které chybí. Za prvé, plán uvádí, že Spojené státy budou spolupracovat s arabskými partnery na nasazení mezinárodních mírových sil v Gaze, které převezmou úkoly izraelských sil a okamžitě je stáhnou. Nemáme například ponětí, kdo bude v Gaze nasazen. Kdo bude tento proces skutečně monitorovat? A pokud se prezident Trump nebude této záležitosti věnovat dnem i nocí, je velmi pravděpodobné, že toto příměří skončí velmi podobně jako to, co Izrael dělá v Libanonu, tedy denní útoky na cíle Hizballáhu.
Moderátor: Jen krátce, jste spokojený s návratem Tonyho Blaira na Blízký východ?
Yezid Sayigh: Myslím, že je to příšerná volba.
Moderátor: Příšerná volba.
Yezid Sayigh: Ano. Podívejte, sledoval jsem ho, tedy zhruba 18 let od doby, kdy se stal zvláštním vyslancem kvarteta, skupiny USA, OSN, EU a Ruska, která měla směřovat k míru mezi Izraelem a Palestinou. Pracoval jsem, tedy hodně jsem spolupracoval s jeho zaměstnanci. Nevím o žádném významném a trvalém úspěchu, kterého by dosáhl pro Palestince.
Moderátor: Takže nejste jeho fanoušek.
Yezid Sayigh: Nemyslím si, že je to jmenování založené na zásluhách. Řekněme to tak.
