Ve Velké Británii byl zatčen muž kvůli údajnému kybernetickému útoku, který ovlivnil evropská letiště
26. 9. 2025
Britská Národní kriminální agentura uvedla, že podezřelý byl v úterý zadržen v Západním Sussexu pro podezření z trestných činů zahrnujících zneužití počítačů a byl podmínečně propuštěn na kauci, píše Andrew Zinin.
"Ačkoli je zatčení pozitivním krokem, vyšetřování incidentu je v raných fázích a stále probíhá," řekl Paul Foster, šéf národní jednotky pro kybernetickou kriminalitu NCA. "Kybernetická kriminalita je přetrvávající globální hrozbou, která nadále způsobuje značné narušení ve Velké Británii."
Od pozdního pátku až do víkendu byla letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně zasažena poruchami elektronických systémů, které narušily odbavení a donutily zaměstnance leteckých společností zkoušet možnosti, jako je ruční psaní palubních vstupenek nebo používání záložních notebooků. Mnoho dalších evropských letišť zůstalo nedotčeno.
Kybernetický útok ovlivnil software společnosti Collins Aerospace, jejíž systémy pomáhají cestujícím odbavit se, vytisknout palubní vstupenky a štítky na zavazadla a odeslat jejich zavazadla. Společnost se sídlem v USA v sobotu oznámila "kybernetické narušení" svého softwaru na "vybraných" letištích v Evropě.
Nebylo okamžitě jasné, kdo by za kybernetickým útokem mohl stát, ale odborníci uvedli, že by se mohlo ukázat, že by to mohli být hackeři, zločinecké organizace nebo státní aktéři.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse