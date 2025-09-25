Američtí představitelé tvrdí, že skutečným cílem vojenské akce v Karibiku je změna režimu ve Venezuele
25. 9. 2025
Američtí představitelé sdělili deníku The New York Times, že skutečným cílem posílení americké vojenské přítomnosti v Karibiku a bombardování lodí v této oblasti je změna režimu ve Venezuele.
Tuto politiku prosazuje především ministr zahraničí Marco Rubio, který již dlouho usiluje o svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. V roce 2019, kdy se první Trumpova vláda pokusila podpořit puč proti Madurovi, Rubio zveřejnil na Twitteru fotografii bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v okamžiku, kdy byl brutálně zavražděn, což představovalo zjevnou hrozbu venezuelskému vůdci, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Trumpova administrativa tvrdí, že Maduro je vůdcem drogového kartelu, ale nepředložila žádné důkazy pro toto obvinění. Maduro a další venezuelští představitelé toto obvinění důrazně odmítli a poukázali na údaje, které ukazují, že většina kokainu vyrobeného v Kolumbii neprochází Venezuelou.
Prezident Trump také označil vojenskou kampaň v regionu za reakci na úmrtí v důsledku předávkování fentanylem v USA, ale fentanyl se nevyrábí ve Venezuele a na cestě do USA neproudí touto zemí.
V článku, který byl zveřejněn o víkendu, se píše: „Několik současných a bývalých vojenských představitelů, diplomatů a zpravodajských důstojníků tvrdí, že ačkoli je boj proti drogám záminkou pro nedávné útoky USA, skutečným cílem je svrhnout Madura, ať tak či jinak.“
USA začaly 2. září bombardovat lodě, které údajně převážely drogy v Karibiku. Podle čísel zveřejněných prezidentem Trumpem bylo od začátku kampaně americkou armádou mimosoudně popraveno nejméně 17 lidí. Američtí představitelé uvedli, že Trumpova administrativa zvažuje přímé údery na venezuelské území, což by mohlo vést k plnohodnotné válce s touto zemí.
Jeden americký představitel v rozhovoru pro Axios minulý měsíc naznačil, že americké vojenské posilování v regionu by mohlo vést k akci „Noriega 2.0“, čímž narážel na invazi USA do Panamy v roce 1989, která vedla ke svržení Manuela Noriegy. Jiní američtí představitelé doufají, že tlak a odměna 50 milionů dolarů na Madurovu hlavu povede k jeho zavraždění.
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse