Další neuvěřitelný propad České televize

23. 9. 2025

čas čtení < 1 minuta

Česká televize drze vsunula do úst pana prezidenta Pavla, že považuje za hlavní město Izraele Jeruzalém a ne Tel Avivpíše Lukáš Kraus.


A to ve zprávě, kde prezident Pavel hovoří jasně, že východní Jeruzalém musí zůstat Palestincům dle mezinarodního práva.

Já chci to jméno toho novináře...a vykopnout na hodinu.

Tyhle pučistické pokusy novinářů z ČT, celé té ultrakonzervativní sekty různých bořků, szántóů a spol. by měla okamžitě eliminovat RRTV.

Jestli se totiž bořkové domnívají, že ČT je televizí pana Netanjahua, je třeba jim vysvětlit, že jejich orientálně despotické až pogromistické provokace nebudou v Evropě tolerovány. Není to možné...

Chci vědět, kdo z ČT či ČTK napsal tohle:


