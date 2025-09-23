Další neuvěřitelný propad České televize
23. 9. 2025
Česká televize drze vsunula do úst pana prezidenta Pavla, že považuje za hlavní město Izraele Jeruzalém a ne Tel Aviv, píše Lukáš Kraus.
A to ve zprávě, kde prezident Pavel hovoří jasně, že východní Jeruzalém musí zůstat Palestincům dle mezinarodního práva.
Já chci to jméno toho novináře...a vykopnout na hodinu.
Tyhle pučistické pokusy novinářů z ČT, celé té ultrakonzervativní sekty různých bořků, szántóů a spol. by měla okamžitě eliminovat RRTV.
Jestli se totiž bořkové domnívají, že ČT je televizí pana Netanjahua, je třeba jim vysvětlit, že jejich orientálně despotické až pogromistické provokace nebudou v Evropě tolerovány. Není to možné...
Chci vědět, kdo z ČT či ČTK napsal tohle:
